REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności

Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2026, 06:47
oprac. Adam Kuchta
Nowy bon dla seniorów już wchodzi w życie
Nowy bon 2500 zł dla seniorów już wchodzi w życie. Wiemy, kto dostanie pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła oficjalne rozporządzenie w sprawie Bonu Senioralnego na lata 2026–2028. Nowe darmowe wsparcie w miejscu zamieszkania ruszy jeszcze w tym roku, jednak w 2026 roku skorzystają z niego wyłącznie mieszkańcy wybranych gmin w Polsce. Sprawdź, jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić, ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku i kto znajduje się na początku „kolejki”.

To już się dzieje, Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028. Dokument określa sposób przyznawania i realizacji wsparcia oraz zasady jego finansowania i rozliczania. Środki można otrzymać jeszcze w 2026 r., jednak gminy, które chcą z niego skorzystać, mają niewiele czasu na przygotowanie się do realizacji programu. Świadczenie usług w ramach Bonu Senioralnego mogą jednak zlecić podmiotom trzecim.

REKLAMA

REKLAMA

Gminy mają tylko 30 dni na decyzję. Oto co dokładnie znajdzie się w umowie o Bon Senioralny

Seniorzy z wybranych gmin w Polsce już wkrótce będą mogli zacząć składać wnioski o zawarcie umowy o realizacji bonu senioralnego. Przepisy są już gotowe i wkrótce wojewodowie będą mogli ustalić wysokość finansowania dla poszczególnych gmin. Po weryfikacji wniosku otrzymanego od seniora, na którą gmina będzie miała nie więcej niż 30 dni, i zakwalifikowaniu danej osoby do programu, gminy będą zawierać z seniorami umowy określające m.in.;

  • okres i zakres usług wsparcia;
  • miejsce ich świadczenia, wymiar godzinowy w ujęciu miesięcznym i wymiar dni w ujęciu tygodniowym;
  • zasady rozliczania tych usług i sposób potwierdzania przez seniora ich wykonania oraz ewentualnego zgłaszania nieprawidłowości;
  • przesłanki zawieszania usług czy rozwiązania umowy.

Pierwszeństwo w przyznawaniu wsparcia mają mieć osoby o najwyższym poziomie niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego. Chodzi o trudności w wykonywaniu np. czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, poruszaniu się lub utrzymywanie porządku, ale także np. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

„Zgodnie z zapisami rozporządzenia, gminy będą zobowiązane do prowadzenia i comiesięcznej aktualizacji listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego. Tę listę można określić mianem „kolejki” czy „rankingu”, gdyż ma już uwzględniać poziom niezaspokojonych potrzeb każdej osoby na liście. Jeżeli wystąpią przesłanki skreślenia seniora z takiej listy, np. będzie korzystał z jakiejś innej formy opieki instytucjonalnej przez dłużej niż 14 dni, to po ustaniu tej przesłanki albo w wyniku zmiany sytuacji życiowej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ponowną kwalifikację. A skąd ma wiedzieć, że został skreślony z listy? Gmina jest zobowiązana do pisemnego poinformowania takiej osoby i uzasadnienia tej decyzji” – tłumaczy Igor Marczak, wiceprezes zarządu Fundacji SeniorApp i członek Zespołu ds. polityki senioralnej przy KPRM.

REKLAMA

Wielkie rozczarowanie w 2026 roku? Bon Senioralny tylko dla mieszkańców 318 wybranych gmin

