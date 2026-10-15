Zasiłek chorobowy, renta rodzinna, emerytura czy inne świadczenie z ZUS, jeśli zostało pobrane nienależnie – trzeba je zwrócić. Jakie są konsekwencje braku zwrotu?

Odzyskiwanie nienależnie pobranych świadczeń

Osoby, które pobrały z ZUS nienależące się im świadczenie są zobowiązane do jego zwrotu. Zgodnie ze zmienionymi zasadami prawa, organem, który jest wyznaczony do działania jako organ egzekucyjny w sprawach należnoścu z tytułu nienależenie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, jest Dyrektor Oddziału ZUS w Legnicy.

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W zależności od rodzaju nienależnie pobranego świadczenia, wpłaty należy przekazywać na poniższe rachunki Oddziału ZUS w Legnicy:

38 1020 5590 0000 0102 8150 5016 (nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Emerytur Pomostowych),

26 1010 1674 0008 0818 9750 0000 (nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji),

25 1020 5590 0000 0502 8150 0010 (pozostałe nienależnie pobrane świadczenia).

Ulga w spłacie należności

W przypadku, gdy jednorazowa spłata należności nie jest możliwa z powodów finansowych świadczeniobiorcy, można wystąpić z wnioskiem o ulgę. Wówczas należy skonsultować się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Numery telefonów kontaktowych do doradców znajdują się na stronie www.zus.pl. Doradca wskaże najkorzystniejsze sposoby uregulowania należności i pomoże przygotować a także wypełnić konieczne dokumenty.

Co w przypadku braku spłaty

Nieuregulowanie należności w terminie lub niepodpisanie umowy o spłacie ratalnej może skutkować wszczęciem egzekucji administracyjnej. Zanim to nastąpi, zostanie wysłane oczywiście wezwanie do zapłaty. A gdy należność wciąż nie będzie spłacona – upomnienie przedegzekucyjne. Pisma te zostaną wysłane przez Oddział ZUS w Legnicy.

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Jeśli mimo tych wezwań należność wciąż nie będzie zwrócona, Dyrektor Oddziału ZUS w Legnicy rozpocznie egzekucję administracyjną. W trakcie prowadzenia egzekucji zostaną zastosowane środki egzekucyjne oraz powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych.

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Ważne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne (Dz.U. poz. 962).

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