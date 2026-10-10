Prawie 2000 zł z ZUS na nowych zasadach. Kto pod koniec roku dostanie rentę alkoholową?

"Renta alkoholowa" to jedno z najbardziej budzących emocje świadczeń wypłacanych przez ZUS. Choć oficjalnie taka nazwa w przepisach nie istnieje, w październiku 2026 roku tysiące Polaków mogą ubiegać się o te pieniądze. Komu ZUS przyzna niemal 2000 zł miesięcznie? Jakie warunki trzeba spełnić jesienią tego roku i jak prawidłowo złożyć wniosek, aby uniknąć decyzji odmownej?

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Czym jest tzw. renta alkoholowa?

Pod potoczną nazwą "renta alkoholowa" kryje się standardowa renta z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest wypłacane osobom, które na skutek chorób wywołanych długotrwałym nadużywaniem alkoholu straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Warto podkreślić, że od marcowej waloryzacji w 2026 roku minimalne stawki tego świadczenia mocno wzrosły. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują 1978,49 zł brutto miesięcznie.

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Czy samo uzależnienie wystarczy, aby otrzymać rentę z ZUS?

Nie. Samo rozpoznanie choroby alkoholowej (zespół uzależnienia) to dla ZUS za mało. Lekarze orzecznicy stoją na stanowisku, że alkoholizm jest chorobą, którą można i należy leczyć. Kluczem do otrzymania pieniędzy nie jest sam nałóg, ale jego nieodwracalne skutki zdrowotne. ZUS przyznaje rentę na podstawie schorzeń współistniejących (powikłań), do których należą m.in.:

zaawansowana marskość wątroby,

zespół Korsakowa (głębokie zaburzenia pamięci i otępienie),

polineuropatia alkoholowa (porażenie i uszkodzenie nerwów),

nieodwracalne zmiany w tkance mózgowej (encefalopatia alkoholowa).

To właśnie te ciężkie, medyczne uszkodzenia organizmu - a nie sam fakt picia - muszą uniemożliwiać podjęcie jakiejkolwiek pracy.

Trzy twarde warunki ZUS. Bez tego nie dostaniesz świadczenia

Aby jesienią 2026 roku otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe warunki:

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Orzeczenie lekarskie: Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS musi oficjalnie stwierdzić częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Odpowiedni staż ubezpieczeniowy: Posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Ich długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność (np. minimum 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia). Moment powstania niezdolności: Choroba musi uniemożliwić pracę w trakcie trwania ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od jego ustania.

Wyjątek: Ostatni warunek nie dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy i legitymują się bardzo długim stażem - minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

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Ile wynosi "renta alkoholowa" od ZUS?

Wysokość wypłaty zależy bezpośrednio od stopnia niezdolności do pracy, jaki wpisze w orzeczeniu lekarz ZUS. Obecne stawki minimalne wynoszą:

Całkowita niezdolność do pracy: 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Częściowa niezdolność do pracy: 1483,87 zł brutto miesięcznie.

Uwaga na dodatek pielęgnacyjny! Jeśli stan zdrowia chorego jest na tyle ciężki, że wymaga on stałej opieki drugiej osoby w codziennej egzystencji, ZUS przyznaje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wtedy do renty doliczany jest dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 366,68 zł. Łączna kwota świadczenia przekracza wówczas 2345,17 zł brutto.

Nowe limity dorabiania do renty w IV kwartale 2026 roku

Renta z tytułu niezdolności do pracy rzadko przyznawana jest na stałe - najczęściej ZUS wydaje decyzję na okres od roku do kilku lat. Rencista ma prawo pracować, jednak w październiku 2026 roku musi uważać na nowe limity dorabiania (uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia krajowego w II kwartale, które wyniosło 9233,13 zł brutto):

Jeśli zarobki przekroczą 6463,20 zł brutto (70% przeciętnego wynagrodzenia), ZUS odpowiednio zmniejszy wypłacane świadczenie.

Jeśli zarobki przekroczą 12 003,10 zł brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia), ZUS całkowicie zawiesi wypłatę renty.

Jak załatwić "rentę alkoholową"? Instrukcja krok po kroku

Formalności można dopełnić osobiście w placówce ZUS lub bez wychodzenia z domu przez internet - za pośrednictwem platformy eZUS (dawne PUE ZUS).

Krok 1: Wypełnienie wniosku. Podstawą jest złożenie oficjalnego formularza o nazwie Wniosek ERN (Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Krok 2: Zgromadzenie dokumentacji medycznej. To najważniejszy etap. Do wniosku musisz dołączyć:

Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) - musi być wypełnione przez lekarza prowadzącego (np. neurologa, psychiatrę czy hepatologa) nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.

