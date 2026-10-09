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Wyższa "renta alkoholowa" pod koniec 2026 roku. Jak ją załatwić i komu przysługuje niemal 2000 zł?

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09 października 2026, 12:50
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
renta, renta alkoholowa, pieniądze
Wyższa "renta alkoholowa" pod koniec 2026 roku. Jak ją załatwić i komu przysługuje niemal 2000 zł?
Shutterstock

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"Renta alkoholowa" to jedno z najbardziej budzących emocje świadczeń wypłacanych przez ZUS. Choć oficjalnie taka nazwa w przepisach nie istnieje, w październiku 2026 roku tysiące Polaków mogą ubiegać się o te pieniądze. Komu ZUS przyzna niemal 2000 zł miesięcznie? Jakie warunki trzeba spełnić jesienią tego roku i jak prawidłowo złożyć wniosek, aby uniknąć decyzji odmownej?

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Czym jest tzw. renta alkoholowa?

Pod potoczną nazwą "renta alkoholowa" kryje się standardowa renta z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest wypłacane osobom, które na skutek chorób wywołanych długotrwałym nadużywaniem alkoholu straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Warto podkreślić, że od marcowej waloryzacji w 2026 roku minimalne stawki tego świadczenia mocno wzrosły. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują 1978,49 zł brutto miesięcznie.

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Czy samo uzależnienie wystarczy, aby otrzymać rentę z ZUS?

Nie. Samo rozpoznanie choroby alkoholowej (zespół uzależnienia) to dla ZUS za mało. Lekarze orzecznicy stoją na stanowisku, że alkoholizm jest chorobą, którą można i należy leczyć. Kluczem do otrzymania pieniędzy nie jest sam nałóg, ale jego nieodwracalne skutki zdrowotne. ZUS przyznaje rentę na podstawie schorzeń współistniejących (powikłań), do których należą m.in.:

  • zaawansowana marskość wątroby,
  • zespół Korsakowa (głębokie zaburzenia pamięci i otępienie),
  • polineuropatia alkoholowa (porażenie i uszkodzenie nerwów),
  • nieodwracalne zmiany w tkance mózgowej (encefalopatia alkoholowa).

To właśnie te ciężkie, medyczne uszkodzenia organizmu - a nie sam fakt picia - muszą uniemożliwiać podjęcie jakiejkolwiek pracy.

Trzy twarde warunki ZUS. Bez tego nie dostaniesz świadczenia

Aby jesienią 2026 roku otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe warunki:

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  1. Orzeczenie lekarskie: Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS musi oficjalnie stwierdzić częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
  2. Odpowiedni staż ubezpieczeniowy: Posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Ich długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność (np. minimum 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia).
  3. Moment powstania niezdolności: Choroba musi uniemożliwić pracę w trakcie trwania ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od jego ustania.

Wyjątek: Ostatni warunek nie dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy i legitymują się bardzo długim stażem - minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

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Ile wynosi "renta alkoholowa" od ZUS?

Wysokość wypłaty zależy bezpośrednio od stopnia niezdolności do pracy, jaki wpisze w orzeczeniu lekarz ZUS. Obecne stawki minimalne wynoszą:

  • Całkowita niezdolność do pracy: 1978,49 zł brutto miesięcznie.
  • Częściowa niezdolność do pracy: 1483,87 zł brutto miesięcznie.

Uwaga na dodatek pielęgnacyjny! Jeśli stan zdrowia chorego jest na tyle ciężki, że wymaga on stałej opieki drugiej osoby w codziennej egzystencji, ZUS przyznaje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wtedy do renty doliczany jest dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 366,68 zł. Łączna kwota świadczenia przekracza wówczas 2345,17 zł brutto.

Nowe limity dorabiania do renty w IV kwartale 2026 roku

Renta z tytułu niezdolności do pracy rzadko przyznawana jest na stałe - najczęściej ZUS wydaje decyzję na okres od roku do kilku lat. Rencista ma prawo pracować, jednak w październiku 2026 roku musi uważać na nowe limity dorabiania (uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia krajowego w II kwartale, które wyniosło 9233,13 zł brutto):

  • Jeśli zarobki przekroczą 6463,20 zł brutto (70% przeciętnego wynagrodzenia), ZUS odpowiednio zmniejszy wypłacane świadczenie.
  • Jeśli zarobki przekroczą 12 003,10 zł brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia), ZUS całkowicie zawiesi wypłatę renty.

Jak załatwić "rentę alkoholową"? Instrukcja krok po kroku

Formalności można dopełnić osobiście w placówce ZUS lub bez wychodzenia z domu przez internet - za pośrednictwem platformy eZUS (dawne PUE ZUS).

