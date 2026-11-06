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Nowe świadczenie z ZUS okazało się hitem. Seniorzy zyskują średnio 350 zł miesięcznie

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06 listopada 2026, 14:13
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Emeryt, emerytura, senior, pieniądze, babcia
Nowe świadczenie ZUS hitem w Polsce. Seniorzy dostają średnio 350 zł więcej do emerytury
Shutterstock

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ZUS podsumował pierwsze efekty wdrożenia renty wdowiej. Nowe przepisy, które rewolucjonizują zasady zbiegu praw do świadczeń emerytalno-rentowych, przyciągnęły już ponad milion wnioskodawców. ZUS przeznaczył na wypłaty ponad 1,4 miliarda złotych, a przeciętna kwota zwiększenia comiesięcznego przelewu wynosi 356,79 zł. Formularze przyjmuje jednak nie tylko ZUS - wnioski o ustalenie zbiegu można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy BESW.

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Dla blisko 420 tysięcy uprawnionych osób oznacza to realny, zauważalny zastrzyk gotówki - przeciętna kwota zwiększenia comiesięcznego przelewu wynosi obecnie 356,79 zł. Równocześnie urzędnicy wydali już ponad 51 tysięcy decyzji odmownych. Formularze przyjmuje jednak nie tylko ZUS - wnioski o ustalenie zbiegu można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy BESW.

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Na czym polega mechanizm renty wdowiej? Dwa warianty do wyboru

Renta wdowia to fundamentalna zmiana w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Do momentu wejścia w życie tej reformy, osoba owdowiała w sytuacji zbiegu praw do dwóch świadczeń (np. własnej emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku) musiała dokonać bezwzględnego wyboru. Mogła pobierać wyłącznie jedno, zazwyczaj wyższe świadczenie, podczas gdy drugie było bezpowrotnie zawieszane. Obecnie prawo pozwala na częściowe pobieranie obu świadczeń jednocześnie. Beneficjent ma do wyboru dwie konstrukcje finansowe, przy czym organ rentowy ma ustawowy obowiązek automatycznego wdrożenia opcji, która jest korzystniejsza dla portfela świadczeniobiorcy:

  • Wariant I (Model Podstawowy): Wypłata 100 proc. własnego świadczenia (np. emerytury powszechnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy) powiększonego o 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku (renty rodzinnej).
  • Wariant II (Model Renty Rodzinnej): Wypłata 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, która zostaje powiększona o 15 proc. własnego świadczenia emerytalno-rentowego.

Z oficjalnych statystyk ZUS wynika, że w większości przypadków (59 proc.) zastosowanie znajduje wariant drugi. Dla wielu seniorów pełna renta rodzinna po zmarłym mężu lub żonie (wynosząca standardowo 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu) w połączeniu z małym dodatkiem z własnej emerytury okazuje się znacznie bardziej opłacalna.

Kto ma prawo do renty wdowiej? Kryteria i warunki ustawowe

Dodatkowe pieniądze nie są przyznawane z urzędu. Aby móc ubiegać się o wypłatę świadczeń w zbiegu, wdowa lub wdowiec muszą spełnić łącznie szereg restrykcyjnych warunków:

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  1. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego: Wnioskodawca musi mieć ukończone co najmniej 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.
  2. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej: Prawo do renty rodzinnej musiało powstać w wyniku śmierci małżonka, z którym w momencie zgonu istniała formalna i faktyczna wspólność małżeńska (rozwiedzeni małżonkowie są co do zasady wykluczeni).
  3. Brak nowego związku: Prawo do wypłaty w zbiegu przysługuje pod warunkiem, że osoba owdowiała nie zawarła nowego związku małżeńskiego. W przypadku ponownego zamążpójścia lub ożenku prawo do renty wdowiej wygasa.

