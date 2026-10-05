Obyczajowy przełom w ZUS i skarbówce. Urzędnicy podjęli historyczne decyzje o wypłatach i podatkach

W polskim systemie zabezpieczeń społecznych doszło do cichej rewolucji. Państwowy ubezpieczyciel zaczął oficjalnie honorować prawa osób w związkach jednopłciowych, które zawarły małżeństwo w innym kraju Unii Europejskiej. Dowodem na to są pierwsze zrealizowane przelewy z tytułu opieki nad chorym partnerem. Choć sprawa wywołuje spore emocje, urzędnicy wskazują wprost: musieli dostosować się do nowych realiów prawnych. To kamień milowy, który natychmiast otworzył drogę do kolejnej, jeszcze większej rewolucji - tym razem w podatkach.

Nowa wykładnia przepisów. Urzędy dostały cyfrowe narzędzia

Do niedawna sytuacja osób, które zawarły związek małżeński z osobą tej samej płci w UE, była w kraju niezwykle skomplikowana. Przełomem okazało się rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 23 sierpnia 2026 roku, które dostosowało systemy teleinformatyczne i wzory dokumentów. Dzięki temu urzędy stanu cywilnego (USC) zyskały techniczną możliwość dokonywania transkrypcji (rejestracji) zagranicznych aktów ślubu par jednopłciowych. Dla ZUS zielone światło od Ministerstwa Cyfryzacji oraz wcześniejsze wyroki sądów oznaczały jedno - odpis z polskiego rejestru stanu cywilnego jest dokumentem wiążącym i urzędnicy nie mają prawa go kwestionować. Jeśli w papierach dwie osoby tej samej płci widnieją jako małżonkowie, państwo ma obowiązek traktować je jak rodzinę. Właśnie na tej podstawie ubezpieczyciel wydał decyzje o przyznaniu pierwszych zasiłków opiekuńczych na czas choroby partnera.

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Skala zjawiska może być znacznie większa. Dlaczego brakuje pełnych danych?

Udokumentowane przypadki z ZUS to jedynie wierzchołek góry lodowej. Struktura polskiego systemu sprawia, że ZUS nie widzi wszystkich transakcji. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 pracowników to sam pracodawca bierze na siebie ciężar finansowania i rozliczania zasiłków. Państwowy ubezpieczyciel rejestruje tylko wnioski z mniejszych firm, stąd oficjalna statystyka centralna obejmuje na razie pierwsze zweryfikowane wnioski. Co istotne, uznanie statusu małżeńskiego przez system ubezpieczeń nie ogranicza się tylko do zasiłków chorobowych czy opiekuńczych. Przedstawiciele instytucji potwierdzają, że identyczna ścieżka prawna dotyczy obecnie m.in. zasiłków pogrzebowych.

Jakie warunki trzeba spełnić? Kryteria są równe dla wszystkich

Wprowadzenie nowych standardów nie oznacza rewolucji w samych procedurach - te pozostają niezmienne i rygorystyczne dla każdego obywatela. Aby otrzymać wsparcie finansowe z tytułu opieki, kluczowe jest potwierdzenie, że w okresie choroby bliskiej osoby w tym samym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę. Każdy wnioskodawca musi przejść standardową ścieżkę biurokratyczną:

Pozyskanie od lekarza e-ZLA (zwolnienia lekarskiego), w którym określono stopień pokrewieństwa lub powinowactwa oraz wiek chorego.

Prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do urzędu dedykowanego wniosku o symbolu Z-15b (dostępnego w najnowszej wersji na platformie eZUS).

Kolejny przystanek: Fiskus. Przełomowa decyzja Ministerstwa Finansów działa wstecz!

Rewolucja błyskawicznie objęła również prawo podatkowe. 24 września 2026 roku Minister Finansów podpisał przełomową interpretację ogólną przepisów. Resort uznał, że pary tej samej płci, które zalegalizowały swój związek w UE i dokonały transkrypcji aktu w polskim USC, mają pełne prawo do wspólnego rozliczania podatków dochodowych (PIT). Co najważniejsze, decyzja ta weszła w życie natychmiast i działa wstecz. Ministerstwo uznało transkrypcję za potwierdzenie stanu faktycznego, co oznacza, że małżonkowie jednopłciowi mogą złożyć korekty deklaracji PIT i rozliczyć się wspólnie nawet za lata ubiegłe (2020-2025), o ile ich zobowiązania podatkowe się nie przedawniły i w tym czasie istniała między nimi wspólność majątkowa. Tym samym fiskus przestał być kolejną barierą prawną.