W 2026 r. wsparcie z Bonu Senioralnego ma objąć IV kwartał. Rozporządzenie w sprawie Programu Bonu Senioralnego weszło w życie 30 września. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego nie mają dużo czasu na przeprowadzenie odpowiednich procedur. Realnie w tym roku wsparcie będzie można uzyskać na ok. 2 miesiące i to przy założeniu, że wszystkie procedury będą przebiegać sprawnie. Co więcej, w 2026 r. Bon Senioralny jest dostępny wyłącznie dla gmin, na terenie których do nie były dotychczas realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Takich mamy w Polsce 318. Gminy, które realizowały takie usługi dla nie więcej niż 10 osób oraz dla pozostałe, wśród których pierwszeństwo otrzymania środków będą miały gminy o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów, muszą czekać na możliwość uzyskania środków z Programu do 2027 roku” – mówi Igor Marczak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„W mojej ocenie rozporządzenie wyznacza czytelne ramy organizacyjne programu, jednak jego wdrożenie będzie wymagało przełożenia przepisów na konkretne procedury w gminach. Dla samorządów kluczowe będą odpowiednio wczesna informacja o przyznanym finansowaniu i stawce ustalonej przez wojewodę oraz spójne wyjaśnienia dotyczące kwalifikowania seniorów i rozliczania usług. Pomocne byłyby również wspólne wskazówki dotyczące oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb oraz przykładowe wzory dokumentów. Przejrzystość programu warto oceniać także przez to, czy pracownik wie, jak go prawidłowo realizować, a senior rozumie, na jakie wsparcie może liczyć” – dodaje Maciej Klimek, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.

Dramatyczna sytuacja na rynku. Brakuje nawet 50 tysięcy osób do opieki nad seniorami

Realizacja wsparcia z Programu Bonu Senioralnego będzie wiązała się z koniecznością zapewnienia odpowiednich usług, realizowanych przez opiekunów. Wejście w życie tego rozwiązania może przyczynić się do rozwoju tego sektora, który już teraz zmaga się z poważnym deficytem pracowników. „Szacuje się, że już teraz brakuje w Polsce nawet 50 tysięcy opiekunów seniorów, opiekunów medycznych i środowiskowych” – wylicza Igor Marczak.

Jak mówi Maciej Klimek, problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby opiekunów to jedno z kilku wyzwań, przed którymi stoją obecnie jednostki mające wdrażać program. „Największym wyzwaniem może być zapewnienie odpowiedniej liczby osób przygotowanych do świadczenia usług, szczególnie w mniejszych gminach i tam, gdzie już dziś trudno pozyskać opiekunów. Równie ważne będzie rozpoznanie rzeczywistych potrzeb seniorów, dotarcie do osób samotnych i mniej aktywnych oraz zaplanowanie ciągłości wsparcia i zastępstw. Po stronie jednostek realizujących program pojawią się dodatkowe zadania związane z kwalifikacją, zawieraniem umów, dokumentowaniem usług i kontrolą ich jakości. Trzeba również rzetelnie oszacować pełne koszty organizacji wsparcia, ponieważ stawka wynagrodzenia za godzinę usługi nie obejmuje wszystkich kosztów jej zapewnienia.”

Samorządy nie muszą robić tego same. Kto może legalnie świadczyć usługi w ramach bonu?

Rozporządzenie o Bonie Senioralnym przewiduje, że gminy mogą realizować Program samodzielnie przy pomocy funkcjonujących w ich ramach odpowiednich jednostek. Prawo dopuszcza także zlecenie na podstawie umowy świadczenie usług wsparcia podmiotom trzecim, w tym organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, kołom gospodyń wiejskich czy podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie opieki nad osobami starszymi.

„Gminy mogą oprzeć realizację programu na potencjale ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych lub innych właściwych jednostek samorządowych, a świadczenie usług zlecać uprawnionym podmiotom zewnętrznym, z zachowaniem zasad ich wyboru. Dobrym początkiem będzie lokalna diagnoza potrzeb i dostępnych zasobów, połączona z realistyczną kalkulacją liczby uczestników oraz godzin wsparcia. Rekomenduję wyznaczenie koordynatora, przygotowanie prostych procedur i dokumentów oraz współpracę z organizacjami społecznymi, placówkami ochrony zdrowia i środowiskami senioralnymi w docieraniu do osób potrzebujących. Warto też pozostawać w bieżącym kontakcie z wojewodą i zgłaszać udokumentowane potrzeby finansowe, pamiętając, że zwiększenie przyznanych środków zależy od dostępnej puli. Miarą powodzenia programu powinny być rzeczywiście wykonane, dobrej jakości usługi i większe bezpieczeństwo seniorów w codziennym życiu” – komentuje Maciej Klimek.