Karty informacyjne leczenia szpitalnego (wypisy) potwierdzające konkretne powikłania narządowe.

Wyniki badań specjalistycznych (np. USG jamy brzusznej wykazujące uszkodzenie wątroby, rezonans magnetyczny głowy, pełne badania krwi).

Dokumentację z ośrodków leczenia uzależnień lub poradni zdrowia psychicznego.

Krok 3: Dokumenty potwierdzające staż pracy. Do wniosku należy dołączyć m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz formularz ERP-7 (potwierdzający wysokość osiąganych w przeszłości zarobków).

ZUS wydał decyzję odmowną? Masz prawo do walki

Służby medyczne ZUS bardzo rygorystycznie podchodzą do wniosków o rentę motywowanych powikłaniami alkoholowymi. Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, pamiętaj o swoich prawach:

Sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS: Masz na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika. Odwołanie do Sądu Pracy: Jeśli komisja lekarska podtrzyma odmowę, możesz wnieść bezpłatne odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem Twojego oddziału ZUS w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.

Schorzenia uprawniające do ubiegania się o rentę z ZUS

Lekarze orzecznicy ZUS jesienią 2026 roku skupiają się wyłącznie na tzw. schorzeniach współistniejących, będących biologicznym następstwem picia. Do najczęściej dokumentowanych w procedurze rentowej należą:

zaawansowana marskość wątroby,

zespół Korsakowa (głębokie, otępienne zaburzenia pamięci uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie),

polineuropatia alkoholowa (poważne uszkodzenie nerwów obwodowych skutkujące niedowładami),

encefalopatia alkoholowa (nieodwracalne zmiany strukturalne w tkance mózgowej),

przewlekłe i wyniszczające zapalenie trzustki.

Trzy twarde warunki ustawowe. Bez tego ZUS odrzuci wniosek

Oprócz skrajnie złego stanu zdrowia, każdy wnioskodawca w październiku 2026 roku musi spełnić rygorystyczne warunki formalne wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Orzeczenie medyczne: Posiadanie ważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o stopniu niezdolności do pracy. Staż ubezpieczeniowy: Wykazanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego, dostosowanego do wieku, w którym pojawiła się choroba (np. dla osób powyżej 30. roku życia wymagane jest minimum 5 lat stażu w ostatnim dziesięcioleciu). Okres powstania niezdolności: Niezdolność do pracy musi pojawić się w czasie trwania ubezpieczenia (np. podczas legalnego zatrudnienia) lub maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od jego ustania.

Wyjątek: Trzeci warunek zostaje zniesiony, jeśli chory jest całkowicie niezdolny do pracy, a jego łączny staż pracy wynosi minimum 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Osoby, u których zaawansowana choroba całkowicie odebrała samodzielność, mogą starać się o przyznanie statusu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Oprócz podstawowej kwoty rentowej, ZUS wypłaci im wspomniany wcześniej dodatek pielęgnacyjny w wysokości 366,68 zł miesięcznie. Pieniądze te przyznawane są na wniosek (w oparciu o orzeczenie lekarza) i są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego oraz wolne od jakichkolwiek potrąceń komorniczych. Dzięki temu realne wsparcie finansowe dla najciężej chorych staje się zauważalnie wyższe.

Najczęstsze pytania w Google (FAQ) - to interesuje Polaków

Czy renta alkoholowa naprawdę istnieje?

Nie, w polskim prawoznawstwie i w oficjalnych spisach ZUS nie istnieje świadczenie o nazwie "renta alkoholowa". Jest to wyłącznie potoczne określenie standardowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Pieniądze te mogą otrzymać osoby, u których wieloletni nałóg doprowadził do tak drastycznego zniszczenia organizmu, że lekarz orzecznik uznał je za całkowicie lub częściowo niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej.

Ile wynosi renta dla alkoholika w 2026 roku?

Od oficjalnej waloryzacji, która weszła w życie 1 marca 2026 roku, minimalne stawki gwarantowane przez państwo kształtują się następująco:

1978,49 zł brutto miesięcznie - przy orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy,

1483,87 zł brutto miesięcznie - przy orzeczeniu o częściowej niezdolności do pracy.

Czy samo uzależnienie od alkoholu wystarczy do otrzymania renty?

Absolutnie nie. Sam fakt bycia osobą uzależnioną, posiadanie diagnozy lekarskiej o chorobie alkoholowej czy przebywanie na terapii odwykowej nie daje prawa do wypłaty ani jednej złotówki z ZUS. Instytucja ta stoi na twardym stanowisku, że samo uzależnienie to choroba, którą trzeba i można leczyć. Aby otrzymać rentę, nałóg musi wywołać nieodwracalne, skrajnie ciężkie powikłania medyczne, które fizycznie uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej.