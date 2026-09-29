Nowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto z osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pieniędzy?

Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich codziennego komfortu życia, jednak nie każdy potrzebujący otrzyma pieniądze. Choć państwo oferuje różne formy pomocy (na przykład poprzez programy nadzorowane przez PFRON czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przepisy jasno określają, kto zostaje wykluczony z grona beneficjentów. Szacuje się, że w naszym kraju z różnymi barierami zmaga się od 5 do nawet 7 milionów obywateli, ale kryteria przyznawania popularnego świadczenia wspierającego są bardzo rygorystyczne.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego? Decydują punkty

Najczęstszym powodem odmowy wypłaty świadczenia wspierającego jest nieosiągnięcie odpowiedniego progu w ocenie poziomu potrzeby wsparcia. Aby pieniądze w ogóle zostały przyznane, dorosła osoba z niepełnosprawnością muszą przejść formalną weryfikację i otrzymać decyzję od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Oto kluczowe czynniki, które decydują o braku prawa do wypłaty:

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Zbyt niska punktacja. Pieniądze nie przysługują osobom, które w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia uzyskają mniej niż 70 punktów.

Brak odpowiedniego wieku. O to konkretne świadczenie nie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Brak oficjalnego orzeczenia. Podstawą prawną do starań o środki jest posiadanie formalnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, takiego jak orzeczenie o stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim. Sam fakt zmagania się z barierami zdrowotnymi bez takiego potwierdzenia uniemożliwia wnioskowanie.

Pobyt w placówce całodobowej. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli osoba uprawniona przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę, o ile jej pobyt jest w całości finansowany ze środków publicznych.

Jak system wylicza pomoc finansową?

Dla osób, które spełnią kryteria i uzyskają od 70 do 100 punktów, wysokość przelewów z ZUS jest bezpośrednio powiązana z kwotą renty socjalnej. Świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego i składek, dlatego podane kwoty są wypłacane "na rękę". Wszystkie stawki zmieniają się co roku w marcu w ramach waloryzacji. Dokładne kwoty wsparcia kształtują się opisowo w następujący sposób:

Najwyższe wsparcie wynosi 220 procent renty socjalnej i trafia do osób, u których poziom potrzeby wsparcia określono na 95 do 100 punktów. Jest to kwota 4352,68 zł miesięcznie.

Kolejny próg to 180 procent renty socjalnej dla osób, które otrzymały 90 do 94 punktów. Wypłata wynosi w tym przypadku 3561,28 zł miesięcznie.

Osoby z oceną na poziomie 85 do 89 punktów otrzymują 120 procent renty socjalnej, co daje 2374,19 zł miesięcznie.

Przy punktacji w przedziale 80 do 84 punktów przyznawane jest 80 procent renty socjalnej, czyli kwota 1582,79 zł miesięcznie.

Dla poziomu 75 do 79 punktów system przewiduje 60 procent renty socjalnej, co oznacza wypłatę w wysokości 1187,09 zł miesięcznie.

Najniższe możliwe wsparcie wynosi 40 procent renty socjalnej i jest przyznawane przy uzyskaniu 70 do 74 punktów wsparcia. Kwota ta wynosi 791,40 zł miesięcznie.

Inne formy pomocy systemu państwowego

Osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania akurat tego świadczenia, mogą wciąż szukać pomocy w ramach innych mechanizmów systemowych. Państwo realizuje je między innymi poprzez dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, aktywności w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej, a także poprzez cyklicznie waloryzowany dodatek dopełniający do renty socjalnej, który przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego?

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Pieniędzy nie otrzymają osoby, które podczas oceny poziomu potrzeby wsparcia uzyskają mniej niż 70 punktów. Świadczenie nie przysługuje również osobom niepełnoletnim, osobom bez oficjalnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pacjentom, których całodobowy pobyt w placówce opiekuńczej jest w pełni finansowany przez państwo.

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Ile punktów trzeba mieć, aby otrzymać maksymalną kwotę?

Maksymalną stawkę świadczenia wspierającego, czyli 220 procent renty socjalnej (4352,68 zł), mogą otrzymać wyłącznie osoby, u których poziom potrzeby wsparcia został określony w przedziale od 95 do 100 punktów.

Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Jest to oficjalny dokument, który stanowi podstawę prawną do ubiegania się o pomoc finansową, ulgi podatkowe, dofinansowania, a także ułatwia dostęp do specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. W polskim prawie wyróżnia się stopień znaczny, umiarkowany oraz lekki.

Gdzie szukać pomocy, jeśli nie dostanę świadczenia wspierającego?

Osoby bez prawa do tego świadczenia mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak dodatek dopełniający do renty socjalnej, dofinansowania do wynagrodzeń w pracy czy zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej.