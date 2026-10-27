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ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?

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27 października 2026, 07:40
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
Shutterstock

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Najpierw przelew, potem list i dopiero wtedy pełny obraz sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty tegorocznych czternastych emerytur, ale to nie koniec historii. Teraz do seniorów trafi korespondencja, która dla części z nich może oznaczać nie tylko potwierdzenie pieniędzy, lecz także ostrzeżenie. w określonych sytuacjach „czternastkę” trzeba będzie oddać.

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Czternastka już wypłacona. Nie każdy dostał tyle samo

Była wypłacana we wrześniu tym, którzy mieli prawo do emerytury lub innego świadczenia rentowego. Jej wysokość odpowiadała minimalnej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że każdy senior dostał właśnie taką kwotę.

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Pełną czternastą emerytura przysługuje wtedy, kiedy podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających wyższe świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce ponad ustalony limit.

Jest też granica, po przekroczeniu której dodatkowego świadczenia nie ma już wcale. Ci, których miesięczna emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto, nie są uprawnieni do otrzymania czternastej emerytury. Na tym jednak sprawa tegorocznej czternastki się nie kończy.

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ZUS wysyła teraz decyzje. W piśmie jest ważne ostrzeżenie

Seniorzy, którzy otrzymali dodatkowe pieniądze, mogą spodziewać się korespondencji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wysyła pisma, w których znajduje się informacja o sposobie wyliczenia czternastej emerytury, a także o możliwości odwołania się od decyzji. Na złożenie odwołania jest miesiąc od dnia doręczenia dokumentu.

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Z wysyłkę ponad 6,29 mln takich decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszył z początkiem października. W piśmie znajduje się jednak również informacja, która dla części seniorów może być szczególnie istotna. Chodzi o możliwość zwrotu wypłaconego świadczenia.

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Wypłata była na koncie, ale pieniądze mogą wrócić do ZUS

ZUS wyjaśnia w decyzji, że wypłacona czternastka może zostać uznana za świadczenie nienależnie pobrane, jeśli okaże się, że senior w określonym momencie nie miał prawa do świadczenia, na podstawie którego otrzymał dodatkowe pieniądze. W takiej sytuacji ZUS ustali kwotę nienależnie pobranego świadczenia, która będzie podlegała zwrotowi.

To ważna informacja przede wszystkim dla tych, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie dorabiają.

Dorabiasz do wcześniejszej emerytury? Tu może pojawić się problem

Właśnie seniorzy dorabiający do wcześniejszej emerytury powinni szczególnie dokładnie sprawdzić swoją sytuację. Chodzi o tych, których zarobki do końca sierpnia 2026 roku przekroczyły określone limity. W przypadku wcześniejszych emerytur i rent wysokość świadczenia może być bowiem zmniejszana albo świadczenie może zostać zawieszone, jeśli dodatkowe zarobki przekroczą określone poziomy.

Pierwszy próg wynosi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po przekroczeniu 6463,20 zł brutto świadczenie emerytalne jest pomniejszane o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jest też drugi, znacznie wyższy próg. Po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 12 003,10 zł brutto, prawo do świadczenia zostaje zawieszone.

I właśnie dlatego sytuacja dorabiających do wcześniejszej emerytury może być bardziej skomplikowana. Jeśli po wypłacie czternastki okaże się, że na 31 sierpnia senior nie miał prawa do świadczenia, które było podstawą do wypłaty dodatkowych pieniędzy, ZUS może ustalić kwotę podlegającą zwrotowi.

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Czternastka nie jest dla każdego. Są grupy wyłączone

Warto też pamiętać, że samo pobieranie emerytury czy renty nie oznacza automatycznie prawa do czternastego świadczenia. Przepisy wskazują konkretne grupy, które zostały wyłączone z możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy.

Czternasta emerytura nie przysługuje między innymi sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Dodatkowego świadczenia nie otrzymają również osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli ich podstawowe świadczenie zostało zawieszone.

Na czternastkę nie mogą liczyć także laureaci sportowych wydarzeń międzynarodowych, takich jak igrzyska olimpijskie czy paraolimpijskie. Kolejna grupa to seniorzy dorabiający do emerytury, którzy przekroczą limit 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

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ZUS zakończył wypłaty, ale seniorzy powinni sprawdzić decyzje

Tegoroczna czternasta emerytura jest już więc wypłacona, ale seniorzy nadal powinni zwracać uwagę na korespondencję z ZUS. Samo otrzymanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że w każdej sytuacji można je bezwarunkowo zatrzymać. W przypadku osób, których sytuacja dotycząca prawa do świadczenia zmieniła się albo których dodatkowe zarobki wpłynęły na wysokość lub możliwość pobierania emerytury, ZUS może ponownie ustalić, czy dodatkowe świadczenie zostało wypłacone prawidłowo.

Dlatego tak ważne jest dokładne przeczytanie decyzji. W dokumencie znajduje się nie tylko informacja o wysokości i sposobie wyliczenia czternastki, ale także pouczenie dotyczące możliwości odwołania oraz ewentualnego obowiązku zwrotu pieniędzy. Na odwołanie od decyzji senior ma miesiąc od dnia jej doręczenia.

Dla większości tych którzy otrzymali czternastą emeryturę zgodnie z obowiązującymi zasadami, pismo z ZUS będzie po prostu potwierdzeniem wypłaty i sposobu jej wyliczenia. W przypadku dorabiających do wcześniejszej emerytury sytuacja może jednak wyglądać inaczej.

Dlatego po przelewie warto jeszcze poczekać na list. To właśnie w nim ZUS wyjaśni, jak została wyliczona tegoroczna czternastka i czy w konkretnej sytuacji nie pojawiła się konieczność zwrotu części lub całości wypłaconych pieniędzy.

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Źródło: INFOR
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