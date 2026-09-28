REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zaostrza kontrole 800 plus. Te osoby mogą nagle stracić pieniądze

ZUS zaostrza kontrole 800 plus. Te osoby mogą nagle stracić pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 września 2026, 11:40
[Data aktualizacji 29 września 2026, 10:37]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzice, szok, smutek
ZUS zaostrza kontrole. Masz konto w eZUS? Sprawdź, dlaczego możesz stracić 800 plus
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wprowadził rygorystyczne przepisy, które mogą całkowicie zablokować wypłatę popularnego świadczenia wychowawczego. Nowe zasady, obowiązujące od 2026 roku, uderzają przede wszystkim w osoby bez polskiego obywatelstwa. ZUS ma teraz prawo wstrzymać przelewy w każdym momencie, kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów. Kluczowe komunikaty trafiają bezpośrednio na konta eZUS, dlatego brak regularnego sprawdzania profilu może skutkować nagłą utratą pieniędzy.

Kto musi uważać? Nowe, twarde kryteria dla cudzoziemców

Zgodnie z nowymi wytycznymi, obcokrajowcy starający się o 800 plus lub już je pobierający muszą sprostać dodatkowym obostrzeniom. Urzędnicy będą skrupulatnie sprawdzać trzy podstawowe obszary:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wspólne mieszkanie: Świadczeniobiorca oraz dziecko, na które przyznano środki, muszą nieprzerwanie zamieszkiwać na terytorium Polski.
  • Legalna praca: Wymagana jest stała aktywność zawodowa rodzica, co oznacza konieczność podlegania pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS lub KRUS.
  • Edukacja dziecka: Dziecko musi realizować obowiązek szkolny, naukę w szkole ponadpodstawowej lub roczne przygotowanie przedszkolne w polskim systemie oświaty.

Cztery powody, przez które ZUS zablokuje pieniądze

Wypłaty zostaną wstrzymane automatycznie, jeśli państwowe systemy informatyczne wykryją jakiekolwiek nieścisłości. Do najczęstszych przyczyn blokady środków należą:

  • Przekroczenie granicy: Informacja w rejestrze Straży Granicznej o wyjeździe rodzica lub dziecka z Polski, przy jednoczesnym braku oficjalnego odnotowania powrotu.
  • Brak składek: Brak potwierdzenia w bazach ZUS i KRUS, że osoba składająca wniosek pracuje i odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
  • Luka w systemie oświaty: Brak danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) potwierdzających, że dziecko faktycznie uczęszcza do polskiej szkoły lub przedszkola.
  • Błędy w dokumentacji: Rozbieżności w danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia) rodzica bądź dziecka w oficjalnych rejestrach.

Jak odzyskać wstrzymane świadczenie?

Jeśli przelew nie dotrze na konto, należy natychmiast zalogować się na swój profil eZUS. To właśnie tam urzędnicy zamieszczają wezwania do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia brakujących dowodów. Do momentu przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów, wypłata 800 plus pozostanie zawieszona.

Powiązane
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.
Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.
ZUS ma w październiku 2026 r. niespodziankę dla emerytów: piętnasta emerytura trafi na rachunki bankowe czy to inne świadczenie?
ZUS ma w październiku 2026 r. niespodziankę dla emerytów: piętnasta emerytura trafi na rachunki bankowe czy to inne świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
AI Act i sztuczna inteligencja w firmie. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zacznie rozwijać swój produkt na dużą skalę?
29 wrz 2026

Rozwój AI oraz łatwy dostęp do gotowych modeli i usług znacząco obniżyły koszt eksperymentowania z technologią. Dziś znacznie łatwiej zbudować prototyp, system rekomendacyjny czy klasyfikator. To dobra wiadomość. Jest jednak druga strona tej zmiany: trudniej zbudować wokół technologii dobry produkt i biznes, który da się rozwijać na dużą skalę.
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
29 wrz 2026

Restrukturyzacje wewnątrz grup kapitałowych często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wygaszeniem dotychczasowych modeli biznesowych. Powstaje wówczas pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem powiązanym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też należy traktować je jako finansowanie działalności innego podmiotu.

REKLAMA

Starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy wiek w pracy ma znaczenie? Pracodawca musi wykorzystać potencjał różnych pokoleń
29 wrz 2026

Starzeje się społeczeństwo polskie i starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy dla współpracy między pracownikami wiek ma znaczenie? Jak pracodawcy mogą wykorzystywać potencjał różnych pokoleń?
Odbierasz klucze do nowego mieszkania? Ten element powinien znaleźć się na liście podczas odbioru lokalu
29 wrz 2026

Osoby odbierające nowe lokale powinni sprawdzić nie tylko jakość wykonania ścian, podłóg czy stolarki, ale także wyposażenie mieszkania w wymagane urządzenia bezpieczeństwa. Od 23 grudnia 2024 r. w nowych lokalach mieszkalnych obowiązkowe są autonomiczne czujki dymu, a w określonych przypadkach także autonomiczne czujki tlenku węgla.
Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek
29 wrz 2026

Sąd nie może kontrolować wcześniejszych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest jeden wyjątek - i może uratować firmę.
Wielkie uproszczenia w VAT od 2027 r. Urzędnicy ukryli w przepisach potężny haczyk na firmy
29 wrz 2026

Rząd przygotował rewolucyjne cięcie biurokracji w VAT i lżejsze obowiązki dla biznesu. Jednak diabeł tkwi w szczegółach nowych przepisów, które wchodzą w życie już za chwilę. Przedsiębiorcy, którzy uwierzą w prosty podatek, mogą wpaść w pułapkę rozszerzonej odpowiedzialności. Chodzi o jeden kluczowy błąd przy zakupach, który bezlitośnie wykorzysta urząd skarbowy.

REKLAMA

Większość gmin weszła we wrzesień bez planów ogólnych. Ekspert: brak planu nie oznacza inwestycyjnego paraliżu
29 wrz 2026

Z końcem sierpnia rozpoczął się nowy etap reformy planowania przestrzennego. Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii na 31 sierpnia plany ogólne przyjęło i ogłosiło w dziennikach urzędowych 946 gmin, czyli ponad 38 proc. wszystkich samorządów. Oznacza to, że większość gmin nadal pracuje nad nowymi dokumentami. Od 1 września w gminach, w których plan ogólny nie wszedł w życie, co do zasady nie można wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy. Nie oznacza to jednak inwestycyjnego paraliżu. Dla samorządów rozpoczął się wymagający okres przejściowy, w którym trzeba pogodzić dalsze prace planistyczne z obsługą mieszkańców i inwestorów.
Nowe oznakowanie punktów schronienia w Polsce. MSWIA zapowiada zmiany
29 wrz 2026

Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia międzynarodowym znakiem obrony cywilnej - przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Podkreślił, że udostępnienie punktów przez zarządców będzie obowiązkowe w czasie wojny, ale już teraz, w czasie alertów, należy udostępniać obiekty.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA