REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto z osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pieniędzy?

Nowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto z osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pieniędzy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 15:25
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
niepełnosprawność pieniądze zasiłki
Nowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto z osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pieniędzy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich codziennego komfortu życia, jednak nie każdy potrzebujący otrzyma pieniądze. Choć państwo oferuje różne formy pomocy (na przykład poprzez programy nadzorowane przez PFRON czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przepisy jasno określają, kto zostaje wykluczony z grona beneficjentów. Szacuje się, że w naszym kraju z różnymi barierami zmaga się od 5 do nawet 7 milionów obywateli, ale kryteria przyznawania popularnego świadczenia wspierającego są bardzo rygorystyczne.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego? Decydują punkty

Najczęstszym powodem odmowy wypłaty świadczenia wspierającego jest nieosiągnięcie odpowiedniego progu w ocenie poziomu potrzeby wsparcia. Aby pieniądze w ogóle zostały przyznane, dorosła osoba z niepełnosprawnością muszą przejść formalną weryfikację i otrzymać decyzję od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Oto kluczowe czynniki, które decydują o braku prawa do wypłaty:

REKLAMA

REKLAMA

  • Zbyt niska punktacja. Pieniądze nie przysługują osobom, które w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia uzyskają mniej niż 70 punktów.
  • Brak odpowiedniego wieku. O to konkretne świadczenie nie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.
  • Brak oficjalnego orzeczenia. Podstawą prawną do starań o środki jest posiadanie formalnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, takiego jak orzeczenie o stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim. Sam fakt zmagania się z barierami zdrowotnymi bez takiego potwierdzenia uniemożliwia wnioskowanie.
  • Pobyt w placówce całodobowej. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli osoba uprawniona przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę, o ile jej pobyt jest w całości finansowany ze środków publicznych.

Jak system wylicza pomoc finansową?

Dla osób, które spełnią kryteria i uzyskają od 70 do 100 punktów, wysokość przelewów z ZUS jest bezpośrednio powiązana z kwotą renty socjalnej. Świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego i składek, dlatego podane kwoty są wypłacane "na rękę". Wszystkie stawki zmieniają się co roku w marcu w ramach waloryzacji. Dokładne kwoty wsparcia kształtują się opisowo w następujący sposób:

  • Najwyższe wsparcie wynosi 220 procent renty socjalnej i trafia do osób, u których poziom potrzeby wsparcia określono na 95 do 100 punktów. Jest to kwota 4352,68 zł miesięcznie.
  • Kolejny próg to 180 procent renty socjalnej dla osób, które otrzymały 90 do 94 punktów. Wypłata wynosi w tym przypadku 3561,28 zł miesięcznie.
  • Osoby z oceną na poziomie 85 do 89 punktów otrzymują 120 procent renty socjalnej, co daje 2374,19 zł miesięcznie.
  • Przy punktacji w przedziale 80 do 84 punktów przyznawane jest 80 procent renty socjalnej, czyli kwota 1582,79 zł miesięcznie.
  • Dla poziomu 75 do 79 punktów system przewiduje 60 procent renty socjalnej, co oznacza wypłatę w wysokości 1187,09 zł miesięcznie.
  • Najniższe możliwe wsparcie wynosi 40 procent renty socjalnej i jest przyznawane przy uzyskaniu 70 do 74 punktów wsparcia. Kwota ta wynosi 791,40 zł miesięcznie.

Inne formy pomocy systemu państwowego

Osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania akurat tego świadczenia, mogą wciąż szukać pomocy w ramach innych mechanizmów systemowych. Państwo realizuje je między innymi poprzez dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, aktywności w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej, a także poprzez cyklicznie waloryzowany dodatek dopełniający do renty socjalnej, który przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego?

REKLAMA

Pieniędzy nie otrzymają osoby, które podczas oceny poziomu potrzeby wsparcia uzyskają mniej niż 70 punktów. Świadczenie nie przysługuje również osobom niepełnoletnim, osobom bez oficjalnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pacjentom, których całodobowy pobyt w placówce opiekuńczej jest w pełni finansowany przez państwo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile punktów trzeba mieć, aby otrzymać maksymalną kwotę?

Maksymalną stawkę świadczenia wspierającego, czyli 220 procent renty socjalnej (4352,68 zł), mogą otrzymać wyłącznie osoby, u których poziom potrzeby wsparcia został określony w przedziale od 95 do 100 punktów.

Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Jest to oficjalny dokument, który stanowi podstawę prawną do ubiegania się o pomoc finansową, ulgi podatkowe, dofinansowania, a także ułatwia dostęp do specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. W polskim prawie wyróżnia się stopień znaczny, umiarkowany oraz lekki.

Gdzie szukać pomocy, jeśli nie dostanę świadczenia wspierającego?

