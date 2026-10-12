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10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

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12 października 2026, 06:57
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody
Shutterstock
Shutterstock

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800 plus, 300 plus, „babciowe”… to nie koniec listy świadczeń, na jakie mogą liczyć rodziny. Do finansowego pakietu dołącza teraz propozycja Sosnowca. Miejscy radni zdecydowali o wprowadzeniu nowej jednorazowej zapomogi, która w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka wynosi 10 tys. zł. Nowe świadczenie, nazwane „Maluszkowym”, nie zależy od wysokości dochodów, a pieniądze można łączyć z innymi formami wsparcia. To jednak dopiero jeden z elementów szerszego planu, którym miasto chce zachęcić mieszkańców do powiększania rodzin i powstrzymać odpływ ludności.

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Na czym dokładnie polega nowe rozwiązanie, kto może skorzystać z pieniędzy i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Miasto traktuje program nie tylko jako bezpośrednią pomoc finansową dla rodziców, ale również jako element szerszej strategii demograficznej. Chodzi o to, by wspierać osoby decydujące się na kolejne dziecko, a jednocześnie zachęcać mieszkańców do pozostania w Sosnowcu.

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Nawet 10 tys. zł za narodziny kolejnego dziecka. Są już pierwsze wypłaty

Najwyższa kwota przewidziana w programie „Maluszkowe” to 10 tys. zł. Jednorazowe wsparcie w takiej wysokości przysługuje rodzinom, w których urodzi się trzecie lub każde kolejne dziecko. Wypłaty ruszyły na początku września, a pierwsze dane pokazują, że mieszkańcy zaczęli już korzystać z nowego rozwiązania. Jak duże jest zainteresowanie świadczeniem po pierwszym miesiącu jego funkcjonowania? -Wypłaciliśmy w sumie 40 tys. zł – poinformował „Wprost” Rafał Łysy z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Program przewiduje również szczególne zasady dla rodzin, w których podczas jednego porodu na świat przyjdzie więcej niż dwoje dzieci. W przypadku narodzin wieloraczków zapomoga ma wynosić 10 tys. zł na każde dziecko. W tym wariancie wypłaty będą możliwe od momentu uprawomocnienia się uchwały.

Miasto chce wesprzeć także rodziny, które dopiero powiększają się po raz drugi. W przypadku narodzin drugiego dziecka rodzice otrzymają 1 tys. zł. Taką samą kwotę przewidziano dla rodzin, którym jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. Ten element programu ma jednak zacząć obowiązywać dopiero z początkiem stycznia 2027 roku.

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Zarobki nie mają znaczenia. Kto może dostać „Maluszkowe”?

Jedną z najważniejszych cech nowego świadczenia jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że przyznanie pieniędzy nie zależy od wysokości zarobków rodziców ani łącznych dochodów gospodarstwa domowego. Nie oznacza to jednak, że zapomoga będzie przysługiwać każdej rodzinie, w której urodzi się dziecko. Aby otrzymać „Maluszkowe”, rodzice muszą mieszkać razem z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

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Istotny jest również termin złożenia dokumentów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia narodzin dziecka. Za przyjmowanie wniosków i obsługę całego programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. W praktyce oznacza to, że rodzice muszą sami zadbać o dopełnienie formalności. Świadczenie nie zostanie przyznane automatycznie wyłącznie na podstawie informacji o narodzinach dziecka. Konieczne jest złożenie wniosku w MOPS w wyznaczonym terminie.

Więcej pieniędzy także dla rodziców wieloraczków

Wprowadzenie „Maluszkowego” wiąże się również ze zmianą dotychczasowych zasad przyznawania jednorazowej zapomogi w przypadku narodzin więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Do tej pory rodziny, którym urodziły się wieloraczki, mogły otrzymać 5 tys. zł na każde dziecko. Sosnowiecki samorząd zdecydował się podwoić tę kwotę. Po zmianach wsparcie wyniesie 10 tys. zł na każde dziecko urodzone podczas takiego porodu.

To ważna część programu, ponieważ wysokość pomocy będzie zależeć od liczby dzieci, które przyjdą na świat jednocześnie. Przy narodzinach większej liczby dzieci łączna kwota zapomogi może więc być odpowiednio wyższa. Miasto oszacowało również, ile będzie kosztować realizacja nowych rozwiązań. Z informacji samorządu wynika, że w 2026 roku wydatki na świadczenie mają wynieść około 200 tys. zł. W kolejnych dwóch latach koszty programu mają wzrosnąć do około 1,5 mln zł rocznie. Pieniądze na wypłaty będą pochodziły z budżetu gminy. Następnie środki zostaną przekazane do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który zajmie się obsługą świadczenia i realizacją wypłat.

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„Maluszkowe” to część większego planu. Sosnowiec chce zatrzymać mieszkańców

Nowa zapomoga nie jest jedynym działaniem, za pomocą którego władze Sosnowca próbują odpowiedzieć na niekorzystne zmiany demograficzne. Samorząd chce nie tylko zachęcać mieszkańców do posiadania dzieci, ale również sprawić, by rodziny wiązały swoją przyszłość z miastem.

Wiosną 2025 r. władze Sosnowca rozpoczęły akcję „DemoTrendy”. Jej główne cele to spowolnienie odpływu mieszkańców, zachęcanie kolejnych osób do osiedlania się w mieście oraz tworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i powiększaniu rodzin.

