7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego

W odpowiedzi na interpelację poselską – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że zostało zobligowane do podjęcia prac nad „rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – tj. nad opracowaniem stanowiska rządu dotyczącego projektów regulacji mających na celu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W praktyce, wprowadzenie emerytur stażowych – zgodnie z dwoma projektami ustaw, które trafiły do Sejmu, umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nawet 7 lat wcześniej (kobietom już w wieku 53 lat, a mężczyznom odpowiednio – w wieku 58 lat), chyba, że obecny rząd przychyliłby się pomysłu rządu Mateusza Morawieckiego, który emerytury stażowe chciał wprowadzić po 38 latach pracy w przypadku kobiet i odpowiednio – 43 latach pracy w przypadku mężczyzn (co umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nie 7, a 4 lata wcześniej).

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Obecny wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – aktualny wiek emerytalny w Polsce – co do zasady – wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn:

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Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem: art. 46 – który dotyczy ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. , którzy

– który dotyczy , którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.,

art. 47 – który dotyczy nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. ,

– który dotyczy , art. 50 – który dotyczy pracowników kolejowych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. , którzy spełniają określone w ww. przepisie warunki,

– który dotyczy , którzy spełniają określone w ww. przepisie warunki, art. 50a i 50e – które dotyczą emerytury górniczej ,

i – które dotyczą , art. 184 – który dotyczy emerytury dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ,

– który dotyczy , art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – który dotyczy prawa nauczycieli, którzy spełniają określone w ww. przepisie warunki do przejścia na emeryturę w wieku niższym niż określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz

– który dotyczy oraz emerytur pomostowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) – w świetle obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tzw. emerytur stażowych

W dniu 30 września 2021 r., z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, do Sejmu został złożony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (w IX kadencji Sejmu druk sejmowy nr 1692, a w X kadencji Sejmu – druk sejmowy nr 27), pod którym zebrano 235 tys. podpisów i który zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli – osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z projektem – kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. (tj. objęte nowym systemem emerytalnym, tzw. systemem zdefiniowanej składaki) na emeryturę mogłyby przechodzić w wieku 53 lat, a mężczyźni w wieku – 58 lat (czyli 7 lat wcześniej niż obecnie), pod warunkiem, że od 18 roku życia legalnie pracowali, odprowadzając składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS (lub odpowiednio – KRUS). Nabycie prawa do emerytury stażowej, miałoby ponadto być uzależnione od jej wysokości. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie byłaby niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (które aktualnie, tj. od 1 marca 2026 r., opiewa na 1 978,49 zł).

Jak wynika z uzasadnienia projektu – „jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego”. Jak informuje NSZZ Solidarność, będący inicjatorem projektu – wprowadzenie tego rozwiązania zapowiedziane zostało jeszcze przez byłego Prezydenta RP Andrzeja Dudę, w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. i następstwie powyższego – wprowadzone przez związkowców do umowy programowej zawartej z Prezydentem w trakcie kampanii prezydenckiej.

Zgodnie z pomysłem Solidarności – przejście na emeryturę stażową miałoby być uprawnieniem, a nie obowiązkiem ubezpieczonego. „Mógłby on nie składając wniosku o taką emeryturę bez jakichkolwiek ograniczeń kontynuować wykonywaniem pracy po osiągnięciu okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury stażowej”. Osoby, które – ze względu na długi i nieprzerwany okres wykonywania pracy zarobkowej, ze względu na utratę sił, nie są w stanie jej kontynuować – mogłyby natomiast „zakończyć wykonywanie pracy i cieszyć się z zasłużonej emerytury”. „Możliwość przejścia na taką emeryturę byłaby swego rodzaju nagrodą na ubezpieczonych, którzy w młodym wieku zaczęli wykonywać pracę zarobkową a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne. Stanowiłaby ona również wyraz docenienia przez państwo ubezpieczonych legitymujących się długim okresem ubezpieczenia.” – przekonują autorzy projektu.

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Ww. projekt nie został rozpatrzony w trakcie IX kadencji Sejmu (w której został on wniesiony do Sejmu), w związku z czym – na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, na zarządzenie Marszałka Sejmu – został on ponownie przekazany do rozpatrzenia w obecnej (X) kadencji Sejmu (i otrzymał wówczas nowy numer druku sejmowego: 27).

