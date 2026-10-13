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Polacy szturmują ZUS. Jeden wniosek daje 6 dni urlopu więcej i ekstra gotówkę

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13 października 2026, 10:10
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze, gotówka
Polacy szturmują ZUS. Jeden wniosek daje 6 dni urlopu więcej i ekstra gotówkę
Shutterstock

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ZUS przeżywa prawdziwe oblężenie. Tylko w tym roku Polacy złożyli już niemal 900 tysięcy wniosków o specjalne zaświadczenia, a urzędnicy wydali ich ponad 1,6 miliona. Wszystko przez rewolucyjne zmiany w przepisach, które pozwalają drastycznie wydłużyć urlop wypoczynkowy i zyskać wyższą pensję. Czas na dostarczenie dokumentów jest jednak ograniczony.

Rewolucja w stażu pracy. Kto zyska najwięcej?

Wszystko to efekt wielkiej reformy stażu pracy, która weszła w życie w 2026 roku. Nowe przepisy objęły pracowników budżetówki od 1 stycznia, a sektor prywatny od 1 maja. Zmiana likwiduje wieloletnią niesprawiedliwość: od teraz do ogólnego stażu pracy wliczają się okresy, które dotychczas pracodawcy pomijali. Chodzi m.in. o lata przepracowane na umowach zlecenia oraz w ramach własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia). Przed reformą osoby przechodzące z własnej firmy lub zleceń na etat były traktowane jak debiutanci. Przysługiwało im zaledwie 20 dni urlopu. Teraz mogą zyskać pełne 26 dni wolnego, a także prawo do:

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  • Dodatków stażowych
  • Wyższych odpraw
  • Nagród jubileuszowych

Pułapka automatyzmu. Bez tego dokumentu nic nie dostaniesz

Wiele osób błędnie zakłada, że wyższy wymiar urlopu i dodatki zostaną naliczone automatycznie. Nic bardziej mylnego. Aby skorzystać z nowych praw, pracownik musi samodzielnie złożyć wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia, a następnie dostarczyć ten dokument swojemu pracodawcy. Pracodawca ma prawny zakaz zmieniania warunków na podstawie samych zapewnień ustnych. Co ważne, na dopełnienie tych formalności wyznaczono termin 24 miesięcy od momentu wejścia w życie przepisów dla danego sektora. Trzeba też pamiętać, że nowe, wyższe świadczenia przysługują wyłącznie na przyszłość - prawo nie działa wstecz, więc nie ma możliwości ubiegania się o wyrównanie za poprzednie lata.

Kiedy system ZUS nie pomoże?

Warto wiedzieć, że ZUS wystawi dokument tylko na podstawie danych, które posiada w swoim systemie elektronicznym - czyli od 1 stycznia 1999 roku. Jeśli pracowałeś na umowach zlecenia lub prowadziłeś firmę przed tą datą, urzędnicy nie będą mieli tego w rejestrze. W takiej sytuacji cała odpowiedzialność spada na pracownika. Musi on odnaleźć stare dokumenty i udokumentować ten czas bezpośrednio u pracodawcy.

Druga strona medalu. Firmy i urzędy toną w kosztach

Choć dla pracowników to powód do radości, reforma wywołuje olbrzymie napięcia finansowe po stronie zatrudniających. Problem dotknął w szczególności jednostki budżetowe. W ustawie budżetowej na 2026 rok nie zabezpieczono bowiem dodatkowych funduszy na wypłaty wyższych dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. W efekcie dyrektorzy wielu placówek publicznych zostali zmuszeni do drastycznych kroków - szukają oszczędności na własną rękę, mrożąc pule na premie uznaniowe oraz wstrzymując planowane rekrutacje nowych pracowników.

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Źródło: INFOR
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