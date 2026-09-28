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ZUS zaostrza kontrole. Masz konto w eZUS? Sprawdź, dlaczego możesz stracić 800 plus

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28 września 2026, 11:40
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzice, szok, smutek
ZUS zaostrza kontrole. Masz konto w eZUS? Sprawdź, dlaczego możesz stracić 800 plus
fizkes
Shutterstock

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ZUS wprowadził rygorystyczne przepisy, które mogą całkowicie zablokować wypłatę popularnego świadczenia wychowawczego. Nowe zasady, obowiązujące od 2026 roku, uderzają przede wszystkim w osoby bez polskiego obywatelstwa. ZUS ma teraz prawo wstrzymać przelewy w każdym momencie, kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów. Kluczowe komunikaty trafiają bezpośrednio na konta eZUS, dlatego brak regularnego sprawdzania profilu może skutkować nagłą utratą pieniędzy.

Kto musi uważać? Nowe, twarde kryteria dla cudzoziemców

Zgodnie z nowymi wytycznymi, obcokrajowcy starający się o 800 plus lub już je pobierający muszą sprostać dodatkowym obostrzeniom. Urzędnicy będą skrupulatnie sprawdzać trzy podstawowe obszary:

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  • Wspólne mieszkanie: Świadczeniobiorca oraz dziecko, na które przyznano środki, muszą nieprzerwanie zamieszkiwać na terytorium Polski.
  • Legalna praca: Wymagana jest stała aktywność zawodowa rodzica, co oznacza konieczność podlegania pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS lub KRUS.
  • Edukacja dziecka: Dziecko musi realizować obowiązek szkolny, naukę w szkole ponadpodstawowej lub roczne przygotowanie przedszkolne w polskim systemie oświaty.

Cztery powody, przez które ZUS zablokuje pieniądze

Wypłaty zostaną wstrzymane automatycznie, jeśli państwowe systemy informatyczne wykryją jakiekolwiek nieścisłości. Do najczęstszych przyczyn blokady środków należą:

  • Przekroczenie granicy: Informacja w rejestrze Straży Granicznej o wyjeździe rodzica lub dziecka z Polski, przy jednoczesnym braku oficjalnego odnotowania powrotu.
  • Brak składek: Brak potwierdzenia w bazach ZUS i KRUS, że osoba składająca wniosek pracuje i odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
  • Luka w systemie oświaty: Brak danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) potwierdzających, że dziecko faktycznie uczęszcza do polskiej szkoły lub przedszkola.
  • Błędy w dokumentacji: Rozbieżności w danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia) rodzica bądź dziecka w oficjalnych rejestrach.

Jak odzyskać wstrzymane świadczenie?

Jeśli przelew nie dotrze na konto, należy natychmiast zalogować się na swój profil eZUS. To właśnie tam urzędnicy zamieszczają wezwania do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia brakujących dowodów. Do momentu przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów, wypłata 800 plus pozostanie zawieszona.

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Źródło: INFOR
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