Program obejmuje szereg rozwiązań związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziców i dzieci. Jednym z najważniejszych obszarów są żłobki i przedszkola. Miasto zdecydowało się między innymi na wydłużenie bezpłatnego pobytu dzieci w miejskich przedszkolach do 14 godzin dziennie. Samorząd zapewnia również bezpłatne żywienie.

Takie działania mają ułatwić rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi. Dostępność usług opiekuńczych i ograniczenie związanych z nimi wydatków mogą mieć znaczenie dla rodzin podejmujących decyzję o kolejnym dziecku, a także dla osób rozważających przeprowadzkę do Sosnowca.

Władze miasta zwracają uwagę również na warunki, w jakich kobiety i ich bliscy korzystają z miejskiej porodówki. Jednym z elementów „DemoTrendów” jest inicjatywa „Domówka na porodówce”. Jej celem jest poprawa komfortu pobytu mam i ich rodzin na oddziale położniczym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Loteria urodzeniowa i mieszkanie komunalne. Miasto stawia na dodatkowe zachęty

Wśród rozwiązań skierowanych do rodzin znalazła się także miejska loteria urodzeniowa. Jej uczestnicy mogą zdobyć comiesięczną nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Przewidziano również nagrodę roczną w postaci mieszkania komunalnego. To kolejny sposób, w jaki samorząd chce wspierać rodziców i zwiększać atrakcyjność miasta dla osób planujących powiększenie rodziny. Obok bezpośrednich wypłat pieniężnych pojawiają się więc również rozwiązania, które mogą pomóc w poprawie sytuacji mieszkaniowej zwycięzców loterii.

Sosnowiec zamierza rozwijać także lokalny program in vitro. Działa on niezależnie od programu państwowego, a według informacji przekazywanych przez samorząd dzięki miejskiemu wsparciu na świat przyszło już kilkadziesiąt dzieci. Plany miasta obejmują również kolejne inwestycje przyjazne rodzinom. Wśród zapowiadanych działań znalazło się tworzenie nowych placów zabaw, które mają poprawić dostępność przestrzeni do rekreacji dla najmłodszych mieszkańców.

W ten sposób władze Sosnowca chcą połączyć wsparcie finansowe z rozbudową infrastruktury i usług, z których rodziny korzystają na co dzień. Samorząd liczy, że takie podejście będzie bardziej kompleksową odpowiedzią na problemy demograficzne niż pojedyncze świadczenie.

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Bezpłatna komunikacja dla rodziców? Sosnowiec chce rozszerzyć uprawnienia

Kolejnym planowanym udogodnieniem są zmiany dotyczące komunikacji miejskiej. Sosnowiec chce wprowadzić miejski bilet rodzinny we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która organizuje transport publiczny w regionie. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami GZM, dzieci do 16. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów. Władze Sosnowca chcą, aby podobne uprawnienie objęło również rodziców.

Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby dodatkowo ograniczyć wydatki rodzin i ułatwić codzienne przemieszczanie się po mieście. Na razie jest to jednak element planów samorządu, a nie świadczenie, z którego rodzice mogą już korzystać na zapowiadanych zasadach.

Miasto nie ogranicza swoich działań wyłącznie do młodszych mieszkańców. W pakiecie lokalnych udogodnień znalazły się także rozwiązania skierowane do seniorów. Sosnowiec zamierza rozwijać między innymi transport dla starszych osób oraz usługę określaną jako miejska „złota rączka”.

W ramach tej ostatniej seniorzy mogą uzyskać bezpłatną pomoc przy drobnych naprawach i pracach domowych, które ze względu na wiek lub ograniczenia sprawności mogą być dla nich trudne do samodzielnego wykonania.

Czy dodatkowe świadczenia zatrzymają odpływ mieszkańców?

Sosnowiec próbuje odpowiedzieć na wyzwania demograficzne za pomocą kilku uzupełniających się rozwiązań. „Maluszkowe” ma zapewnić rodzinom konkretną pomoc finansową w momencie narodzin dziecka. Bezpłatne żywienie, dłuższy pobyt w przedszkolach, wsparcie leczenia niepłodności, loteria urodzeniowa i planowane zmiany w komunikacji miejskiej mają natomiast ułatwić codzienne życie mieszkańców.

Samorząd liczy, że połączenie tych działań zachęci rodziny do pozostania w Sosnowcu, a osoby planujące dzieci skłoni do rozważenia życia właśnie w tym mieście. Władze chcą w ten sposób zahamować niekorzystne trendy demograficzne i ograniczyć odpływ ludności.

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Źródło: INFOR
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10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek
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800 plus, 300 plus, „babciowe”… to nie koniec listy świadczeń, na jakie mogą liczyć rodziny. Do finansowego pakietu dołącza teraz propozycja Sosnowca. Miejscy radni zdecydowali o wprowadzeniu nowej jednorazowej zapomogi, która w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka wynosi 10 tys. zł. Nowe świadczenie, nazwane „Maluszkowym”, nie zależy od wysokości dochodów, a pieniądze można łączyć z innymi formami wsparcia. To jednak dopiero jeden z elementów szerszego planu, którym miasto chce zachęcić mieszkańców do powiększania rodzin i powstrzymać odpływ ludności.
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