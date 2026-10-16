Miliardy złotych zostaną w budżecie? ZUS wyjaśnia swoją decyzję

Z uwagi na bardzo dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zarząd ZUS podjął decyzję, że w 2026 roku nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do tego funduszu. Kwota objęta blokadą wynosi 3 mld zł. Jak poinformował ZUS, na decyzję wpłynęły stabilna kondycja rynku pracy oraz wysoka sytuacja finansowa FUS.

ZUS blokuje część środków budżetowych

Blokada planowanych wydatków budżetu państwa to rozwiązanie przewidziane w ustawie o finansach publicznych, które oznacza czasowe ograniczenie możliwości dysponowania środkami. Stosuje się je w przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków oraz w celu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

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ZUS przekazał PAP, że od początku roku do końca września br. dotacja dla FUS została wykorzystana w kwocie 47,7 mld zł, co stanowi 55,6 proc. dostępnych środków. Zakład zapewnił, że decyzja o zablokowaniu środków nie wpłynie negatywnie na płynność FUS, zachowana zostanie także terminowość wypłaty świadczeń.

Na decyzję zarządu ZUS wpłynęła przede wszystkim stabilna kondycja rynku pracy. W sierpniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,6 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS na koniec sierpnia pozostawała na wysokim poziomie 16,3 mln, wśród których 1,4 mln stanowili cudzoziemcy. Wszystko to przekłada się to na wysokie wpływy składkowe do FUS, które w okresie od stycznia do sierpnia br. wzrosły o 7,5 proc. r/r.

Wydatki FUS niższe od prognoz

ZUS zaznaczył, że również wpływy z OFE w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa będą w tym roku wyższe od planowanych o co najmniej 4 mld zł. Suwak to mechanizm stopniowego przenoszenia środków z OFE na subkonta osób ubezpieczonych w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez nich ustawowego wieku emerytalnego.

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Jednocześnie analiza bieżącego wykonania wydatków FUS, z którego wypłacane są emerytury, renty i zasiłki, wskazuje, że będą one niższe od zaplanowanych o ok. 4 mld zł. Wskaźnik pokrycia wydatków funduszu wpływami ze składek pozostaje na wysokim poziomie i do sierpnia br. wyniósł 81,8 proc.

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ZUS wciąż będzie uważnie przyglądał się sytuacji makroekonomicznej oraz nowym danym o wykonaniu budżetu państwa w zarządzanej przez siebie części oraz planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aby ocenić dalsze możliwości gospodarowania środkami publicznymi.