Osoby bez prawa do tego świadczenia mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak dodatek dopełniający do renty socjalnej, dofinansowania do wynagrodzeń w pracy czy zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Powiązane
ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób
ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Alarm w sprawie popularnego świadczenia. Czy będą zmiany?
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Alarm w sprawie popularnego świadczenia. Czy będą zmiany?
Nie tylko 800 plus. W październiku na konta rodziców trafią nowe przelewy z ZUS i gmin
Nie tylko 800 plus. W październiku na konta rodziców trafią nowe przelewy z ZUS i gmin
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
To już rok systemu kaucyjnego. Polaryzacja konsumentów, nowe obowiązki pracowników i rosnące koszty po stronie detalistów
29 wrz 2026

Rok funkcjonowania systemu kaucyjnego obnażył jego największe wady. Niektóre znane sieci handlowe całkowicie wycofały ze swoich półek napoje, by uniknąć kłopotów, a producenci znaleźli sprytne furtki prawne, by nie płacić kaucji. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych 12 miesięcy rewolucji i co czeka nas w najbliższej przyszłości.
Polscy naukowcy pracują nad robotem do podawania leków do oka. Technologia ma zwiększyć precyzję zabiegów
29 wrz 2026

Polscy naukowcy pracują nad robotycznym systemem do podawania leków do oka i wykonywania biopsji. Ma on wspomagać okulistów przy zabiegach wymagających bardzo dużej precyzji, m.in. w terapiach genowych, w których lek trzeba dostarczyć w ściśle określone miejsce siatkówki.
Demografia zmieni rynek pracy. Jest grupa pracowników, która może odegrać kluczową rolę
29 wrz 2026

Prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że dłuższa aktywność zawodowa osób 50+ jest korzystna dla pracodawców. Tylko 22,3 proc. jest jednak zdania, że osoby te mają obecnie realne możliwości dalszego rozwoju zawodowego – jak podaje badanie Fundacji The Best Age.
Odziedziczyłeś IKE, IKZE lub PPK po bliskim? Ministerstwo Finansów wydało kluczowy komunikat dla spadkobierców
29 wrz 2026

Co zrobić, gdy o oszczędnościach emerytalnych zmarłego dowiadujesz się po latach, a 6-miesięczny termin na zgłoszenie spadku już minął? Brak centralnej bazy kont IKE, IKZE czy PPK to zmora wielu rodzin. Ministerstwo Finansów oficjalnie wyjaśniło, czy w takiej sytuacji skarbówka może żądać podatku lub odrzucić wniosek o zwolnienie. Odpowiedź urzędników zaskoczy wielu Polaków.

REKLAMA

Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]
29 wrz 2026

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji natury finansowej, które byli małżonkowie mogą odczuć dopiero z pewnym opóźnieniem. Dotyczy to między innymi konsekwencji podatkowych podziału majątku wspólnego.
Kasować bilet czy nie? Wielu seniorów wciąż popełnia ten błąd, a wystarczy plastik w kieszeni
29 wrz 2026

Darmowe przejazdy autobusami i tramwajami to jeden z najbardziej wyczekiwanych przywilejów, z którego Polacy mogą korzystać na emeryturze. Okazuje się jednak, że wokół bezpłatnej komunikacji miejskiej narosło sporo mitów. Kto tak naprawdę nie musi płacić ani grosza za podróżowanie i jakie dokumenty trzeba pokazać kontrolerowi? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.
Równość wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak wdrożyć przepisy dyrektywy [poradnik]
29 wrz 2026

Śląski Związek Gmin i Powiatów przedstawił poradnik dotyczący wdrożenia zasad równości wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokument może służyć jako wskazówka do przygotowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb danego urzędu lub jednostki.
E-licytacje nieruchomości i ruchomości. Co to oznacza dla wierzycieli i dłużników?
29 wrz 2026

Egzekucja coraz wyraźniej przenosi się do internetu. Dla przedsiębiorców nie jest to wyłącznie zmiana techniczna. Elektroniczne licytacje zwiększają dostępność informacji o sprzedaży zajętego majątku, poszerzają krąg potencjalnych nabywców i skracają dystans między licytantem a przedmiotem sprzedaży.

REKLAMA

AI Act i sztuczna inteligencja w firmie. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zacznie rozwijać swój produkt na dużą skalę?
29 wrz 2026

Rozwój AI oraz łatwy dostęp do gotowych modeli i usług znacząco obniżyły koszt eksperymentowania z technologią. Dziś znacznie łatwiej zbudować prototyp, system rekomendacyjny czy klasyfikator. To dobra wiadomość. Jest jednak druga strona tej zmiany: trudniej zbudować wokół technologii dobry produkt i biznes, który da się rozwijać na dużą skalę.
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA