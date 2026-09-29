ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób

O świadczenie – rentę szkoleniową, zgodnie z art. 57 w związku z art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, może zatem ubiegać się osoba:

w stosunku do której została orzeczona (przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS) celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie

i która spełnia łącznie następujące warunki:

jest niezdolna do pracy ,

, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy , tj.:

, tj.: 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.



Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej – warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przy tym przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że – ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

jej niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej (np. w okresie ubezpieczenia lub opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w określonej wysokości) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, chyba że – udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn oraz jest całkowicie niezdolna/niezdolny do pracy.

Spełnienie warunków dotyczących daty powstania niezdolności do pracy nie jest wymagane od osób, u których niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie jest następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.