W dniu 30 września 2026 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza nowe świadczenie dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Na poczet nowego Programu Bonu Senioralnego (bo o nim mowa), na lata 2026-2028 – jak poinformowała pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz – rząd zamierza przeznaczyć blisko miliard złotych z budżetu państwa. Pierwsze wnioski o zawarcie umowy o realizację bonu senioralnego, będzie można składać już w IV kwartale 2026 r.

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Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – komu należy się nowe świadczenie, zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej?

Bon senioralny, to nowe świadczenie, wynikające z ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, które ma stanowić formę wsparcia osoby, która ukończyła 65. rok życia. Świadczenie to, ma być przyznawane osobie, która: ukończyła 65 rok życia, ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz jej średni miesięczny dochód (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza kwoty 3 410 zł. Ww. kryterium dochodowe, co roku, od 1 marca, podlegać będzie przy tym waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent (o którym mowa w art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Organ do spraw polityki senioralnej, rokrocznie, w terminie do końca lutego, ogłaszać będzie zwaloryzowane kryterium dochodowe, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ustawy, którą zostało wprowadzone nowe świadczenie – uzupełnienie systemu wsparcia dla osób w wieku 65+ o nowe, elastyczne narzędzie wsparcia (jakim jest bon senioralny) – stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby seniorów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu w ich środowisku zamieszkania. Wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania Programu Bonu Senioralnego ma umożliwić bardziej dostępne i dostosowane wsparcie, które odciąży rodziny i opiekunów nieformalnych, a jednocześnie wzmocni działania na rzecz utrzymania samodzielności i poprawy jakości życia seniorów.

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W raporcie opracowanym przez Bank Światowy w ramach realizacji kamienia milowego A69G KPO wskazano, że Polska znajduje się w fazie intensywnego starzenia się społeczeństwa – osoby powyżej 65 roku życia stanowią już 19,5% populacji, a do 2060 r. ich udział wzrośnie do 32,6%. Jednocześnie – występuje skracanie okresu życia w zdrowiu, szczególnie wśród kobiet, co generuje rosnące zapotrzebowanie na długoterminowe wsparcie zdrowotne i społeczne. Powyższe czynniki były uzasadnieniem dla wprowadzenia nowego świadczenia w postaci bonu senioralnego.

Do bonu senioralnego, na takich samych zasadach, uprawnieni są zarówno:

obywatele polscy , jak i

, jak i cudzoziemcy, tj. obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

o ile – w czasie korzystania ze wsparcia oraz w okresie, w którym korzystają z bonu senioralnego – zamieszkują na terytorium Polski.

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Z prawa do otrzymania wsparcia w ramach bonu senioralnego, wyklucza natomiast posiadanie przez seniora:

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ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

jak również korzystanie przez seniora:

ze świadczenia wspierającego, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami od ukończenia 18 roku życia, posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów,

ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia,

z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych lub programów resortowych,

z całodobowej opieki świadczonej w domu pomocy społecznej,

z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

z całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

z całodobowej opieki świadczonej przez inny podmiot niż wyżej wymienione lub

z instytucjonalnej opieki dziennej.

W ww. przypadkach bon senioralny przysługuje jednak, jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni.

Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – rząd zrezygnował z dyskryminacyjnego kryterium, od którego miało być uzależnione przysługiwanie nowego świadczenia i które wykluczało ze wsparcia samotnych seniorów

Warto wspomnieć, że z ustawy, którą wprowadzono Program Bonu Senioralnego (tj. ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej), jeszcze na etapie prac legislacyjnych – zostało usunięte kryterium, od którego miało być uzależnione przysługiwanie świadczenia, w postaci:

posiadania przez seniora małżonka lub co najmniej jednego zstępnego, na którym – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – ciąży obowiązek alimentacyjny (czyli dziecka, a w dalszej kolejności wnuka), który od co najmniej 3 miesięcy (przed złożeniem wniosku o świadczenie):

pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą,

na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, prowadzi niezawieszoną działalność gospodarczą ,

, świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia,

na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia, prowadzi działalność rolniczą lub jest pomocnikiem rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub

lub w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie ojcowskim,

i którego dochód, w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenie, jest nie niższy niż 3 500 zł oraz

wyższy niż 6 700 zł – w przypadku, gdy prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe lub odpowiednio

– w przypadku, lub odpowiednio łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie przekracza 10 000 zł – w przypadku, gdy prowadzi on wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Kryterium to, było uwzględnione w pierwotnym projekcie rządowym dotyczącym bonu senioralnego – tj. projekcie ustawy o bonie senioralnym (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA3), który jednak – w styczniu 2026 r. – „utknął” na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Gdyby powyższy wymóg – posiadania przez seniora małżonka lub co najmniej jednego zstępnego, spełniającego ww. warunki, został utrzymany również w ustawie o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (którą ostatecznie został wprowadzony Program Bonu Senioralnego) – oznaczałoby to, że ze wsparcia zostaliby wykluczeni samotni seniorzy, nieposiadający rodziny, a więc ci, którzy tego wsparcia niejako najbardziej potrzebują. Autorzy projektu, jednak się z niego wycofali.

Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – jakie usługi wsparcia w zakresie opieki obejmuje nowe świadczenie, zgodnie z ustawą dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej?

Nowe świadczenie w ramach Programu Bonu Senioralnego, obejmuje usługi wsparcia mające na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego seniora, w szczególności:

pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie się, przygotowywanie posiłków, poruszanie się lub utrzymywanie porządku; opiekę higieniczno-pielęgnacyjną; wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych; zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.

