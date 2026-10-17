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Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,1 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną

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17 października 2026, 19:17
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,1 miliarda złotych
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,1 miliarda złotych
Shutterstock

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Rekordowe w tym roku było zainteresowanie pieniędzmi wypłacanymi w ramach rządowego programu Dobry Start. Od lipca, kiedy ruszył nabór, do początku września, do ZUS wpłynęło 2,9 mln wniosków o świadczenie 300 plus. W sumie wypłacono ponad 1,1 mld zł. Świadczenie otrzymali rodzice 4,3 mln uczniów. Ale nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski. Tymczasem zegar tyka. Jest ostateczny termin, po którym pieniądze przepadają.

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Ponad 1,4 mld zł wypłat w poprzednim roku

Skalę programu Dobry Start potwierdzają również dane dotyczące poprzedniego roku. W 2025 roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków obejmujących niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł. – W 2025 roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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Program stanowi coroczne wsparcie dla rodzin przygotowujących dzieci do rozpoczęcia nauki. Jednorazowa wypłata ma pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem wyposażenia potrzebnego uczniom w nowym roku szkolnym.

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300 zł na ucznia bez względu na zarobki rodziców

Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko uczące się w szkole. Pieniądze przyznawane są raz w roku. Ich otrzymanie nie zależy od sytuacji finansowej rodziny. Oznacza to, że wysokość zarobków rodziców ani opiekunów nie wpływa na prawo do świadczenia. Nie ma również znaczenia, czy rodzina osiąga niskie, czy wysokie dochody. W obu przypadkach kwota wsparcia wynosi 300 zł na dziecko, o ile spełnione są pozostałe warunki programu.

Świadczenie przysługuje uczniom do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku została podniesiona do 24 lat.nRodziny mogą przeznaczyć otrzymane pieniądze na zakup artykułów niezbędnych do nauki. Mogą to być między innymi podręczniki, zeszyty, długopisy, kredki, plecaki, piórniki i inne przybory szkolne. Środki mogą pomóc również w sfinansowaniu pozostałych wydatków związanych z przygotowaniem dziecka do kolejnego roku nauki.

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Nie wszystkie dzieci mogą otrzymać 300 plus

Choć program obejmuje dużą grupę uczniów, nie przysługuje każdemu dziecku ani każdej osobie kontynuującej edukację. Ze świadczenia wyłączone są dzieci uczęszczające do zerówek. Wsparcia nie otrzymają również studenci.

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Istotne znaczenie ma także sposób ustalania wieku uprawniającego do wypłaty. W programie Dobry Start stosuje się zasadę wieku liczonego rocznikowo. Dzięki temu świadczenie mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, nawet jeśli wymagany wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przed wysłaniem dokumentów warto zatem upewnić się, czy dziecko spełnia warunki programu. Sam fakt kontynuowania nauki nie wystarczy, aby uzyskać 300 zł. Znaczenie ma między innymi rodzaj placówki, do której uczęszcza uczeń.

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Wniosek o 300 plus trzeba złożyć do 30 listopada

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze świadczenia na rok szkolny 2026/2027, powinni pilnować kalendarza. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2026 roku. Po tej dacie uzyskanie świadczenia w ramach standardowego naboru na ten rok szkolny nie będzie już możliwe.

Nie warto więc odkładać złożenia dokumentów na ostatnie dni listopada. Im wcześniej wniosek trafi do ZUS, tym szybciej będzie można przejść przez procedurę jego rozpatrywania i otrzymać należne pieniądze.

W przypadku wniosków złożonych we wrześniu oraz październiku ZUS ma dwa miesiące od dnia złożenia dokumentów na wypłatę świadczenia. Rodzice powinni uwzględnić ten czas, jeśli zależy im na uzyskaniu pieniędzy w możliwie krótkim terminie.

Najważniejsze jest jednak zachowanie granicznej daty. Po 30 listopada spóźniony wniosek nie zapewni prawa do wypłaty 300 zł na dany rok szkolny.

Jak złożyć wniosek? ZUS przyjmuje dokumenty tylko online

Osoby ubiegające się o świadczenie Dobry Start nie mogą złożyć wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje ten program wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są cztery kanały składania dokumentów: aplikacja mobilna mZUS, portal eZUS, serwis Emp@tia oraz bankowość elektroniczna. Rodzic lub opiekun może wybrać rozwiązanie, z którego najwygodniej mu skorzystać.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer PESEL dziecka, dane dotyczące szkoły oraz numer rachunku bankowego, na który mają trafić pieniądze.

Świadczenie Dobry Start wypłacane jest wyłącznie przelewem na konto. Z tego powodu błędne dane mogą utrudnić prawidłową realizację wypłaty i spowodować konieczność wyjaśnienia niezgodności. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie formularza może więc pomóc uniknąć dodatkowych problemów.

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Nowe warunki dla części obywateli Ukrainy

W tegorocznym naborze obowiązują również dodatkowe zasady dotyczące obywateli Ukrainy korzystających w Polsce z ochrony czasowej. W ich przypadku prawo do świadczenia Dobry Start zależy od spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest uczęszczanie dziecka do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty. Oznacza to, że wsparcie nie przysługuje na każde dziecko w wieku szkolnym bez względu na to, gdzie pobiera ono naukę.

Dodatkowe wymagania dotyczą także obywateli Ukrainy posiadających status UKR, którzy mieszkają w Polsce razem z dzieckiem. Osoby te muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że przed ubieganiem się o 300 plus należy sprawdzić nie tylko ogólne zasady programu, ale również warunki odnoszące się do konkretnej sytuacji wnioskodawcy. Brak spełnienia dodatkowych wymagań może mieć wpływ na możliwość przyznania świadczenia.

Dodatkowe dokumenty przy składaniu wniosku

W przypadku obywateli Ukrainy objętych dodatkowymi zasadami procedura ubiegania się o świadczenie jest bardziej rozbudowana. Samo wypełnienie standardowego formularza może nie wystarczyć, ponieważ konieczne jest podanie dodatkowych informacji. We wniosku należy wskazać dane dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, a także dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce. Informacje te są potrzebne do weryfikacji sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza warto przygotować wymagane dokumenty i upewnić się, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Pozwoli to ograniczyć ryzyko błędów i ułatwi przejście przez procedurę.

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Źródło: INFOR
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