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Małżonek był kombatantem lub żołnierzem? ZUS dopłaci Ci 336 zł miesięcznie do rachunków

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14 października 2026, 11:33
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Pieniądze, złotówki, senior, emeryt
Dodatkowe 4000 zł rocznie na rachunki. ZUS wypłaca te pieniądze co miesiąc, ale wielu seniorów omija to wsparcie
Shutterstock

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Nawet 336,16 zł miesięcznie trafia na konta emerytów i rencistów w ramach tzw. ryczałtu energetycznego. Choć te dodatkowe pieniądze mają pomóc w opłaceniu rosnących kosztów prądu, gazu i ogrzewania, grupa uprawnionych jest ściśle ograniczona. Co kluczowe, ZUS nie bierze pod uwagę kryterium dochodowego, a seniorzy nie muszą przedstawiać żadnych rachunków. Sprawdź, czy spełniasz warunki i jak sprawnie załatwić formalności.

Kto może liczyć na ryczałt energetyczny? Kryteria są surowe

Choć wizja otrzymania ponad 4000 zł rocznie (dokładnie 4033,92 zł) brzmi kusząco, nie każdy emeryt znajdzie się na liście wypłat. Pieniądze te są przeznaczone dla bardzo konkretnej grupy obywateli. Wsparcie kierowane jest do:

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  • Kombatantów oraz osób represjonowanych (zarówno w okresie wojennym, jak i powojennym),
  • Żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach węgla, uranu czy batalionach budowlanych,
  • Wdów i wdowców pozostałych po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Szacuje się, że realna liczba osób, które mogą skorzystać z tych przepisów, to kilkadziesiąt tysięcy seniorów w całej Polsce. Warto sprawdzić swoją sytuację rodzinną, ponieważ wiele osób nie ma pojęcia, że prawo do pieniędzy przeszło na nich po zmarłym małżonku.

Pieniądze bez względu na dochód i rachunki

Ogromną zaletą ryczałtu energetycznego są uproszczone zasady jego przyznawania w kwestiach finansowych. ZUS (lub KRUS, jeśli tam jesteśmy ubezpieczeni) nie bada sytuacji materialnej wnioskodawcy. Oznacza to, że wysoka emerytura nie blokuje dostępu do pomocy. Dodatkowo urzędnicy nie wymagają przedstawiania faktur od dostawców energii czy gazu. Pieniądze po prostu zwiększają comiesięczny budżet seniora, a stawka świadczenia podlega corocznej waloryzacji w marcu.

Jak odebrać wsparcie? Procedura krok po kroku

Aby kwota 336,16 zł zaczęła automatycznie zasilać konto razem z comiesięczną emeryturą, konieczne jest dopełnienie formalności. Proces ten zamyka się w trzech głównych etapach:

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  1. Uzyskanie potwierdzenia statusu - podstawą jest oficjalna decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) lub zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
  2. Wypełnienie dokumentów - należy pobrać i uzupełnić wniosek na formularzu ZUS-ERK (dostępny w placówkach oraz w internecie).
  3. Złożenie teczki w urzędzie - komplet dokumentów dostarcza się osobiście, pocztą lub - w przypadku pobytu za granicą - za pośrednictwem konsulatu.

Decyzja o przyznaniu ryczałtu zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia bezbłędnego wniosku.

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Co w przypadku wdów i wdowców?

Jeśli formalności dopełnia współmałżonek zmarłego kombatanta, procedura wymaga dostarczenia aktu zgonu oraz odpowiedniego kwestionariusza do UdSKiOR w celu potwierdzenia praw do świadczeń. Jeśli zmarły partner nie miał wcześniej sformalizowanego statusu, do wniosku trzeba będzie dołączyć opisy jego działalności oraz historyczne dowody (np. zaświadczenia z archiwów czy oświadczenia świadków). Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny nie blokuje innych form pomocy. Uprawnieni seniorzy mogą równolegle korzystać m.in. z dodatku kompensacyjnego czy pierwszeństwa w dostępie do opieki medycznej.

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Źródło: INFOR
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