Z uwagi na fakt, iż przepis art. 25 ustawy o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, z którego wynika ww. katalog, zawiera określenie „w szczególności” – należy przyjąć, iż jest to katalog otwarty, a zatem – usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego obejmują wszystkie usługi, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego seniora, takie jak m.in. pomoc w zakupach, przygotowywaniu posiłków, w utrzymaniu higieny, myciu się czy ubieraniu. Zakres i liczbę godzin ww. usług, ustali każdorazowo gmina – odpowiednio do potrzeb seniora.

Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – w jakiej kwocie przysługuje nowe świadczenie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej?

Wartość bonu senioralnego, który można otrzymać – nie została określona w ustawie z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, która weszła w życie w dniu 7 sierpnia 2026 r. i którą wprowadzono Program Bonu Senioralnego. Znalazła się w niej natomiast (a konkretnie w jej art. 29) delegacja do określenia powyższej kwestii przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy wprowadzającej Program Bonu Senioralnego, stanowi – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028, które weszło w życie z dniem 30 września 2026 r.

Ważne Zgodnie z jego par. 9 ust. 3 – wartość usług wsparcia w ramach bonu senioralnego może opiewać miesięcznie maksymalnie na 2500 zł. Powyższa wartość stanowi iloczyn kosztów odpowiadających jednej godzinie wynagrodzenia osoby za świadczenie usług wsparcia w gminie oraz miesięcznego wymiaru godzin usług wsparcia, określonego w umowie o realizacji bonu senioralnego, zawartej pomiędzy seniorem a gminą. Jednolity dla gmin na terenie danego województwa, koszt jednej godziny wynagrodzenia osoby za świadczenie usług wsparcia finansowanych ze środków programu – ustalany jest przez wojewodę, przy czym nie może być on wyższy niż 48 złotych.

Co istotne – pieniądze z bonu senioralnego nie trafią do uprawnionego seniora, który zawrze z gminą wspomnianą powyżej umowę (o realizacji bonu senioralnego) w formie gotówki ani przelewu na konto. Będę one wypłacane przez gminę bezpośrednio osobie lub podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia na rzecz seniora.

Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – na jakich zasadach gmina udziela świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej?

Przyznanie bonu senioralnego następować będzie poprzez zawarcie z seniorem, przez gminę, umowy o realizacji bonu senioralnego. Umowa ta, zawierana będzie na czas oznaczony, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, na który gminie przyznano środki na realizację Programu.

Gmina zawierać będzie umowy o realizację bonów senioralnych, uwzględniając wysokość przyznanych środków na realizację Programu i wymiar dostępnych usług wsparcia. W pierwszej kolejności – gmina zawrze umowy z seniorami o najwyższym poziomie niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego. W przypadku jednakowego poziomu niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego – pierwszeństwo zawarcia umowy przysługiwać będzie seniorowi starszemu.

W celu zawarcia ww. umowy o realizację bonu senioralnego – senior musi wystąpić do gminy z wnioskiem (o zawarcie umowy o realizacji bonu senioralnego). Do wniosku tego dołącza się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania przez seniora warunków ustawowych przyznania bonu senioralnego, w tym dokumenty pozwalające ustalić średni miesięczny dochód seniora w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.

Kwalifikację seniora do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego gmina przeprowadzać będzie niezwłocznie, przy czym – nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawowe potrzeby życia codziennego seniora uznawane będą za niezaspokojone, jeżeli senior ze względu na stan zdrowia lub wiek nie jest w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności życia codziennego w zakresie niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz nie posiada opiekuna faktycznego mogącego zapewnić wsparcie umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb.

W celu kwalifikacji seniora do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego – jeżeli będzie tego wymagało ustalenie stanu faktycznego sprawy – mogą zostać przeprowadzone rozmowa z seniorem i osobami z nim zamieszkującymi oraz wizyta w miejscu zamieszkania seniora. O wyniku kwalifikacji do zawarcia umowy – gmina będzie informować seniora na piśmie.

Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli bon senioralny 2026 – czy można już składać wniosek do gminy o udzielenie świadczenia?

Ważne Jak poinformował Departament Polityki Senioralnej KPRM – środki na finansowanie usług realizowanych w ramach bonu senioralnego będą dostępne od IV kwartału 2026 r., przy czym – w pierwszej kolejności program obejmie gminy, w których publicznych usług opiekuńczych nie ma albo korzysta z nich niewielu seniorów. Następne będą gminy, w których z takich usług korzysta nie więcej niż 10 osób. Łącznie to około 45 proc. gmin w Polsce. „Program zacznie więc od miejsc, w których dostęp do publicznych usług opiekuńczych jest dziś najmniejszy” – wyjaśnia jednostka odpowiedzialna za politykę senioralną w KPRM.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, iż – „Na pierwszą edycję bonu senioralnego przeznaczamy [red.: rząd przeznacza z budżetu państwa] blisko miliard złotych. Kryterium dochodowe wynosi 3410 zł i jest ponad trzy razy wyższe niż w pomocy społecznej. Wychodzimy więc w tym programie poza system pomocy społecznej. Dla samorządów bon senioralny jest zadaniem zleconym i finansowanym z budżetu państwa, dlatego gminy nie będą musiały do tej usługi dopłacać”.1

Szczegółowych informacji na temat tego, kiedy rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy o realizacji bonu senioralnego na terenie danej gminy – należy zatem poszukiwać w urzędzie gminy (lub odpowiednio – urzędzie miasta), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

1 Serwis samorządowy PAP, Ruszył bon senioralny. Są dodatkowe wyjaśnienia KPRM, 1 października 2026 r.

Podstawa prawna :