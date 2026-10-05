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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rząd przyznał, że emerytura może być niższa o 250 zł niż świadczenia przedemerytalne. M.in. przez tabele średniego dalszego trwania życia

Rząd przyznał, że emerytura może być niższa o 250 zł niż świadczenia przedemerytalne. M.in. przez tabele średniego dalszego trwania życia

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05 października 2026, 18:47
[Data aktualizacji 05 października 2026, 19:30]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Rząd przyznał, że emerytura może być niższa o 250 zł niż świadczenia przedemerytalne. M.in. przez tabele średniego dalszego trwanie życia
Rząd przyznał, że emerytura może być niższa o 250 zł niż świadczenia przedemerytalne. M.in. przez tabele średniego dalszego trwanie życia
T. Król
Własne

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Nauczycielka po przejściu na świadczenie kompensacyjne dalej podejmowała dodatkową pracę, od której również odprowadzane były składki emerytalne. Po ukończeniu 60. roku życia we wrześniu 2026 r. nabyła prawo do emerytury powszechnej. Ku jej zaskoczeniu wysokość tej emerytury będzie niższa od obecnie pobieranego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o około 250 zł miesięcznie. A przecież pracowała równolegle do pobierania świadczenia kompensacyjnego. Jak to możliwe, że nauczycielska emerytura jest niższa o kilkaset złotych od pobieranego wcześniej świadczenia kompensacyjnego?

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Sprawa trafiła do Sejmu i odniósł się do niej rząd:

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Rząd tłumaczy dlaczego emerytura może być niższa od świadczenia kompensacyjnego

W jego stanowisku czytamy: "W związku z nieco odmiennym algorytmom obliczania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w niektórych przypadkach może dochodzić do sytuacji, w której świadczenia te okazują się wyższe, aniżeli emerytury ustalane osobom, które przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego takie świadczenia pobierały."

"Winne" są też tabele średniego dalszego trwania życia

Rząd wyjaśnia: "Na powstawanie takich sytuacji miało również wpływ zaburzanie w latach 2021-2023, w związku z pandemią COVID-19 (ze względu na zdecydowanie większą liczbę zgonów), tendencji wzrostowej podstawowego parametru obliczania, zarówno emerytury, jak i świadczenia kompensacyjnego, jakim jest średnie dalsze trwanie życia. W tych latach średnie dalsze trwanie życia skróciło się. W kolejnych latach, już po pandemii, średnie dalsze trwanie życia znów wydłuża się. Obrazują to poniższe dane kształtowania się średniego dalszego trwanie życia dla osób w wieku 60 lat:

– 2019 r. – 260,7 miesiąca

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– 2020 r. – 261,5 miesiąca

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– 2021 r. – 247,7 miesiąca

– 2022 r. – 238,9 miesiąca

– 2023 r. – 254,3 miesiąca

– 2024 r. – 264,2 miesiąca

– 2025 r. – 266,4 miesiąca.:

Ważne

Niekorzystna relacja pomiędzy emeryturami z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego a pobieranymi nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi może więc występować zwłaszcza wówczas, jeżeli te drugie świadczenia zostały ustalone w latach 2021–2023, a emerytury – w latach 2024–2025.

Ważna jest też waloryzacja

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do takiego zjawiska jest fakt corocznego waloryzowania pobieranych przez byłych nauczycieli świadczeń kompensacyjnych, zgodnie z przepisami art. 88 i n. ustawy emerytalnej (im dłuższy jest okres od przyznania świadczenia kompensacyjnego do przyznania emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, tym czynnik ten ma większe znaczenie).

Na wysokość emerytur z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego u osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ma oczywiście wpływ również fakt podejmowania (niepodejmowania) przez takie osoby (po przyznaniu tego świadczenia) aktywności zawodowej.

Świadczenie kompensacyjne nie ma wad wcześniejszych emerytur

W przypadku obliczania wysokości emerytur nauczycielskich u osób, które pobierały nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, nie jest stosowany przepis art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej o pomniejszaniu podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Dlatego na poniższy algorytm obliczania powszechnego świadczenia emerytalnego jest tutaj (tak jak w przypadku obliczania emerytury pomostowej) o wiele korzystniejszy niż w przypadku osób, które korzystały z różnego rodzaju wcześniejszych emerytur.

Algorytm obliczania świadczenia kompensacyjnego

Przykład

Świadczenie kompensacyjne obliczane jest bowiem poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury, ustalonej zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablic średniego trwania życia obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia, o których mowa w art. 26 ustawy emerytalnej.

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Kalkulator dat

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

A to nie koniec zmiennych wpływających na świadczenie:

Wskaźnik korygujący 19,52/12,22

Załóżmy, że osoba uprawniona jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia kompensacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jej koncie w ZUS, zwiększa się poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Wskaźnik ten odzwierciedla stosunek pełnej składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS.

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Źródło: INFOR
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