Krok 1: Wypełnienie wniosku. Podstawą jest złożenie oficjalnego formularza o nazwie Wniosek ERN (Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Krok 2: Zgromadzenie dokumentacji medycznej. To najważniejszy etap. Do wniosku musisz dołączyć:

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) - musi być wypełnione przez lekarza prowadzącego (np. neurologa, psychiatrę czy hepatologa) nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Karty informacyjne leczenia szpitalnego (wypisy) potwierdzające konkretne powikłania narządowe.
  • Wyniki badań specjalistycznych (np. USG jamy brzusznej wykazujące uszkodzenie wątroby, rezonans magnetyczny głowy, pełne badania krwi).
  • Dokumentację z ośrodków leczenia uzależnień lub poradni zdrowia psychicznego.

Krok 3: Dokumenty potwierdzające staż pracy. Do wniosku należy dołączyć m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz formularz ERP-7 (potwierdzający wysokość osiąganych w przeszłości zarobków).

ZUS wydał decyzję odmowną? Masz prawo do walki

Służby medyczne ZUS bardzo rygorystycznie podchodzą do wniosków o rentę motywowanych powikłaniami alkoholowymi. Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, pamiętaj o swoich prawach:

  1. Sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS: Masz na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika.
  2. Odwołanie do Sądu Pracy: Jeśli komisja lekarska podtrzyma odmowę, możesz wnieść bezpłatne odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem Twojego oddziału ZUS w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.

Schorzenia uprawniające do ubiegania się o rentę z ZUS

Lekarze orzecznicy ZUS jesienią 2026 roku skupiają się wyłącznie na tzw. schorzeniach współistniejących, będących biologicznym następstwem picia. Do najczęściej dokumentowanych w procedurze rentowej należą:

  • zaawansowana marskość wątroby,
  • zespół Korsakowa (głębokie, otępienne zaburzenia pamięci uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie),
  • polineuropatia alkoholowa (poważne uszkodzenie nerwów obwodowych skutkujące niedowładami),
  • encefalopatia alkoholowa (nieodwracalne zmiany strukturalne w tkance mózgowej),
  • przewlekłe i wyniszczające zapalenie trzustki.

Trzy twarde warunki ustawowe. Bez tego ZUS odrzuci wniosek

Oprócz skrajnie złego stanu zdrowia, każdy wnioskodawca w październiku 2026 roku musi spełnić rygorystyczne warunki formalne wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

  1. Orzeczenie medyczne: Posiadanie ważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o stopniu niezdolności do pracy.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Wykazanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego, dostosowanego do wieku, w którym pojawiła się choroba (np. dla osób powyżej 30. roku życia wymagane jest minimum 5 lat stażu w ostatnim dziesięcioleciu).
  3. Okres powstania niezdolności: Niezdolność do pracy musi pojawić się w czasie trwania ubezpieczenia (np. podczas legalnego zatrudnienia) lub maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od jego ustania.

Wyjątek: Trzeci warunek zostaje zniesiony, jeśli chory jest całkowicie niezdolny do pracy, a jego łączny staż pracy wynosi minimum 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Dodatek pielęgnacyjny - jak podwyższyć świadczenie?

Osoby, u których zaawansowana choroba całkowicie odebrała samodzielność, mogą starać się o przyznanie statusu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Oprócz podstawowej kwoty rentowej, ZUS wypłaci im wspomniany wcześniej dodatek pielęgnacyjny w wysokości 366,68 zł miesięcznie. Pieniądze te przyznawane są na wniosek (w oparciu o orzeczenie lekarza) i są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego oraz wolne od jakichkolwiek potrąceń komorniczych. Dzięki temu realne wsparcie finansowe dla najciężej chorych staje się zauważalnie wyższe.

Najczęstsze pytania w Google (FAQ) - to interesuje Polaków

Czy renta alkoholowa naprawdę istnieje?

Nie, w polskim prawoznawstwie i w oficjalnych spisach ZUS nie istnieje świadczenie o nazwie "renta alkoholowa". Jest to wyłącznie potoczne określenie standardowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Pieniądze te mogą otrzymać osoby, u których wieloletni nałóg doprowadził do tak drastycznego zniszczenia organizmu, że lekarz orzecznik uznał je za całkowicie lub częściowo niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej.

Ile wynosi renta dla alkoholika w 2026 roku?

Od oficjalnej waloryzacji, która weszła w życie 1 marca 2026 roku, minimalne stawki gwarantowane przez państwo kształtują się następująco:

  • 1978,49 zł brutto miesięcznie - przy orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1483,87 zł brutto miesięcznie - przy orzeczeniu o częściowej niezdolności do pracy.

Czy samo uzależnienie od alkoholu wystarczy do otrzymania renty?

Absolutnie nie. Sam fakt bycia osobą uzależnioną, posiadanie diagnozy lekarskiej o chorobie alkoholowej czy przebywanie na terapii odwykowej nie daje prawa do wypłaty ani jednej złotówki z ZUS. Instytucja ta stoi na twardym stanowisku, że samo uzależnienie to choroba, którą trzeba i można leczyć. Aby otrzymać rentę, nałóg musi wywołać nieodwracalne, skrajnie ciężkie powikłania medyczne, które fizycznie uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

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Źródło: INFOR
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