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Duża podwyżka świadczenia dla emerytów. Ci seniorzy dostaną nawet 300 zł miesięcznie więcej

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01 października 2026, 13:42
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Duża podwyżka świadczenia z ZUS dla emerytów. Ci seniorzy dostaną nawet 300 zł miesięcznie
Duża podwyżka świadczenia z ZUS dla emerytów. Ci seniorzy dostaną nawet 300 zł miesięcznie
Shutterstock

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Wielu seniorów może liczyć na wyższe comiesięczne wypłaty z ZUS od 1 stycznia 2027. W niektórych przypadkach podwyżka wyniesie nawet 300 zł, jednak nie wszyscy dostaną taką samą kwotę. O wysokości wypłaty zdecyduje wysokość drugiego świadczenia i ustawowy limit. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać więcej pieniędzy.

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Duża podwyżka świadczenia dla emerytów

Chodzi o rentę wdowią, gdzie od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe wypłaty dla wdów i wdowców.

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Przypomnijmy, że uprawniona osoba w ramach renty wdowiej może otrzymać 100 proc. własnego świadczenia i 15. proc renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. To senior wybiera, który wariant wybiera.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że w czerwcu 2026 roku przeciętna łączna wypłata w ramach renty wdowiej wynosiła 3949 zł. Samo doliczenie 15 proc. drugiego świadczenia dawało uprawnionym średnio 379,10 zł więcej miesięcznie. W czerwcu rentę wdowią pobierało już 993,4 tys. osób, a od początku działania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.

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Jaka podwyżka dla emerytów od stycznia 2027?

Jak już wspomnieliśmy, od 1 stycznia 2027 roku osoby samotne będą otrzymywać 25 proc. drugiego świadczenia, a więc o 10 punktów procentowych więcej.

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Wysokość podwyżki będzie zależała od indywidualnej sytuacji seniora. Przykładowo, jeśli świadczenie wypłacane częściowo wynosi 2000 zł brutto, obecnie 15% daje 300 zł, natomiast od stycznia będzie 25 proc. czyli 500 zł. Miesięczny wzrost wyniesie więc 200 zł. Przy świadczeniu wysokości 3000 zł kwota wzrośnie z 450 do 750 zł, czyli o 300 zł miesięcznie więcej.

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Podwyżka nastąpi automatycznie. Osoby, które już mają ustalone prawo do renty wdowiej nie będą musiały składać nowego wniosku.

Limit wypłat może ograniczyć podwyżki

Niestety, jest też ustawowy limit łącznej wypłaty renty wdowiej, który niektórym seniorom ograniczy podwyżki. Obecnie wynosi on trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł brutto. Wysokość każdej wypłaty będzie ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem powyższego limitu.

Oznacza to, że jeżeli suma pełnego świadczenia i odpowiedniej części drugiego przekroczy granicę 5935,47 zł brutto, wypłata zostanie pomniejszona o nadwyżkę. Oznacza to, że nie każda osoba otrzyma podwyżkę w pełnej wysokości wynikającej ze wzrostu wskaźnika z 15 do 25 proc. Seniorzy, których łączna wypłata już teraz zbliża się do limitu, mogą otrzymać mniejszą podwyżkę, niż wynikałoby to z prostego obliczenia.

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Kto może się ubiegać o rentę wdowią?

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące wymagania:

  • ukończyła 60 lat w przypadku kobiety albo 65 lat w przypadku mężczyzny,
  • do dnia śmierci współmałżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny,
  • nie pozostaje obecnie w nowym związku małżeńskim.

Możliwość łączenia wypłat dotyczy renty rodzinnej po ostatnim zmarłym współmałżonku. Zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje ustanie prawa do pobierania świadczeń w zbiegu.

Renta rodzinna nie musi być wypłacana wyłącznie przez ZUS. Przepisy obejmują również świadczenia po zmarłym małżonku wypłacane między innymi przez KRUS oraz wojskowe i policyjne organy emerytalne.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoba, która spełnia warunki, ale jeszcze nie korzysta z łączenia świadczeń, powinna złożyć formularz ERWD, czyli wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokument można przekazać elektronicznie przez eZUS albo złożyć w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, który wariant będzie korzystniejszy. Na stronie ZUS udostępniono specjalny kalkulator renty wdowiej. Po wpisaniu wysokości własnego świadczenia oraz renty rodzinnej narzędzie pokazuje szacunkową kwotę wypłaty. Można też udać się do placówki ZUS, gdzie pracownicy pomogą ustalić najbardziej korzystny wariant.

Wniosek o rentę wdowią do pobrania

ERWD

ERWD

Wniosek ERWD- instrukcja wypełnienia zus.docx

Wniosek ERWD- instrukcja wypełnienia zus.docx

Źródło: INFOR
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