Bon Senioralny, co należy wiedzieć o nowym świadczeniu? FAQ

Czym jest Bon Senioralny?

Bon Senioralny to rządowy program bezpłatnych usług wsparcia świadczonych w miejscu zamieszkania, który organizowany jest przez gminny na podstawie umów z seniorami.

Kto może skorzystać z Bonu Senioralnego?

Bon Senioralny przeznaczony jest dla osób po 65. roku życia, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Z programu skorzystać mogą seniorzy, których średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 3410 zł.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Katalog usług dostępnych w ramach Bonu Senioralnego może obejmować między innymi czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zakupy, wsparcie w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, poruszaniu się lub utrzymywaniu porządku, a także zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Zakres i liczbę godzin poszczególnych usług ujmowane są w umowie seniora z gminą.

Jakie są ograniczenia w zakresie dostępnego wsparcia?

Usługi realizowane w ramach Bonu Senioralnego są dla seniora bezpłatne, jednak ich wartość nie może przekroczyć 2500 zł miesięcznie.

Gdzie program ruszy w pierwszej kolejności?

Program w pierwszej kolejności obejmie gminy, na terenie których dotychczas nie były świadczone publiczne usługi opiekuńcze. Te gminy będą mogły uzyskać wsparcie jeszcze w 2026 r. Od 2027 r. następne w kolejności będą gminy, w których z takich usług korzystało nie więcej niż 10 osób, a następnie gminy o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów.

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka bardzo jasno o darowiznach w ratach. Akt notarialny, brak SD-Z2 dla każdej transzy oraz całkowite zwolnienie od podatku
Skarbówka bardzo jasno o darowiznach w ratach. Akt notarialny, brak SD-Z2 dla każdej transzy oraz całkowite zwolnienie od podatku
Ryczałt po nowemu od 2027 r. Limit bardzo niski i dodatkowa stawka dla części przedsiębiorców
Ryczałt po nowemu od 2027 r. Limit bardzo niski i dodatkowa stawka dla części przedsiębiorców
Nowy obowiązek przy zakupie domu na wsi. Kupujący złożą specjalne oświadczenie przed notariuszem
Nowy obowiązek przy zakupie domu na wsi. Kupujący złożą specjalne oświadczenie przed notariuszem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bankowcy - chcecie zagłodzić kancelarie? To sami oddajcie klientom pieniądze
14 paź 2026

Banki mają w ręku najskuteczniejsze narzędzie przeciw kancelariom odszkodowawczym i funduszom skupującym roszczenia. Nie jest nim nowa ustawa o cesji ani kampania przeciw „parakancelariom”. Jest nim przelew na konto klienta.
Bank podwyższył opłatę powołując się na inflację, zmienił warunki umowy? UOKiK: w tych przypadkach to niezgodne z prawem
14 paź 2026

Zmiana warunków karty kredytowej z powodu „ulepszenia usług”, podwyżka opłat po niewielkim wzroście inflacji czy nowe opłaty za bezpłatne dotąd usługi – to przykłady klauzul zakwestionowanych niedawno przez Prezesa UOKiK. Bank musi jasno określić, kiedy, co i w jakim zakresie może zmienić w obowiązującej umowie. Konsument powinien znać te zasady już przy jej podpisywaniu. Za stosowanie niedozwolonych klauzul Prezes UOKiK nałożył na Bank Pocztowy, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski i Plus Bank kary w łącznej wysokości 147,09 mln zł.
Zmiany w zakresie Prawa łowieckiego - każdy może zabrać głos w sprawie projektu do 18 października 2026 roku
14 paź 2026

Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli złożyło swoje podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian przepisów prawa łowieckiego. Podpisy zostały pozytywnie zweryfikowane i projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Na czym one polegają?
Ustawa o asystencji osobistej po poprawkach Senatu
14 paź 2026

W dniu 13 października 2026 roku Senat rozpatrywał ustawę o asystencji osobistej do której wprowadził 35 poprawek. Część z nich ma charakter porządkujący niemniej jednak zostały wprowadzone również zmiany istotne dla zainteresowanych.