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W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się I czytanie ww. projektu na posiedzeniu Sejmu, po którym został od skierowany do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. W komisji tej, projekt po dzień dzisiejszy oczekuje na III czytanie, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) – w świetle poselskiego projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tzw. emerytur stażowych

W ramach obecnej (X) kadencji Sejmu do laski marszałkowskiej, w dniu 30 stycznia 2024 r., przez grupę posłów Nowej Lewicy, został ponadto złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk sejmowy nr 187), który również – podobnie jak wspomniany powyżej projekt obywatelski – zakłada wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn i pod warunkiem, że przysługująca takiemu ubezpieczonemu (lub odpowiednio – ubezpieczonej) emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki, będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

Zgodnie z projektem – analogicznie jak we wspomnianym powyżej projekcie obywatelskim – kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. (tj. objęte nowym systemem emerytalnym, tzw. systemem zdefiniowanej składaki) na emeryturę mogłyby przechodzić już w wieku 53 lat, a mężczyźni w wieku – 58 lat (czyli 7 lat wcześniej niż obecnie), pod warunkiem, że od 18 roku życia legalnie pracowali, odprowadzając składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS (lub odpowiednio – KRUS). Nabycie prawa do emerytury stażowej – i w tym przypadku – miałoby być uzależnione od jej wysokości. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, byłaby równa lub wyższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (które aktualnie, tj. od 1 marca 2026 r., opiewa na 1 978,49 zł). Zgodnie z projektem poselskim – emerytura stażowa przysługiwałaby ponadto pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – „W obowiązującym stanie prawnym ani w systemie ubezpieczeń społecznych, ani w ubezpieczeniu społecznym rolników nie istnieje generalna możliwość nabycia prawa do emerytury bez osiągnięcia wieku emerytalnego. Osiągnięcie wieku emerytalnego w obu tych systemach jest traktowane albo jako treść ryzyka ubezpieczeniowego, które chroni emerytura (emerytura rolnicza), albo jako warunek nabycia prawa do emerytury (emerytury rolniczej). Oznacza to, że co do zasady w każdym przypadku nabycie prawa do emerytury uzależnione jest od osiągnięcia wieku emerytalnego, a wyjątki od tej reguły, które obejmują możliwość nabycia prawa do emerytury bez względu na wiek, po osiągnięciu określonego stażu ubezpieczeniowego, są ściśle limitowanymi wyjątkami. Uprawnienie takie przysługuje m.in. niektórym osobom, które legitymują się okresami pracy górniczej. Wyjątki te nie obejmują jednak grupy pracowników o bardzo długim stażu pracy, którzy w okresie kilku ostatnich lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego napotykają – ze względu na wpływ liczby przepracowanych lat, zwłaszcza w przypadku pracy fizycznej, na stan zdrowia czy wydajność pracy – przeszkody w kontynuowaniu aktywności zawodowej. Osoby te mimo obniżonych możliwości wykonywania pracy często nie spełniają kryteriów wymaganych do przyznania im renty z tytułu niezdolności do pracy, a z powodu charakteru wykonywanej pracy nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej.” W ocenie posłów Lewicy, będących autorami projektu – „Wejście w życie projektowanej ustawy wywoła pożądane skutki społeczne. Zakłada ona bowiem wprowadzenie rozwiązań, które cieszą się znacznym poparciem społecznym i odpowiadają społecznemu poczuciu sprawiedliwości w odniesieniu do systemu emerytalnego. W rezultacie wzrośnie w społeczeństwie akceptacja dla rozwiązań, które składają się na ten system, oraz przekonanie, że są one słuszne i sprawiedliwe. Ustąpi też poczucie pokrzywdzenia po stronie osób, które przebyły bardzo długi staż ubezpieczeniowy, a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego i nie mogą do tej chwili nabyć prawa do emerytury. Często bowiem mają one dłuższy staż ubezpieczeniowy niż staż osób, które nabywają prawo do emerytury z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego.”

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się I czytanie ww. projektu na posiedzeniu Sejmu, po którym – podobnie jak projekt obywatelski w tym przedmiocie – projekt poselski został przekazany do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. W komisji tej, projekt po dzień dzisiejszy oczekuje na III czytanie, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) – rząd podejmuje prace nad obydwoma projektami dotyczącymi wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tzw. emerytur stażowych

W dniu 11 sierpnia 2025 r., w ramach interpelacji poselskiej nr 11701, posłanka Gabriela Lenartowicz – w związku z wpływającymi do jej biura poselskiego prośbami o podjęcie interwencji w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących emerytur stażowych, które „są postulatem wielu środowisk pracowniczych, zwłaszcza tych osób, które przepracowały długoletni okres, często w trudnych warunkach, niejednokrotnie przekraczając standardowy wiek emerytalny” – zwróciła się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z zapytaniem:

czy ministerstwo prowadzi prace, a jeśli tak, na jakim jest obecnie etapie stan prac legislacyjnych dot. emerytur stażowych , jak również

, jak również czy wiadomo, kiedy przepisy dotyczące emerytur stażowych mogłyby wejść w życie?

