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800 plus. Ci rodzice muszą złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na decyzję

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08 października 2026, 13:26
oprac. Łucja Orzeł
800 plus. Ci rodzice muszą złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na decyzję
800 plus. Ci rodzice muszą złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na decyzję
Materiały prasowe

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Osoby pobierające świadczenie 800+ i planujące zmianę rachunku bankowego powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek – przypomniał ZUS. Zakład ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko mieszka z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.

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Komu przysługuje świadczenie 800+?

Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce.

Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę” – podkreślił ZUS.

Zakład przypomniał, że osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą również otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie.

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Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

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Zmiana rachunku bankowego do wypłaty 800+?

W nowym wniosku należy podać wszystkie dane i nowy numer rachunku bankowego. Po rozpatrzeniu ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia, a informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS.

800+ przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Zrobienie tego do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS przypomniał również, że jeśli rodzice nowo narodzonych dzieci złożą wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od tego dnia. Po upływie tego okresu ZUS przyzna 800+ od miesiąca złożenia wniosku.

Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

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Źródło: PAP
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