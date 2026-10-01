3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek

Dla wielu rodzin to pieniądze, które pozwalają utrzymać domowy budżet w ryzach. Świadczenie pielęgnacyjne ma wspierać tych, którzy każdego dnia zajmują się bliskim z niepełnosprawnością, często kosztem własnej pracy i zawodowych planów. Choć kwota wzrosła, nie tylko wysokość wypłaty ma znaczenie. Bo opiekunowie muszą się odnaleźć w dwóch systemach przyznawania świadczenia, a wybór konkretnego rozwiązania może przełożyć się na ich prawa, możliwość podjęcia pracy oraz sytuację osoby, nad którą sprawują opiekę.

Tyle wynosi świadczenie pielęgnacyjne

3386 zł miesięcznie, tyle od stycznia tego roku wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Kwota jest co roku waloryzowana, a jej wysokość pozostaje powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pobierających świadczenie znaczenie ma jednak nie tylko sama wysokość wsparcia. Ważne jest również to, że pieniądze trafiają do beneficjenta w pełnej wysokości. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem zwolnione z podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że z kwoty 3386 zł nie jest potrącany podatek i właśnie taka suma trafia na konto osoby uprawnionej.

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Nie tylko świadczenie. Państwo finansuje także składki

Na wypłacie samego świadczenia pomoc państwa się jednak nie kończy. Za pobierających świadczenie finansowane są również składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. To szczególnie ważne dla opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogą normalnie funkcjonować na rynku pracy, ponieważ ich codzienność podporządkowana jest konieczności zapewnienia stałej opieki osobie z niepełnosprawnością. Okres pobierania świadczenia jest bowiem uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Czekający na świadczenie pielęgnacyjne nie znajdą jednej daty wypłaty, która obowiązywałaby w całym kraju. Terminy przelewów mogą się bowiem różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Harmonogramy wypłat ustalają gminy oraz jednostki odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych. W efekcie dzień, w którym pieniądze trafią na konto, może być inny w poszczególnych miejscowościach.

Najczęściej przelewy są realizowane między 20. a 30. dniem miesiąca. Można więc spodziewać się, że w październiku większość wypłat przypadnie na drugą połowę miesiąca. Nie oznacza to jednak, że każda gmina przekaże świadczenie dokładnie w tym samym terminie.

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Pobierający świadczenie powinni więc sprawdzić harmonogram obowiązujący w ich miejscu zamieszkania. Informacji można szukać w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy. To właśnie te instytucje odpowiadają za realizację wypłat i mogą wskazać konkretny termin, w którym pieniądze zostaną przekazane na konto.

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Opiekun może pracować i nadal pobierać świadczenie

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego przyniosła reforma, która weszła w życie z początkiem 2024 roku. Nowe przepisy całkowicie zmieniły zasady obowiązujące osoby, które po tej dacie nabywały prawo do świadczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości podejmowania pracy zarobkowej.

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia mogą obecnie pracować i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganego dochodu. Przepisy nie przewidują bowiem limitu zarobków, którego przekroczenie oznaczałoby utratę świadczenia.

To istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszymi zasadami. Opiekun może podjąć zatrudnienie, pracować na część etatu albo prowadzić własną działalność gospodarczą, a jednocześnie nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Dla wielu rodzin oznacza to możliwość połączenia dwóch źródeł dochodu. Opiekun nie musi już stawać przed wyborem: praca albo świadczenie. Może zachować aktywność zawodową, a jednocześnie otrzymywać wsparcie związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Dla domowego budżetu może to oznaczać dodatkowe pieniądze, a dla samego opiekuna – możliwość pozostania aktywnym na rynku pracy mimo obowiązków związanych z codzienną opieką.

Dwa systemy świadczenia. Trzeba wiedzieć, który dotyczy opiekuna

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego trzeba jednak zachować szczególną ostrożność. Po zmianach, które zaczęły obowiązywać w 2024 roku, funkcjonują bowiem dwa systemy przyznawania świadczenia. Nowe zasady dotyczą osób, które uzyskały prawo do świadczenia na nowych zasadach. Jednocześnie osoby korzystające ze świadczenia wcześniej mogą w określonych przypadkach pozostać w systemie obowiązującym przed reformą.

To ważne, ponieważ oba rozwiązania różnią się między innymi zasadami dotyczącymi aktywności zawodowej opiekuna. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, jakie przepisy będą miały zastosowanie w konkretnej sytuacji. Dla rodziny decyzja dotycząca wyboru systemu może bowiem oznaczać nie tylko różnice w bieżących zasadach sprawowania opieki, lecz także inne możliwości podejmowania pracy przez opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rodzin, które muszą zapewnić stałą opiekę osobie z niepełnosprawnością. W 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, a dzięki zmianom obowiązującym od 2024 roku nowi beneficjenci mogą łączyć świadczenie z pracą zarobkową bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jednocześnie przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, który z dwóch systemów obejmuje konkretną osobę, ponieważ zasady mogą się w tym zakresie znacząco różnić.