Gdzie złożyć wniosek? ZUS obsługuje 90 proc. rynku, ale pamiętaj o KRUS i mundurówkach

Choć to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest głównym operatorem programu i przetworzył zdecydowaną większość dokumentów, system emerytalny w Polsce pozostaje rozproszony. Obywatele, których świadczenia wynikają ze specyfiki zatrudnienia (np. praca w rolnictwie, służba w Policji, Wojsku Polskim czy Straży Więziennej), muszą skierować wnioski do właściwych organów rentowych:

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  • ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • WBE - Wojskowe Biuro Emerytalne,
  • ZER MSWiA - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • BESW - Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Istotne reguły dla świadczeń z różnych instytucji (np. ZUS + KRUS)

Wielu seniorów pobiera jedno świadczenie z systemu powszechnego (ZUS), a drugie z rolniczego (KRUS) lub mundurowego. W takiej sytuacji procedura wygląda następująco:

  • Dwie oddzielne wypłaty: Uprawniony emeryt otrzyma w danym miesiącu dwa oddzielne przelewy, realizowane w różnych terminach przez obie instytucje.
  • Jedna decyzja administracyjna: Mimo dwóch przelewów, obywatel otrzyma tylko jedną wspólną decyzję administracyjną. Sporządza ją i wysyła ten organ rentowy, który odpowiada za wypłatę mniejszego, 15-procentowego komponentu. Druga instytucja, kontynuująca wypłatę świadczenia w pełnej wysokości 100 proc., jedynie pisemnie informuje o tym fakcie.

Pułapka limitu i ponad 51 tysięcy decyzji odmownych

Wprowadzenie nowych przepisów wywołało falę wniosków, jednak nie każdy spotkał się z aprobatą urzędników. Do tej pory ZUS wydał aż 51,3 tysiąca decyzji odmownych. Najczęstszym powodem odrzucenia dokumentów jest brak spełnienia kryteriów wiekowych w momencie składania wniosku lub błędy w ustaleniu prawa do bazowej renty rodzinnej.

Maksymalny "sufit" finansowy renty wdowiej

Ustawodawca wprowadził do przepisów mechanizm zabezpieczający finanse publiczne w postaci sztywnego limitu kwotowego (tzw. limitu 3M). Łączna kwota połączonych świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury krajowej.

  • Obecnie limit ten wynosi dokładnie 5 636,73 zł brutto.
  • Jeżeli suma 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego świadczenia przekroczy tę kwotę, wypłata zostanie automatycznie pomniejszona o wartość nadwyżki. Każda kwota powyżej tego pułapu podlega zawieszeniu.

Harmonogram wypłat. W jakich dniach ZUS przesyła pieniądze?

Aby usprawnić proces obsługi masowych wypłat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni ujednolicił system dystrybucji środków. Wszystkie połączone świadczenia w ramach renty wdowiej są realizowane w jednym z sześciu stałych terminów płatności. Koperty z gotówką lub przelewy bankowe trafiają do seniorów odpowiednio:

  • 1. dnia każdego miesiąca,
  • 6. dnia każdego miesiąca,
  • 10. dnia każdego miesiąca,
  • 15. dnia każdego miesiąca,
  • 20. dnia każdego miesiąca,
  • 25. dnia każdego miesiąca.

Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), ZUS ma obowiązek dostarczyć pieniądze wcześniej - tak, aby trafiły do świadczeniobiorcy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Co czeka seniorów w najbliższej przyszłości? Ważne zmiany w latach 2027-2028

Obecnie (w 2026 roku) drugi, mniejszy komponent emerytalno-rentowy jest wypłacany w wysokości 15 proc. Ustawa przewiduje jednak kroczący wzrost tego wskaźnika, co oznacza gwarantowane podwyżki w nadchodzących latach:

  • Od 1 stycznia 2027 roku do 31 grudnia 2028 roku: Wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Dla osób pobierających średni dodatek oznacza to automatyczny wzrost wypłaty o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych miesięcznie.
  • Od 2029 roku: Rada Ministrów dokona ponownej oceny możliwości budżetu państwa pod kątem ewentualnego podniesienia tego wskaźnika do docelowego poziomu 50 proc.

Eksperci przypominają: osoby, które uzyskają uprawnienia do renty wdowiej w kolejnych miesiącach, powinny złożyć wniosek jak najszybciej. Świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia dokumentów, a spóźnienie oznacza bezpowrotną utratę środków za minione tygodnie.

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Źródło: INFOR
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