REKLAMA

Termin przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej trzeba liczyć od 1 stycznia 2026 r. [nowe zasady naliczania stażu pracy]
14 paź 2026

Kiedy przedawni się prawo do nagrody jubileuszowej, do której pracownik osiągnął wymagany staż pracy dzięki nowelizacji przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2026 r.? Wielu pracodawców popełnia ten błąd i narażają się na spór przed sądem.
Gastroskopia, kolonoskopia i rezonans w ramach jednego programu NFZ. Sprawdź, kogo obejmują zasady
14 paź 2026

Kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny znalazły się w katalogu badań wykorzystywanych w specjalnej ścieżce finansowanej przez NFZ. Nie oznacza to jednak, że każdy pacjent może dostać je w ten sposób. Program dotyczy określonej grupy osób, a o wykonaniu konkretnych badań decydują wskazania medyczne. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej formy opieki i jak wyglądają aktualne zasady.
Samorządy i spółki komunalne wobec wspólnych wyzwań. 2. Samorządowe Forum Rozwoju w Krakowie
14 paź 2026

Reforma samorządu, rola spółek komunalnych, energia i bezpieczeństwo miast — to główne zagadnienia 2. Samorządowego Forum Rozwoju. Wydarzenie organizowane przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa odbędzie się 28–29 października 2026 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Program obejmuje pięć paneli dyskusyjnych i trzy tematy warsztatowe, a nasza redakcja objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej
14 paź 2026

Coraz większe wymogi sprawozdawcze, nadchodzące wdrożenia struktur JPK_CIT oraz utrzymujący się deficyt kadr wyznaczają aktualne tło operacyjne w polskiej księgowości. Zaprezentowany podczas konferencji „Cyfrowy Księgowy 3.0” syntetyczny Indeks Nastrojów Księgowych (INK) – opracowany przez firmę e-file we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) – wyniósł 38,3 pkt w 100-punktowej skali. Ogłoszony po raz pierwszy wskaźnik stanowi ustrukturyzowany punkt odniesienia dla oceny kondycji sektora finansowo-księgowego.

REKLAMA

Rewolucja w VAT i koniec drogich kas fiskalnych. Ministerstwo szykuje darmową aplikację dla firm i automatyczne rozliczenia
14 paź 2026

Szykuje się gigantyczny przewrót w rozliczeniach podatkowych, który dotknie tysiące polskich przedsiębiorców. Resort finansów w ramach pakietu „Deregulacja 2.0” i projektu ustawy nr UD473 planuje wprowadzenie e-VAT-u, czyli automatycznego wypełniania deklaracji JPK_VAT przez fiskusa, oraz KeKR – darmowej aplikacji ministerstwa zastępującej tradycyjne kasy rejestrujące. Zmiany mają przynieść koniec z biurokracją i ogromne oszczędności, ale wymuszą też skrócenie terminów wystawiania faktur oraz wymianę starych urządzeń.
Koniec z bezkarnością w sieci? Nielegalne treści będą znikać szybciej. Co oznacza DSA dla użytkowników?
14 paź 2026

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że senat przyjął ustawę, która ma usprawnić reagowanie na najpoważniejsze przestępstwa w internecie. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość natychmiastowego wykonania decyzji o blokowaniu określonych nielegalnych treści na wniosek prokuratora lub Policji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA