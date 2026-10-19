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Zasiłek rodzinny a opieka nad rodzicami. Polacy masowo mylą świadczenia i dostają odmowy

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19 października 2026, 12:31
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zasiłek rodzinny, pieniądze, gotówka
Zasiłek rodzinny na schorowanych rodziców? Polacy masowo popełniają ten błąd w urzędach. Jak zdobyć pieniądze?
Shutterstock

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Przewlekła choroba w rodzinie to nie tylko obciążenie psychiczne, ale też potężny cios dla domowego budżetu. Gdy w jednym gospodarstwie z poważnymi diagnozami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie czy schizofrenia paranoidalna, mierzy się kilka osób, koszty leków i opieki zaczynają drastycznie przewyższać dochody. W poszukiwaniu ratunku finansowego Polacy masowo składają wnioski o zasiłek rodzinny na dorosłych bliskich. Urzędnicy odpowiadają krótko: to błąd. Dlaczego ten zasiłek nie pomoże i gdzie realnie szukać nawet kilku tysięcy złotych wsparcia?

Zasiłek rodzinny na rodziców? Zapomnij. Przepisy są bezwzględne

Wielu opiekunów oraz chorych intuicyjnie szuka pomocy w przepisach o zasiłkach rodzinnych. System zabezpieczenia społecznego w Polsce skonstruowany jest jednak zupełnie inaczej. Zasiłek rodzinny ma na celu wyłącznie wsparcie w utrzymaniu dzieci. Na pełnoletnie dziecko z niepełnosprawnością można go pobierać maksymalnie do ukończenia przez nie 24. roku życia i to pod kluczowym warunkiem - musi ono wciąż kontynuować naukę w szkole lub na uczelni. Jeżeli zmagasz się z wieloletnią chorobą lub opiekujesz się schorowaną, starszą matką czy ojcem, ubieganie się o to świadczenie zakończy się odmową. Nie oznacza to jednak, że zostajecie bez pomocy. Zamiast zasiłku rodzinnego, musicie uruchomić procedury związane ze świadczeniami dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. O jakie kwoty można walczyć w urzędach?

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Schizofrenia paranoidalna a pomoc państwa. Liczy się jedno orzeczenie

Schizofrenia paranoidalna jest ciężką chorobą psychiczną, która w większości przypadków w drastyczny sposób ogranicza możliwość podjęcia pracy zarobkowej czy samodzielnej egzystencji. Aby otworzyć drzwi do jakichkolwiek pieniędzy, pierwszym i bezwzględnym krokiem jest złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Uzyskanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności pozwala na skorzystanie z trzech kluczowych rozwiązań:

  • Zasiłek pielęgnacyjny z gminy: Wynosi 215,84 zł miesięcznie. Co niezwykle ważne - nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje osobie powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem, a przy stopniu umiarkowanym wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.
  • Renta socjalna lub renta z tytułu niezdolności do pracy: Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, chory zyskuje prawo do stałego comiesięcznego świadczenia rentowego. Renta socjalna ratuje budżet tych osób, u których choroba ujawniła się przed osiągnięciem pełnoletności lub w trakcie nauki.
  • Świadczenie wspierające z ZUS: To rewolucyjna forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Zespołu (WZON), który ocenia poziom potrzeby wsparcia w punktach, można otrzymać od ZUS od 792 zł do nawet 4353 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej punktacji). Pieniądze te przysługują niezależnie od pobieranej renty.

Cukrzyca typu 2 i nadciśnienie. Kiedy senior dostanie dodatkowe środki?

Sama diagnoza cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego - choć to schorzenia wyniszczające i wymagające drogich leków - nie daje automatycznego prawa do zasiłków. System traktuje je jako choroby powszechne. Sytuacja zmienia się jednak całkowicie w dwóch przypadkach:

Poważne powikłania (Wniosek o orzeczenie)

Jeśli cukrzyca i nadciśnienie doprowadziły u matki lub ojca do ciężkich powikłań (np. stopa cukrzycowa, zaawansowane problemy z krążeniem, utrata wzroku) i senior potrzebuje stałej opieki, należy złożyć wniosek do PZON o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Znaczny stopień da seniorowi prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł).

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Magiczna granica 75 lat (Automatyczny przelew z ZUS)

To przepis, o którym musi wiedzieć każda rodzina opiekująca się seniorem. Każdy, kto ukończył 75. rok życia, ma pełne prawo do wsparcia opiekuńczego całkowicie automatycznie, bez konieczności stawania na żadne komisje lekarskie i bez przedstawiania historii choroby.

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  • Jeśli starsza mama pobiera emeryturę lub rentę, ZUS z urzędu zacznie dopłacać jej dodatek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 366,68 zł miesięcznie.
  • Jeśli nie ma prawa do emerytury, urząd gminy wypłaci jej zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł).

Warto pamiętać: Dodatek z ZUS i zasiłek z gminy się wykluczają - nie można pobierać obu naraz.

Koszyki ratunkowe w MOPS i GOPS. Jak dostać pieniądze na drogie leki?

Jeżeli dochód w Waszym gospodarstwie domowym drastycznie spadł z powodu chorób, a opłacenie recept na schizofrenię, cukrzycę i nadciśnienie graniczy z cudem, natychmiast skierujcie swoje kroki do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i weryfikacji dochodów, pracownik socjalny może przyznać:

  1. Zasiłek stały - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia, spełniających kryteria dochodowe.
  2. Zasiłek celowy - to celowe i niezwykle przydatne wsparcie finansowe. Można o nie wnioskować bezpośrednio z przeznaczeniem na zakup drogich, niezbędnych leków, pokrycie kosztów dojazdów do lekarzy specjalistów czy opłacenie rachunków za energię.

Podsumowanie: Nie ma jednego zasiłku, działaj dwutorowo

Polskie prawo nie zna pojęcia "zasiłku na chorującą rodzinę". Pomoc jest ściśle spersonalizowana. Oznacza to, że musisz przejść oddzielną procedurę orzeczniczą w PZON pod kątem schizofrenii paranoidalnej, a rodzic oddzielną - pod kątem powikłań cukrzycowych lub wieku. Choć formalności urzędowe bywają wyczerpujące, gra jest warta świeczki: zsumowanie zasiłków pielęgnacyjnych, rent i ewentualnego świadczenia wspierającego może zasilić Wasz domowy budżet o dodatkowe setki, a nawet tysiące złotych każdego miesiąca.

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Źródło: INFOR
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