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Wprowadzili zmiany w wypłatach z ZUS. Oni dostaną pieniądze w innym terminie

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03 października 2026, 07:41
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Wprowadzili zmiany w wypłatach z ZUS. Oni dostaną pieniądze w innym terminie
Wprowadzili zmiany w wypłatach z ZUS. Oni dostaną pieniądze w innym terminie
Shutterstock

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Dla części emerytów i rencistów listopad zacznie się jeszcze… w październiku. Miesiąc, który właśnie się rozpoczął przynosi w zakładzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaczącą zmianę terminów wypłat świadczeń, ponieważ ustawowe dni przekazywania emerytur przypadają w dni wolne od pracy. To sprawia, że niektórzy seniorzy otrzymają w październiku dwa przelewy. Zmiany terminów dotyczy także tych, którzy otrzymują 800 plus.

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Emerytury i renty są przekazywane przez ZUS w sześciu stałych terminach przypadających na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.

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Dwie grupy seniorów dostaną pieniądze wcześniej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje zasadę, zgodnie z którą świadczenia nie mogą trafić do emerytów i rencistów po terminie tylko dlatego, że dzień wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto. W takich przypadkach pieniądze są przekazywane wcześniej, tak aby znalazły się na kontach świadczeniobiorców jeszcze przed dniem wolnym od pracy.

W październiku 2026 roku taka sytuacja wystąpi dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczy tych, których termin wypłaty przypada na 10 października. Ponieważ będzie to sobota, ZUS przekaże pieniądze już w piątek 9 października.

Druga zmiana obejmie seniorów otrzymujących świadczenia 25 października. Ten dzień to niedziela. W związku z tym przelewy zostaną zrealizowane dzień wcześniej, czyli w piątek 23 października.

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Niektórzy otrzymają dwa przelewy

Jest jeszcze jedna ważna zmiana. Niektórzy emeryci i renciści otrzymają w październiku dwa przelewy. Skąd ta podwójna wypłata z ZUS? Chodzi o przesunięcie przelewu z 1 listopada, kiedy jest uroczystość Wszystkich Świętych, na 30 października.

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Zakład odpowiednio wcześniej przekazuje środki do banków, aby mogły one trafić na rachunki świadczeniobiorców przed dniem wolnym. Tak samo wygląda sytuacja osób otrzymujących emeryturę lub rentę za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ich przypadku wysyłka również odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby listonosz mógł doręczyć świadczenie przed planowanym terminem.

Wcześniejszy przelew nie oznacza dodatkowej emerytury

ZUS przypomina, że wcześniejsza wypłata nie oznacza, że seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze. Świadczenie przekazane 30 października będzie emeryturą należną za listopad, a nie dodatkowym przelewem.

To oznacza, że ci, którym termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, nie dostaną kolejnej emerytury w listopadzie. Następne świadczenie zostanie wypłacone zgodnie z grudniowym harmonogramem.

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Seniorzy nie muszą nic robić

Zmiana terminu nastąpi automatycznie i nie wymaga żadnych formalności. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosków, kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ani zgłaszać chęci wcześniejszej wypłaty.

Dotyczy to zarówno osób otrzymujących świadczenia na konto bankowe, jak i tych, którym emeryturę doręcza listonosz. Zakład sam dostosuje termin przekazania pieniędzy do kalendarza, tak aby świadczenia dotarły do uprawnionych jeszcze przed dniami wolnymi od pracy.

Harmongram wypłat emerytur w październiku

• 1 października (czwartek) - wypłata planowo,

• 6 października (wtorek) - przelew w terminie,

• 10 października (sobota) - wypłata świadczenia przesunięta na 9 października (piątek),

• 15 października (czwartek) - wypłata planowo,

• 20 października (wtorek) - wypłata w terminie,

• 25 października (niedziela) - wypłata przesunięta na 23 października (piątek).

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Zmieniają się też terminy wypłat 800 plus

Zmiana terminów wypłat z ZUS dotyczy nie tylko emerytów, ale także tych, którzy otrzymują 800 plus. Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie jest w październiku. Dwa terminy wypadają w niedzielę. Zmiana dat przelewów dotyczy tych, którzy mają ustalony termin wypłaty świadczenia na 4. oraz 18. dzień miesiąca. W obu przypadkach pieniądze trafią na konta jeszcze przed weekendem.

Zmiany terminów bankowych przelewów

Ci, którzy termin wypłaty maja ustalony na 4 października, mogą pieniądze dostali już w piątek, 2 października. Z kolei rodzice, dla których termin wypłaty przypada na 18 października, otrzymają środki w piątek, 16 października.

• 2 października – piątek – tego dnia ZUS zrealizuje także wypłaty zaplanowane pierwotnie na niedzielę 4 października,

• 7 października – środa,

• 9 października – piątek,

• 14 października – środa,

• 16 października – piątek – tego dnia ZUS zrealizuje także wypłaty zaplaowane pierwotnie na niedzielę 18 października,

• 20 października – wtorek,

• 22 października – czwartek.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

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Źródło: INFOR
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Wprowadzili zmiany w wypłatach z ZUS. Oni dostaną pieniądze w innym terminie
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