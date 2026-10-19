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ZUS: Kobietom, które były w OFE przeliczymy raz jeszcze emeryturę po 65 urodzinach. Dla seniorek z rentą rodzinną po mężu czasem oznacza to mniejszy przelew z ZUS

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19 października 2026, 13:17
Senior, ZUS, pieniądze, przeliczenie emerytury
ZUS: Kobietom, które były członkami OFE przeliczymy ponownie emeryturę po 65 urodzinach. Dla seniorek z rentą rodzinną po mężu czasem oznacza to mniejszy przelew z ZUS
Shutterstock

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Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi obecnie 60 lat jest jednym z warunków uzyskania prawa do emerytury. Gdy kobieta po swoich 60 urodzinach złożyła wniosek o emeryturę i była członkiem OFE, to ma ustalone prawo do świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowej emerytury kapitałowej. Jeśli świadczenie emerytalne było wypłacane, to po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn wynoszącego 65 lat otrzyma z urzędu ponowne obliczenie swojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponowne przeliczenie emerytury

- Kobiety w systemie zabezpieczeń społecznych są traktowane nieco inaczej niż mężczyźni. Mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych wcześniej niż panowie. Nie wszystkie jednak mają świadomość, jakie korzyści wynikają z przepisów dla tych, które przystąpiły do OFE. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn ZUS ponownie obliczy im emeryturę – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

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Nie trzeba składać wniosku - ZUS przeliczy z urzędu

Wszystkie emerytki, które były członkami OFE i które nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r., nie muszą składać żadnego wniosku, Zakład z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia.

Przeliczenie także dla seniorek pobierających wcześniej rentę rodzinną po mężu

Zakład u urzędu dokona również przeliczenia własnego świadczenia emerytalnego dla pań, które dotychczas pobierały rentę rodzinną po zmarłym małżonku wyższą niż własne, wypracowane świadczenie, wraz z okresową emeryturą kapitałową. Po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn - 65 lat życia, ZUS ponownie ustali wysokość własnego świadczenia emerytalnego i porówna wyliczoną kwotę z renta rodzinną. Jeśli przeliczone świadczenie emertytalne będzie mniej korzystne niż dotychczas wypłacana renta rodzinna Zakład będzie kontynuował wypłatę renty rodzinnej.

Choć sama renta rodzinna nie ulegnie zmniejszeniu, to całościowy przelew od ZUS-u będzie mniejszy niż dotychczas. Po 65. urodzinach kobieta zostaje już tylko z samą rentą rodzinną, ponieważ okresowa emerytura kapitałowa ustawowo wygasła, a środki z subkonta zostały wchłonięte przez nową emeryturę docelową z FUS.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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