W odpowiedzi na ww. interpelację, w dniu 18 września 2025 r., wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, poinformował, iż – w związku z pracami nad obywatelskim, jak i poselskim projektem dotyczącym emerytur stażowych prowadzonymi przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny – w piśmie z dnia 31 lipca 2024 r. – ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała przewodniczącą ww. Komisji, Katarzynę Ueberhan, iż – przychylnie odnosi się do prowadzenia dalszych prac na oboma ww. projektami, wskazując jednak, iż wymagają one dokonania pewnych zmian, a sama idea emerytur stażowych może być realizowana w różnych formach i postaciach. MRPiPS zapewnia, że zaoferowało wówczas sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny „wszelkie dane i analizy potrzebne do dalszych prac parlamentarnych nad tymi projektami.”

Ponadto – wiceminister Gajewski – poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zobligowane do opracowania projektu stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji zawartych w obu wspomnianych projektach ustaw dotyczących emerytur stażowych. Przygotowany przez resort projekt ww. dokumentu rządowego został przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, który zobowiązał Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do przeprowadzenia jego uzgodnień międzyresortowych. Na dzień dzisiejszy, ww. stanowisko rządu nie zostało jeszcze podane do publicznej wiadomości, ale po długim okresie przebywania projektów regulacji dotyczących emerytur stażowych w tzw. „zamrażarce sejmowej”, wiemy już przynajmniej, że rząd podjął konkretne prace nad wprowadzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę nawet 7 lat wcześniej – tj. już w wieku 53 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn i co więcej – idea emerytur stażowych spotkała się z przychylnością minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z pełną treścią odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską posłanki Gabrieli Lenartowicz, w sprawie emerytur stażowych, można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MRPiPS na interpelację nr 11701 posłanki Gabrieli Lenartowicz w sprawie emerytur stażowych

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) – o podjęcie prac nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego emerytur stażowych apelował już wcześniej inny poseł

O podjęcie prac legislacyjnych w sprawie wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytur stażowych apelował również inne poseł – Marcin Józefaciuk, w ramach interpelacji poselskiej nr 9949 z dnia 22 maja 2025 r.

Zwracając się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł Józefaciuk przedstawił statystyki demograficzne, z których wynika, że około 25% mężczyzn w Polsce nie dożywa obecnie ustawowego wieku emerytalnego (65 lat). Dla porównania – 60. roku życia nie dożywa jedynie 7% kobiet. Oznacza to, że ogromna część mężczyzn – zwłaszcza tych, którzy zaczynają pracę wcześnie, często w zawodach fizycznych i niskopłatnych – nigdy nie korzysta ze swoich składek w systemie ZUS.

Według GUS mężczyzna spędza średnio zaledwie 7 lat na emeryturze, podczas gdy kobieta aż 21. Polska jest przy tym jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które nie posiada obecnie planu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Różnica ta utrwala nie tylko nierówności dochodowe między płciami, ale i stereotypy: kobiety – jako domyślne opiekunki, mężczyźni – jako wyłącznie żywiciele rodziny, których wartość społeczna kończy się wraz z ich zdolnością do pracy – ocenia Józefaciuk, poddając pod refleksję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „wprowadzenie emerytur stażowych – jako formy sprawiedliwego rozwiązania dla mężczyzn z klas pracujących, którzy często zaczynają pracę w wieku 18–19 lat, a niejednokrotnie umierają w wieku lat 63–65, nigdy nie korzystając z emerytury.”

W ramach wspomnianej interpelacji, poseł zwrócił się do resortu pracy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje podjęcie prac legislacyjnych w sprawie emerytur stażowych po 40 latach pracy niezależnie od płci? Czy resort analizuje dane dotyczące śmiertelności mężczyzn przed osiągnięciem wieku emerytalnego, z podziałem na zawody, poziom wykształcenia i długość okresu składkowego? Czy w ocenie ministerstwa zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ma wpływ na nierówności systemowe, w tym m.in. różnice w wysokości świadczeń, stereotypy kulturowe oraz dostęp kobiet do awansu zawodowego? Czy planowane jest przygotowanie białej księgi na temat systemowych skutków zróżnicowania wieku emerytalnego oraz jego wpływu na sytuację społeczną i ekonomiczną mężczyzn i kobiet? Czy resort bierze pod uwagę wprowadzenie zasady, zgodnie z którą osoby sprawujące wieloletnią opiekę nad członkami rodziny (dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami) mogłyby skorzystać z wcześniejszej emerytury – niezależnie od płci? Czy ministerstwo planuje weryfikację mechanizmów przeliczenia świadczenia emerytalnego w przypadku osób, które z powodu wczesnej śmierci nie korzystają z systemu emerytalnego mimo długoletniego opłacania składek? Czy resort analizuje możliwość wprowadzenia instytucji dziedziczenia części składek emerytalnych w sytuacji, gdy ubezpieczony zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego – w szczególności w kontekście mężczyzn z klas pracujących? Czy ministerstwo analizuje rozwiązania stosowane w innych państwach UE, gdzie system emerytalny zawiera mechanizmy wyrównawcze dla osób z zawodów wysokiego ryzyka lub o niższej średniej długości życia? Czy resort planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej rzeczywistych statystyk dotyczących długości życia na emeryturze z podziałem na płeć – celem wywołania merytorycznej debaty publicznej? Czy ministerstwo współpracuje z GUS i ZUS w zakresie opracowania prognoz pokazujących wpływ emerytur stażowych na wydolność systemu ubezpieczeń społecznych – z uwzględnieniem niżu demograficznego oraz długości życia? Czy resort planuje utworzenie zespołu eksperckiego lub roboczego ds. reformy emerytalnej z udziałem związków zawodowych, ekspertów ds. demografii i przedstawicieli organizacji społecznych – również reprezentujących pracowników fizycznych i mężczyzn? Czy ministerstwo przeprowadza analizy dotyczące różnicy między wiekiem zakończenia aktywności zawodowej a długością życia z podziałem na płeć, region i rodzaj wykonywanej pracy? Czy resort rozważa wprowadzenie elastycznego wieku przejścia na emeryturę, z przedziałem np. 62–67 lat, pod warunkiem spełnienia stażu składkowego i niepogarszającej się sytuacji finansowej ZUS? Czy ministerstwo posiada dane, ile osób w ostatnich 10 latach zmarło przed osiągnięciem wieku emerytalnego mimo co najmniej 35 lat składkowych? Czy resort planuje publiczne konsultacje w sprawie modelu emerytalnego, który mógłby w dłuższej perspektywie łączyć zasadę równości, sprawiedliwości społecznej i elastyczności? Czy resort analizował dane dotyczące dostępności emerytury częściowej dla mężczyzn? Obecna konstrukcja tego świadczenia (wiek 65 lat i 35 lat składkowych) sprawia, że realnie korzystają z niego niemal wyłącznie kobiety. Czy ministerstwo posiada dane, jaka część środków zgromadzonych przez mężczyzn na koncie ZUS i OFE nigdy nie zostaje wykorzystana w formie świadczenia emerytalnego z powodu zgonu przed 65. rokiem życia? Czy resort analizuje kwestię tego, że mężczyźni stanowią zdecydowaną większość zatrudnionych w zawodach ciężkich, niebezpiecznych i szkodliwych – a mimo to nie mają realnej możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury, jeśli rozpoczęli pracę po 1999 roku? Czy ministerstwo planuje objąć szczególnym wsparciem mężczyzn, którzy rozpoczęli pracę bardzo wcześnie i nie zostali objęci ani emeryturami wcześniejszymi, ani pomostowymi, ani mundurowymi – mimo że to ich sytuacja zdrowotna i demograficzna jest najtrudniejsza? Czy resort prowadzi analizy, czy obecne tablice trwania życia stosowane przy przeliczeniu emerytur nie premiują systemowo kobiet kosztem mężczyzn, skoro ci ostatni w znacznej części nie dożywają nawet ustawowego wieku?

Do dnia dzisiejszego – MRPiPS nie udzieliło odpowiedzi na postawione pytania, trzykrotnie już wydłużając termin jej udzielenia (pierwszy raz – 23 czerwca 2025 r., drugi – 21 sierpnia 2025 r. i trzeci – 31 lipca 2026 r.).

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) – „odmrożenia” projektów ustaw dotyczących emerytur stażowych domaga się od Marszałka Sejmu Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniu 19 marca 2026 r., Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wystosował pismo do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w którym domaga się on podjęcia prac nad projektami ustaw dotyczących emerytur stażowych, które utknęły w tzw. „zamrażarce” sejmowej.

W ww. piśmie Piotr Duda przypomniał, że w Sejmie zostały złożone dwa projekty ustaw dotyczące wprowadzenia emerytur zależnych nie od wieku, ale od stażu pracy. Jeden z nich – projekt obywatelski – został przygotowany przez NSZZ „Solidarność”.

– „Od ponad dwóch lat projekty te – mimo ogromnego znaczenia społecznego oraz bardzo szerokiego zainteresowania nimi pracowników – pozostają w sejmowej „zamrażarce”, a konkretnie w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z celowym przeciąganiem sprawy i polityczną grą kosztem ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali i uczciwie odprowadzali składki. A przecież dla milionów pracowników emerytury stażowe to kwestia elementarnej sprawiedliwości społecznej.” – napisał Piotr Duda, zaznaczając, że problem emerytur stażowych nie został rozwiązany przez kilkanaście lat, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie polityczne rządziło w kraju.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przypomniał również, że własny projekt ustawy dotyczący „stażówek” złożyła także Lewica, a Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty osobiście się pod nim podpisał. Swój podpis – jak podaje Solidarność – pod ww. projektem złożyła również przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan, a także przedstawiciele rządu i parlamentarzyści Lewicy, w tym: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Paulina Matysiak, Wanda Nowicka, Dorota Olko, Joanna Scheuring-Wielgus, Arkadiusz Sikora, Wiesław Szczepański, Andrzej Szejna, Krzysztof Śmiszek, Tadeusz Tomaszewski, Joanna Wicha, Dariusz Wieczorek, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza oraz Anna Maria Żukowska.

– „Tym bardziej niezrozumiałe jest dalsze przetrzymywanie projektów w sejmowej „zamrażarce” i brak jakichkolwiek realnych działań prowadzących do ich procedowania. Czy Państwa środowisku, którego przedstawiciele tak często wyrażają głęboką troskę o polskich pracowników, nie zależy na wprowadzeniu tego potrzebnego rozwiązania?” – dopytuje Piotr Duda, podkreślając, że sprawa emerytur stażowych dotyczy milionów osób – „ludzi, którzy przez dziesiątki lat ciężko pracowali, a dziś oczekują jedynie uczciwego potraktowania przez państwo”.

– „Nie wolno ich lekceważyć. Dlatego stanowczo wnoszę o natychmiastowe odmrożenie projektów ustaw dotyczących emerytur stażowych oraz skierowanie ich do dalszych prac parlamentarnych.” – zaapelował szef Solidarności.

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni odpowiednio – 58 lat) czy 4 lata wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 56 lat, a mężczyźni odpowiednio – 61 lat) – rząd ma inny pomysł na emerytury stażowe?

Niezależnie od wspomnianego powyżej – przez wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego – stanowiska Rady Ministrów dotyczącego procedowanych w sejmie projektów ustaw dotyczących emerytur stażowych (które na dzień dzisiejszy nie zostało podane do publicznej wiadomości) – warto również wspomnieć, że w wykazie archiwalnych prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (pod numerem projektu: UD512) widnieją założenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który miałby wprowadzić do polskiego systemu emerytalnego emerytury stażowe.

Jako powód sporządzenia ww. założeń, podano – zobowiązanie ówczesnego rządu z dnia 7 czerwca 2023 r., kiedy to były premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność” oraz zapowiedź możliwości przejścia na emeryturę stażową zawartą w Programie PiS Bezpieczna Przyszłość Polaków.

Ww. projekt – zgodnie z założeniami – miał jednak przewidywać możliwość przejścia na emeryturę o 4 lata wcześniej, a nie o 7 lat wcześniej – jak obywatelski i poselski projekt ustawy, które trafiły do Sejmu. Zgodnie z założeniami – emerytura stażowa miałaby przysługiwać bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Nabycie prawa do emerytury stażowej miałoby być uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie miałoby przysługiwać pod warunkiem, że jego wysokość nie byłaby niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęcie powyższego okresu składkowego, oznaczałoby w praktyce, że – na emeryturę kobiety mogłyby przechodzić w wieku 56 lat, a mężczyźni w wieku – 61 lat (czyli 4 lata wcześniej niż obecnie), pod warunkiem, że od 18 roku życia legalnie pracowaliby, odprowadzając składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS (lub odpowiednio – KRUS).

Należy jednak podkreślić, że projekt zgodny z powyższymi założeniami (pod numerem: UD512) nie doczekał się swojej publikacji w RCL (tj. rządowym centrum legislacyjnym) i pozostaje nadal pytanie – czy obecny rząd przychyliłby się do regulacji dotyczącej emerytur stażowych w tym „kształcie” (tj. wprowadzając możliwość przejścia na emeryturę 4 lata wcześniej) czy jednak poparcie znajdzie ostatecznie któryś z projektów, które trafiły już do Sejmu (tj. projekt obywatelski lub poselski, które przewidują możliwość przejścia na emeryturę 7 lat wcześniej).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1696)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2120)

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 27)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk sejmowy nr 187)

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu w wykazie archiwalnych prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD512)

Fot. MRPiPS