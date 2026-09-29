ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób
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Z dniem zakończenia pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (czyli za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim – L4) – można rozpocząć pobieranie z ZUS innego, mało popularnego świadczenia, jakim jest renta szkoleniowa. O rentę tą, mogą ubiegać się osoby, które nie są już zdolne do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie i z tego powodu muszą się przekwalifikować.
- ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, czyli – świadczenie w celu przekwalifikowania zawodowego, o którym wie niewiele osób
- Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – w jakiej wysokości przysługuje?
- Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – na jaki okres jest przyznawana?
- Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – w jaki sposób się o nie ubiegać?
ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, czyli – świadczenie w celu przekwalifikowania zawodowego, o którym wie niewiele osób
Renta szkoleniowa (bo o niej mowa) to świadczenie z ZUS, które przysługuje osobie spełniającej warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdzili, że osoba ta powinna się przekwalifikować, ponieważ jest niezdolna do pracy w dotychczasowym zawodzie.
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O świadczenie – rentę szkoleniową, zgodnie z art. 57 w związku z art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, może zatem ubiegać się osoba:
- w stosunku do której została orzeczona (przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS) celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie
i która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest niezdolna do pracy,
- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.:
- 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
- 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
- 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
- 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej – warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przy tym przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że – ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.
Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
- jej niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej (np. w okresie ubezpieczenia lub opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w określonej wysokości) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, chyba że – udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn oraz jest całkowicie niezdolna/niezdolny do pracy.
Spełnienie warunków dotyczących daty powstania niezdolności do pracy nie jest wymagane od osób, u których niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie jest następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
- nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.
Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – w jakiej wysokości przysługuje?
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – renta szkoleniowa przysługuje w wysokości:
- 75% podstawy wymiaru renty i odpowiednio
- 100% podstawy wymiaru renty – jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Wysokość renty szkoleniowej nie może być jednak niższa niż minimalna renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, która od 1 marca 2026 r. opiewa na 1 483,87 zł.1 Ww. kwota – w związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych – wzrośnie ponownie od 1 marca 2027 r.
Ustawodawca zastrzegł również, że renta szkoleniowa nie przysługuje, jeśli osoba otrzymuje wynagrodzenie lub osiąga inny przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej wysokości jest osiągany ten przychód.
Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – na jaki okres jest przyznawana?
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renta szkoleniowa przyznawana jest zwykle na 6 miesięcy. Okres ten może jednak zostać wydłużony lub skrócony.
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ZUS wydłuża go – na wniosek starosty – o czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego. Okres pobierania renty szkoleniowej nie może jednak trwać dłużej niż kolejne 30 miesięcy. Łącznie – maksymalny okres pobierania renty szkoleniowej – wynosi zatem 36 miesięcy.
ZUS skraca natomiast okres przysługiwania renty szkoleniowej, jeżeli otrzyma od starosty informację, że nie można przekwalifikować danej osoby do innego zawodu lub że osoba zainteresowania nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.
Renta szkoleniowa 2026, czyli świadczenie z ZUS w celu przekwalifikowania zawodowego, w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie – w jaki sposób się o nie ubiegać?
W celu przyznania renty szkoleniowej, należy wystąpić do ZUS z:
- wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy (na formularzu wniosek ERN, dostępnym pod adresem: LINK), do którego należy dołączyć odpowiednio:
- informację o okresach składkowych i nieskładkowych (na formularzu informacja ERP-6, dostępnym pod adresem: LINK)
- dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/prowadzenia działalności pozarolniczej/służby wojskowej/pobierania zasiłku dla bezrobotnych/urlopu wychowawczego/nauki w szkole wyższej,
- dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,
- zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,
- wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie pozostaje w zatrudnieniu,
- kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku,
- decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.
Ww. dokumenty należy złożyć w ZUS:
- w formie papierowej – osobiście w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego albo
- w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem platformy PUE ZUS (LINK),
w terminie:
- przed zamierzonym terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- nie później jednak niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
Prawo do renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy albo – od miesiąca złożenia wniosku.
1 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1644 z późn. zm.)
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