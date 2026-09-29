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Pracowała tylko przez 10 lat i natychmiast przeszła na emeryturę. Gdy zobaczyła wyliczenia ZUS, przeżyła szok

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29 września 2026, 17:35
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Seniorka
Pracowała tylko przez 10 lat i natychmiast przeszła na emeryturę. Gdy zobaczyła wyliczenia ZUS, przeżyła szok
Shutterstock

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Z danych ZUS wynika, że aż 9 na 10 Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. Choć perspektywa zasłużonego odpoczynku kusi, pośpieszne złożenie wniosku bywa bolesną pułapką. Przekonała się o tym 60-letnia seniorka, której historia powinna być przestrogą dla tysięcy osób. Kobieta przepracowała w swoim życiu jedynie 10 lat na etacie. Gdy tylko osiągnęła wymagany wiek, postanowiła odejść na emeryturę. Oficjalne wyliczenia ZUS okazały się dla niej ogromnym ciosem.

Pułapka stażu pracy. Dlaczego nie dostała emerytury minimalnej?

Wiele osób błędnie zakłada, że przepracowanie połowy wymaganego okresu gwarantuje im otrzymanie przynajmniej połowy najniższego państwowego świadczenia. Rzeczywistość prawna w Polsce jest jednak bezwzględna. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (czyli około 1800 zł "na rękę"). Aby ZUS dopłacił seniorowi do tej kwoty, konieczne jest wykazanie się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym:

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  • Minimum 20 lat dla kobiet,
  • Minimum 25 lat dla mężczyzn.

Ponieważ 60-latka miała na swoim koncie zaledwie dekadę pracy, straciła prawo do jakichkolwiek dopłat. ZUS musiał wyliczyć jej świadczenie wyłącznie na podstawie realnie odłożonych składek. Efekt? Gdyby przez te 10 lat kobieta zarabiała minimalną krajową, jej miesięczny przelew z ZUS wyniósłby zaledwie od 300 do 350 złotych. To kwota, która nie wystarczy nawet na pokrycie podstawowych rachunków czy zakup leków.

Od czego naprawdę zależy Twoja emerytura?

Historia seniorki idealnie obrazuje strukturę polskiego systemu emerytalnego. Ostateczna kwota, jaką co miesiąc przelewa ZUS, opiera się na prostym matematycznym równaniu. Kluczowe są trzy elementy:

  • Zwaloryzowany kapitał początkowy - odtworzona i przeliczona wartość składek za okresy pracy sprzed 1 stycznia 1999 roku przez ZUS.
  • Środki na subkoncie ZUS - realnie zgromadzone i regularnie waloryzowane składki z całej późniejszej kariery.
  • Średnie dalsze trwanie życia - statystyczna długość życia publikowana przez GUS, wyrażona w miesiącach, przez którą ZUS dzieli zebraną przez nas kwotę.

Eksperci od lat alarmują: każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść przyszłe świadczenie nawet o 10-15 proc. Z kolei rezygnacja z pracy przy skrajnie krótkim stażu oznacza jedno - ryzyko finansowego wykluczenia na jesieni życia.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
Pracowała tylko przez 10 lat i natychmiast przeszła na emeryturę. Gdy zobaczyła wyliczenia ZUS, przeżyła szok
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Z danych ZUS wynika, że aż 9 na 10 Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. Choć perspektywa zasłużonego odpoczynku kusi, pośpieszne złożenie wniosku bywa bolesną pułapką. Przekonała się o tym 60-letnia seniorka, której historia powinna być przestrogą dla tysięcy osób. Kobieta przepracowała w swoim życiu jedynie 10 lat na etacie. Gdy tylko osiągnęła wymagany wiek, postanowiła odejść na emeryturę. Oficjalne wyliczenia ZUS okazały się dla niej ogromnym ciosem.
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