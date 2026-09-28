Nie tylko 800 plus. W październiku na konta rodziców trafią nowe przelewy z ZUS i gmin

Październik 2026 roku przynosi wzmożony ruch w wypłatach świadczeń dla rodzin. Choć większość rodziców kojarzy pomoc państwa głównie z programem Rodzina 800 plus, który zasila domowe budżety kwotą 9600 zł rocznie na każde dziecko, system wsparcia oferuje znacznie więcej. Osoby spełniające określone kryteria mogą otrzymać z urzędów dodatkowe środki. Najwyższe z comiesięcznych świadczeń wynosi obecnie aż 3287 zł. Warto zweryfikować swoje uprawnienia, ponieważ spora część tych pieniędzy - w przeciwieństwie do powszechnego 800 plus - wymaga spełnienia kryteriów dochodowych lub złożenia odpowiednio udokumentowanego wniosku.

Ponad 800 złotych na dziecko. Jakie fundusze można dostać w październiku?

Podczas gdy flagowe 800 plus przysługuje automatycznie na każdego niepełnoletniego obywatela, pozostałe programy pomocowe celują w konkretne grupy odbiorców. Oto aktualne zestawienie finansowych dodatków.

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Wsparcie dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Najwyższym stałym świadczeniem w zestawieniu jest świadczenie pielęgnacyjne. Jest ono wypłacane osobom, które rezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18. roku życia. Aktualna stawka tego wsparcia to 3287 zł miesięcznie.

Pomoc dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego

Osoby bezrobotne, studenci oraz pracujący na umowach o dzieło po narodzinach dziecka nie zostają bez pomocy. Mogą oni ubiegać się o świadczenie rodzicielskie, powszechnie nazywane "kosiniakowym", które wynosi 1000 zł.

System zasiłków rodzinnych powiązany z wiekiem dziecka

W przypadku rodzin o niższych dochodach państwo dopłaca do utrzymania dzieci w ramach zasiłku rodzinnego. Kwoty te są zróżnicowane i zależą od etapu rozwoju dziecka:

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Na najmłodsze dzieci do 5. roku życia przysługuje 95,00 zł miesięcznie.

Na dzieci w wieku szkolnym (od 5 do 18 lat) urząd wypłaca 124,00 zł miesięcznie.

Na uczącą się młodzież do 24. roku życia trafia 135,00 zł miesięcznie.

Świadczenia jednorazowe i zasiłki dla ubezpieczonych

Zasiłek macierzyński: Przeznaczony dla matek i opiekunów objętych ubezpieczeniem chorobowym, którzy m.in. urodzili dziecko lub przyjęli je na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Becikowe: Jednorazowe 1000 zł po porodzie, pod warunkiem udokumentowania opieki lekarskiej od 10. tygodnia ciąży oraz spełnienia kryterium dochodowego (maksymalnie 1922 zł netto na osobę).

Dobry Start (300 plus): Jeśli wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną został złożony z opóźnieniem we wrześniu, urzędy zrealizują ten jednorazowy przelew właśnie w nadchodzących tygodniach.

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