REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek

3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 19:20
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dla wielu rodzin to pieniądze, które pozwalają utrzymać domowy budżet w ryzach. Świadczenie pielęgnacyjne ma wspierać tych, którzy każdego dnia zajmują się bliskim z niepełnosprawnością, często kosztem własnej pracy i zawodowych planów. Choć kwota wzrosła, nie tylko wysokość wypłaty ma znaczenie. Bo opiekunowie muszą się odnaleźć w dwóch systemach przyznawania świadczenia, a wybór konkretnego rozwiązania może przełożyć się na ich prawa, możliwość podjęcia pracy oraz sytuację osoby, nad którą sprawują opiekę.

Tyle wynosi świadczenie pielęgnacyjne

3386 zł miesięcznie, tyle od stycznia tego roku wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Kwota jest co roku waloryzowana, a jej wysokość pozostaje powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pobierających świadczenie znaczenie ma jednak nie tylko sama wysokość wsparcia. Ważne jest również to, że pieniądze trafiają do beneficjenta w pełnej wysokości. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem zwolnione z podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że z kwoty 3386 zł nie jest potrącany podatek i właśnie taka suma trafia na konto osoby uprawnionej.

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko świadczenie. Państwo finansuje także składki

Na wypłacie samego świadczenia pomoc państwa się jednak nie kończy. Za pobierających świadczenie finansowane są również składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. To szczególnie ważne dla opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogą normalnie funkcjonować na rynku pracy, ponieważ ich codzienność podporządkowana jest konieczności zapewnienia stałej opieki osobie z niepełnosprawnością. Okres pobierania świadczenia jest bowiem uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Zobacz również:

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Czekający na świadczenie pielęgnacyjne nie znajdą jednej daty wypłaty, która obowiązywałaby w całym kraju. Terminy przelewów mogą się bowiem różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Harmonogramy wypłat ustalają gminy oraz jednostki odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych. W efekcie dzień, w którym pieniądze trafią na konto, może być inny w poszczególnych miejscowościach.

Najczęściej przelewy są realizowane między 20. a 30. dniem miesiąca. Można więc spodziewać się, że w październiku większość wypłat przypadnie na drugą połowę miesiąca. Nie oznacza to jednak, że każda gmina przekaże świadczenie dokładnie w tym samym terminie.

REKLAMA

Pobierający świadczenie powinni więc sprawdzić harmonogram obowiązujący w ich miejscu zamieszkania. Informacji można szukać w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy. To właśnie te instytucje odpowiadają za realizację wypłat i mogą wskazać konkretny termin, w którym pieniądze zostaną przekazane na konto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opiekun może pracować i nadal pobierać świadczenie

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego przyniosła reforma, która weszła w życie z początkiem 2024 roku. Nowe przepisy całkowicie zmieniły zasady obowiązujące osoby, które po tej dacie nabywały prawo do świadczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości podejmowania pracy zarobkowej.

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia mogą obecnie pracować i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganego dochodu. Przepisy nie przewidują bowiem limitu zarobków, którego przekroczenie oznaczałoby utratę świadczenia.

To istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszymi zasadami. Opiekun może podjąć zatrudnienie, pracować na część etatu albo prowadzić własną działalność gospodarczą, a jednocześnie nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Dla wielu rodzin oznacza to możliwość połączenia dwóch źródeł dochodu. Opiekun nie musi już stawać przed wyborem: praca albo świadczenie. Może zachować aktywność zawodową, a jednocześnie otrzymywać wsparcie związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Dla domowego budżetu może to oznaczać dodatkowe pieniądze, a dla samego opiekuna – możliwość pozostania aktywnym na rynku pracy mimo obowiązków związanych z codzienną opieką.

Zobacz również:

Dwa systemy świadczenia. Trzeba wiedzieć, który dotyczy opiekuna

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego trzeba jednak zachować szczególną ostrożność. Po zmianach, które zaczęły obowiązywać w 2024 roku, funkcjonują bowiem dwa systemy przyznawania świadczenia. Nowe zasady dotyczą osób, które uzyskały prawo do świadczenia na nowych zasadach. Jednocześnie osoby korzystające ze świadczenia wcześniej mogą w określonych przypadkach pozostać w systemie obowiązującym przed reformą.

To ważne, ponieważ oba rozwiązania różnią się między innymi zasadami dotyczącymi aktywności zawodowej opiekuna. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, jakie przepisy będą miały zastosowanie w konkretnej sytuacji. Dla rodziny decyzja dotycząca wyboru systemu może bowiem oznaczać nie tylko różnice w bieżących zasadach sprawowania opieki, lecz także inne możliwości podejmowania pracy przez opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rodzin, które muszą zapewnić stałą opiekę osobie z niepełnosprawnością. W 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, a dzięki zmianom obowiązującym od 2024 roku nowi beneficjenci mogą łączyć świadczenie z pracą zarobkową bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jednocześnie przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, który z dwóch systemów obejmuje konkretną osobę, ponieważ zasady mogą się w tym zakresie znacząco różnić.

