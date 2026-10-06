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Kto nie złoży wniosku do ZUS w ciągu 3 miesięcy, straci pieniądze. Nawet 8076 zł. ZUS przypomina o ważnym terminie

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06 października 2026, 19:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Kto nie złoży wniosku do ZUS w ciągu 3 miesięcy, może stracić nawet 8076 zł. ZUS przypomina o ważnym terminie
Kto nie złoży wniosku do ZUS w ciągu 3 miesięcy, może stracić nawet 8076 zł. ZUS przypomina o ważnym terminie
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

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Świadczenie wspierające w 2026 roku może wynosić nawet 4353 zł miesięcznie. Aby jednak otrzymać pieniądze z wyrównaniem, trzeba pilnować ważnego terminu. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON osoba uprawniona ma trzy miesiące na złożenie wniosku do ZUS. Spóźnienie może oznaczać utratę pieniędzy za wcześniejsze miesiące. Przy najwyższej stawce świadczenia za dwa miesiące to aż 8706 zł.

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Świadczenie wspierające od 2026 roku przysługuje wszystkim osobom dorosłym

Świadczenie wspierające jest przeznaczone dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Od 2026 roku mogą je otrzymywać osoby, które ukończyły 18 lat i mają decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na co najmniej 70 punktów.

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Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości wyjaśniamy, że nie jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla młodych, ani dodatek przyznawany po osiągnięciu określonego wieku. Nie obowiązuje tutaj górna granica wieku. O pieniądze może więc ubiegać się zarówno osoba mająca 30 czy 50 lat, jak i senior w wieku 70 lub 80 lat, jeżeli spełnia warunki.

Najpierw WZON, dopiero później ZUS

Droga do uzyskania świadczenia składa się z dwóch etapów. Najpierw trzeba uzyskać decyzję w WZON określającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji można wystąpić do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Tutaj warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2026 roku zmieniła się ważna zasada dotycząca osób, które po raz pierwszy występują o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. W ich przypadku jest on ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON, czyli jeżeli osoba złożyła wniosek do WZON w lutym, a decyzja została wydana dopiero w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia zostanie ustalony od dnia wydania decyzji w czerwcu.

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Inne zasady dotyczą osób, którym kończy się ważność wcześniejszej decyzji. W takim przypadku poziom potrzeby wsparcia może zostać ustalony od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowej decyzji. Jeżeli natomiast nowy wniosek jest składany z powodu zmiany zdolności do samodzielnego funkcjonowania, poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia wydania nowej decyzji.

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Trzy miesiące na złożenie wniosku do ZUS. Później można stracić wyrównanie

To jedna z najważniejszych rzeczy, o których powinny pamiętać osoby ubiegające się oświadczenie wspierające. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON trzeba złożyć wniosek do ZUS. Jeżeli zostanie on złożony w wymaganym trzymiesięcznym terminie, świadczenie może przysługiwać od dnia, od którego ustalono poziom potrzeby wsparcia. Oznacza to możliwość otrzymania pieniędzy z wyrównaniem. Jeżeli jednak uprawniony przekroczy ten termin, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca, w którym złożył wniosek do ZUS. Pieniądze za wcześniejszy okres mogą więc przepaść.

Przy najwyższej stawce świadczenia różnica może być znaczna. Od 1 marca 2026 roku maksymalna kwota świadczenia wynosi 4353 zł miesięcznie. Utrata wyrównania za dwa miesiące oznacza więc 8706 zł mniej. Przy najniższej stawce też nie są to małe pieniądze, bo aż 1584 zł.

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Ile wynosi świadczenie wspierające od 1 marca 2026?

Kwota świadczenia nie jest jednakowa dla wszystkich. Zależy od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia ustalonej w decyzji WZON. Im większa liczba punktów, tym wyższe świadczenie.

Wysokość wsparcia uzależniona jest również od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Wobec tego świadczenie wspierające wynosi odpowiednio:

  • 70-74 pkt - 40% - 792 zł
  • 75-79 pkt - 60% - 1188 zł
  • 80-84 pkt - 80% - 1583 zł
  • 85-89 pkt - 120% - 2375 zł
  • 90-94 pkt - 180% - 3562 zł
  • 95-100 pkt - 220% - 4353 zł

Jak złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON):

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in. samodzielne poruszanie się, ogólną komunikację, wykonywanie codziennych czynności, potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o poziomie wsparcia wniosek składa się do ZUS wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).
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Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?

ZUS realizuje wypłaty w następujących terminach:

  • 2. dzień miesiąca,
  • 4. dzień miesiąca,
  • 7. dzień miesiąca,
  • 9. dzień miesiąca,
  • 12. dzień miesiąca,
  • 14. dzień miesiąca,
  • 16. dzień miesiąca,
  • 18. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 22. dzień miesiąca.

Ważne: Jeżeli termin wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, świadczenie wpływa na konta wcześniej.

Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.

ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

ZUS informuje, że docierają do niego sygnały dotyczące firm i osób oferujących odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Przedstawiciele niektórych kancelarii mieli odwiedzać osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz klienci przynoszą do placówek ZUS listy zawierające gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy ubieganiu się o świadczenie.

ZUS apeluje, aby nie podpisywać takich dokumentów bez dokładnego zapoznania się z ich treścią. Skorzystanie z płatnego pośrednika nie jest konieczne. Formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomagają również w prawidłowym złożeniu wniosku.

Źródło: INFOR
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