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ZUS dopłaca do emerytury za wychowanie dzieci. Nie wszyscy wiedzą o tej możliwości. Średnia wypłata to prawie 1100 złotych

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12 października 2026, 09:17
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS dopłaca do emerytury za wychowanie dzieci. Nie wszyscy wiedzą o tej możliwości. Średnia wypłata to prawie 1100 złotych
ZUS dopłaca do emerytury za wychowanie dzieci. Nie wszyscy wiedzą o tej możliwości. Średnia wypłata to prawie 1100 złotych
Blaszko
Shutterstock

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Tysiące seniorów mogą otrzymywać z ZUS dodatkowe pieniądze, ale nie każdy wie, że w ogóle może się o nie ubiegać. Świadczenie nie przysługuje automatycznie po osiągnięciu wieku emerytalnego i nie jest zwykłym dodatkiem do emerytury. Trafia znajdujących się w szczególnej sytuacji, przede wszystkim tych, którzy przez lata zajmowali się wychowaniem dzieci z tego powodu nie wypracowali własnego świadczenia albo ich emerytura jest bardzo niska. Ile pieniędzy wypłaca ZUS? Średnio ponad 1080 zł miesięcznie. Maksymalna kwota może być jednak znacznie wyższa.

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Ponad 60 tys. osób dostaje pieniądze z ZUS

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie nazywane programem Mama 4 plus, nie trafia do każdego seniora spełniającego wymogi związane z wiekiem. Jednak z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że korzysta z niego już około 60 tys. osób. W kwietniu 2026 roku ZUS przeznaczył na wypłaty tego świadczenia niemal 65 mln zł.

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Średnia miesięczna wypłata wyniosła dokładnie 1083,23 złotych

Ta kwota może być jednak myląca, jeśli potraktować ją jako wysokość świadczenia przysługującego wszystkim uprawnionym. W rzeczywistości każdy przypadek może wyglądać inaczej. Wysokość wypłaty zależy między innymi od tego, czy ktoś pobiera już emeryturę lub rentę i w jakiej wysokości.

Mechanizm jest stosunkowo prosty. Świadczenie ma zapewnić dochód odpowiadający poziomowi najniższej emerytury tym, którzy nie mają prawa do własnego świadczenia albo otrzymują je w wysokości niższej od ustawowego minimum.

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W 2026 roku maksymalnie 1978,49 zł

1978,49 zł brutto, tyle od marca 2026 roku wynosi najniższa emerytura. To właśnie ta kwota wyznacza maksymalny poziom rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jeżeli więc ktoś uprawniony nie ma prawa do emerytury ani renty, może otrzymać świadczenie w wysokości odpowiadającej najniższej emeryturze.

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Inaczej sytuacja wygląda w przypadku seniora, który ma już własną emeryturę, ale jest ona niższa od ustawowego minimum. W takim przypadku rodzicielskie świadczenie uzupełniające może wyrównać brakującą kwotę.

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Przykład? Jeżeli emerytura wynosi 1200 zł, możliwe uzupełnienie wyniesie 778,49 zł. Łączny miesięczny dochód z obu świadczeń sięgnie wówczas poziomu 1978,49 zł brutto. Jeżeli natomiast senior otrzymuje już co najmniej najniższą emeryturę, nie ma podstaw do wypłaty dodatkowej kwoty w ramach tego mechanizmu. Właśnie dlatego przeciętna wypłata z programu jest dużo niższa niż maksymalna możliwa kwota.

To nie jest pieniądz dla każdego po 60. lub 65. roku życia

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie wystarczy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające powstało z myślą o tych, którzy poświęcili dużą część swojego życia na wychowywanie dzieci i z tego powodu nie zdołali zgromadzić odpowiedniego stażu lub kapitału emerytalnego. Program działa od 2019 roku.

Podstawową grupę osób, które mogą ubiegać się o świadczenie, stanowią kobiety po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci albo wychowały co najmniej czworo dzieci.