Powiązane
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Wielki wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie
Wielki wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie
Wdowiej renty ZUS nie wypłaci. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
Wdowiej renty ZUS nie wypłaci. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyposażenie motocyklisty w kosztach prowadzonej działalności [interpretacja KIS]
09 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi co sprawia, że podatnicy kierują do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiele wniosków dotyczących możliwości uwzględnienia w kalkulacji podatkowej ponoszonych przez nich wydatków.
Czy pozwy kredytobiorców doprowadzą banki do upadłości? Mamy kumulację ryzyk prawnych w sektorze bankowym
09 paź 2026

Teza, że masowe pozwy konsumentów nie mogą doprowadzić banku do upadłości, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Najlepszym dowodem jest Getin Noble Bank, objęty przymusową restrukturyzacją we wrześniu 2022 r. – w dużej mierze z powodu ryzyka prawnego kredytów frankowych. Dziś sektor bankowy mierzy się nie z jednym, lecz z kilkoma ryzykami naraz: końcówką sporów frankowych, masowymi sprawami o sankcję kredytu darmowego i – potencjalnie – sporami o WIBOR. Nakładają się one na kurczącą się poduszkę dochodową banków: stopy są o 2 pkt proc. niższe niż wiosną 2025 r., a CIT dla banków wzrósł do 30%. To scenariusz, którego nie wolno bagatelizować.
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Ważna zmiana dla seniorów po 60. roku życia. Ten dokument w 2026 roku daje ogromne zniżki
09 paź 2026

Seniorzy w wieku 60+ zmagający się z problemami zdrowotnymi mają prawo do wielu udogodnień, jednak kluczem do nich jest jeden plastikowy kartonik. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w 2026 roku drastycznie ułatwia codzienne życie, eliminując konieczność noszenia przy sobie papierowych wyroków urzędowych. Co ważne, po przekroczeniu sześćdziesiątki zaczyna obowiązywać wyjątkowo korzystna zasada dotycząca ważności tego dokumentu.

REKLAMA

Wynajem krótkoterminowy po zmianach przepisów w Hiszpanii. Gdzie licencje są wstrzymane, a gdzie wciąż dostępne
09 paź 2026

Polacy kupili w pierwszym półroczu 2026 r. w Hiszpanii rekordowe 2269 nieruchomości, a wielu z nich liczy, że apartament nad morzem częściowo zarobi na siebie dzięki wynajmowi turystom. Tymczasem w ciągu kilkunastu miesięcy zasady najmu na doby zmieniły się tam bardziej niż przez poprzednią dekadę: Barcelona wygasza wszystkie licencje, Alicante i Malaga wstrzymały nowe pozwolenia, a w całym kraju potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
Czym różni się asystencja od świadczenia wspierającego? Jakie podobieństwa?
09 paź 2026

Kluczowa różnica jest taka, że asystencja osobista jest świadczeniem niepieniężnym przeliczanym na godziny opieki (część niewykorzystana może przejść na okresy późniejsze - w Senacie planowana jest dyskusja, aby było to dalej niż "następny miesiąc"). Podobieństwem jest przede wszystkim to, że oba świadczenia są oparte na ocenie stopnia rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej w domu i na jego zewnątrz, a nie suchych zapisach medycznych w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie jest tylko przesłanką startową - osoba niepełnosprawna wchodzi do starań o asystencję czy świadczenie wspierające. Ale jego przyznanie zależy już stopień niesamodzielności. Nowością dla asystencji jest uwzględnianie wprost sytuacji mieszkaniowej, barier transportowych jakie ma dana osoba niepełnosprawna i jej potrzeb/ograniczeń komunikacyjnych.
Sztuczna inteligencja cię wysłucha. Terapeuty jeszcze nie zastąpi
09 paź 2026

Polacy coraz chętniej pytają sztuczną inteligencję o sprawy związane z emocjami i zdrowiem psychicznym. AI pomaga znaleźć informacje, nazwać problem czy przygotować się do rozmowy ze specjalistą. Na tym jednak kończy się nasze zaufanie. W kwestii diagnozy i leczenia nadal stawiamy przede wszystkim na człowieka.

REKLAMA

Czy mieszkańcy mogą uzyskać dotacje na przydomowe miejsce ukrycia? Finansowanie budowy przez gminę
09 paź 2026

Czy gmina może dofinansować ze środków własnych budowę przydomowych miejsc schronienia? RIO w Poznaniu wskazała, że brak jest podstawy prawnej do przekazywania osobom fizycznym dotacji na inwestycje w ich prywatnych nieruchomościach.
Syndyk Getin Noble Banku nie zwraca frankowiczom kosztów procesu. Naruszenie prawa czy obowiązek wynikający z ustawy?
09 paź 2026

Frankowicze uzyskują prawomocne wyroki zasądzające od syndyka masy upadłości Getin Noble Banku (GNB) zwrot kosztów procesu, a mimo to należności te nie są wypłacane. Nie oznacza to jednak, że syndyk ignoruje prawomocne orzeczenia. W odniesieniu do kosztów zasądzonych w sprawach wszczętych przez kredytobiorców brak bieżącej wypłaty kosztów procesu wynika z zasad dotyczących upadłości banku. Syndyk jest związany ustawową kolejnością zaspokajania należności i nie może wypłacić kosztów procesu przed należnościami korzystającymi z pierwszeństwa, w tym przed kosztami przymusowej restrukturyzacji poniesionymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA