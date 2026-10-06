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Waloryzacja emerytur 2027 będzie wyższa? Ile procent podwyżki dostaną seniorzy? Pojawiła się nowa propozycja. Seniorzy będą zaskoczeni

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06 października 2026, 15:31
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Minimalna emerytura wzrośnie do 2063 zł? Pojawiła się nowa propozycja wyższej waloryzacji
Minimalna emerytura wzrośnie do 2063 zł? Pojawiła się nowa propozycja wyższej waloryzacji
Shutterstock

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Minimalna emerytura może w przyszłym roku wynieść nawet 2063,34 zł brutto miesięcznie. To więcej niż wynikało z dotychczasowych prognoz. Pojawiła się bowiem nowa propozycja dotycząca waloryzacji emerytur i rent, która oznaczałaby wyższe podwyżki dla seniorów. Co dokładnie może się zmienić od marca 2027? Jakie podwyżki rent i emerytur dla seniorów?

Minimalna emerytura w 2027 roku. Jest nowa propozycja

Emerytury i renty są waloryzowane co roku 1 marca. Wysokość podwyżki zależy przede wszystkim od inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Obecne prognozy wskazują, że w 2027 roku świadczenia mogłyby wzrosnąć o 3,96 proc. Byłaby to najniższa podwyżka świadczeń od kilku lat i wyraźnie mniej niż w okresie wysokiej inflacji, gdy wskaźniki waloryzacji były dwucyfrowe (w 2023 roku - 14,8 proc, w 2024 roku -12,12 proc., w 2025 roku - 5,3 proc.).

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Na stole pojawiał się jednak korzystniejszy dla seniorów wariant. Jak poinformowała w rozmowie z "Faktem" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk rozważana jest zmiana, dzięki której wzrost wynagrodzeń miałby większy wpływ na wysokość przyszłorocznej waloryzacji.

Chodzi o zwiększenie udziału realnego wzrostu płac z dotychczasowych 20 do 30 proc. Gdyby taki wariant został przyjęty, według obecnych założeń wskaźnik waloryzacji mógłby wynieść 4,29 proc.

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2063,37 zł minimalnej emerytury. Tyle wynika z wyliczeń

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Waloryzacja na poziomie 4,29 proc. oznaczałaby podwyżkę o 84,88 zł miesięcznie. Świadczenie wyniosłoby zatem 2063,34 zł brutto miesięcznie. Emerytura w wysokości 4000 zł brutto zwiększyłaby się do 4171,6 zł brutto, a 5000 zł brutto - do 5214,50 zł brutto.

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Dlaczego waloryzacja emerytur może być wyższa?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym mechanizmem waloryzacja uwzględnia inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd wcześniej opowiedział się za pozostawieniem tego drugiego elementu w 2027 roku na ustawowym minimum.

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Nowy pomysł zakłada podniesienie go do 30 proc. Według Agnieszki Dziemianowicz-Bąk takie rozwiązanie można byłoby zastosować bez zmiany ustawy. Potrzebna byłaby jednak zgoda Rady Ministrów oraz zabezpieczenie pieniędzy w budżecie. Minister ujawniła też, że o takim rozwiązaniu rozmawiała już z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Na podwyżki rent i emerytur mają pójść miliardy

Jak podaje Fakt w projekcie budżetu na 2027 rok na waloryzację emerytur i rent zapisano 19 mld zł. Ostateczny koszt będzie jednak zależał m.in. od tego jaki wskaźnik zostanie zastosowany.

Kiedy poznamy wskaźnik waloryzacji na 2027 rok?

Ostateczny wskaźnik będzie zależał od rzeczywistych danych dotyczących między innymi inflacji i wynagrodzeń w dwutysięcznym dwudziestym szóstym roku. Dopiero wtedy będzie wiadomo, o ile dokładnie wzrosną świadczenia. Dokładny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok poznamy w lutym. W 2026 roku pficjalny wskaźnik został ogłoszony 11 lutego.

Źródło: INFOR
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