Nie oznacza to jednak, że każda kobieta spełniająca kryterium wieku i liczby dzieci automatycznie otrzyma pieniądze. ZUS bierze pod uwagę również inne okoliczności. Znaczenie ma między innymi sytuacja dochodowa oraz to, czy osoba ubiegająca się o świadczenie ma zapewnione niezbędne środki utrzymania.

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Ojciec też może dostać świadczenie

Choć nazwa „Mama 4 plus” może sugerować, że pieniądze są przeznaczone wyłącznie dla kobiet, przepisy przewidują również możliwość przyznania świadczenia ojcu. Warunki są jednak inne.

Mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat i wychować co najmniej czworo dzieci. Dodatkowo musi znaleźć się w określonej sytuacji rodzinnej, na przykład wtedy, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je albo przez długi czas nie zajmowała się ich wychowaniem. W takim przypadku to ojciec mógł przejąć obowiązki związane z wychowaniem licznej rodziny, a konsekwencją mogło być ograniczenie albo całkowite zaniechanie aktywności zawodowej.

Program nie jest więc formalnie świadczeniem wyłącznie dla matek. Jego podstawowym celem jest wsparcie osób, które z powodu wychowania dużej liczby dzieci znalazły się później w trudnej sytuacji finansowej.

Liczą się nie tylko dzieci biologiczne

Przepisy przewidują również sytuacje, w których wychowywane dzieci nie są biologicznymi dziećmi osoby ubiegającej się o świadczenie. Przy ustalaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mogą być brane pod uwagę między innymi dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Wyjątkiem jest zawodowa rodzina zastępcza. To ważne, ponieważ o prawie do świadczenia nie decyduje wyłącznie liczba dzieci urodzonych przez wnioskodawcę. Istotne jest również faktyczne wychowywanie dzieci i spełnienie wszystkich pozostałych warunków określonych w przepisach.

Jest też warunek dotyczący miejsca zamieszkania

ZUS sprawdza nie tylko wiek, liczbę wychowanych dzieci czy sytuację finansową wnioskodawcy. Znaczenie ma również jego związek z Polską. Jednym z warunków jest zamieszkiwanie na terenie kraju. ZUS wskazuje również na konieczność posiadania w Polsce, po ukończeniu 16. roku życia, ośrodka interesów życiowych przez odpowiednio długi okres — co najmniej przez 10 lat.

Oznacza to, że przed przyznaniem pieniędzy analizowana jest cała sytuacja osoby składającej wniosek, a nie tylko jeden prosty warunek, jakim byłoby ukończenie określonego wieku.

Kwota świadczenia może rosnąć

Seniorzy, którzy już pobierają rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Maksymalna wysokość świadczenia jest powiązana z najniższą emeryturą. W 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To oznacza, że właśnie do tego poziomu może zostać uzupełniony dochód osoby spełniającej warunki programu.

Mechanizm ten powoduje, że kolejne waloryzacje najniższej emerytury mogą przekładać się również na wzrost maksymalnej kwoty rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Nie oznacza to jednak, że każdy automatycznie dostanie podwyżkę w pełnej wysokości. Pobierający własną emeryturę lub rentę otrzymują bowiem kwotę zależną od wysokości tego podstawowego świadczenia.

ZUS nie wypłaci pieniędzy z urzędu

To jedna z najważniejszych informacji dla tych, którzy mogą spełniać warunki programu. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie. Trzeba złożyć wniosek. Następnie ZUS analizuje sytuację i wydaje decyzję.

Pod uwagę mogą być brane między innymi sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa oraz majątkowa. Oznacza to, że nawet ktoś, kto wychował co najmniej czworo dzieci i osiągnął wymagany wiek, nie powinien zakładać, że pieniądze zostaną przyznane bez żadnych formalności. Najpierw trzeba wystąpić do ZUS, a następnie poczekać na rozstrzygnięcie.

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Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia. Jest jednak jeden ważny warunek. Nie może to nastąpić wcześniej niż po osiągnięciu wymaganego wieku. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Nie wystarczy więc złożyć wniosku przed osiągnięciem odpowiedniego wieku i oczekiwać, że świadczenie zostanie wypłacone wcześniej. Znaczenie ma zarówno moment spełnienia warunku wieku, jak i decyzja ZUS.

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Źródło: INFOR
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