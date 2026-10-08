800 plus. Ci rodzice muszą złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na decyzję

Osoby pobierające świadczenie 800+ i planujące zmianę rachunku bankowego powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek – przypomniał ZUS. Zakład ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko mieszka z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.

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Komu przysługuje świadczenie 800+?

Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce.

„Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę” – podkreślił ZUS.

Zakład przypomniał, że osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą również otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie.

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Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

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Zmiana rachunku bankowego do wypłaty 800+?

W nowym wniosku należy podać wszystkie dane i nowy numer rachunku bankowego. Po rozpatrzeniu ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia, a informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS.

800+ przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Zrobienie tego do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS przypomniał również, że jeśli rodzice nowo narodzonych dzieci złożą wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od tego dnia. Po upływie tego okresu ZUS przyzna 800+ od miesiąca złożenia wniosku.

Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.