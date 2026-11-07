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ZUS radzi co zrobić, żeby dostać wyższą emeryturę. 4,5 miliona osób już skorzystało

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07 listopada 2026, 09:50
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS radzi co zrobić, żeby dostać wyższą emeryturę. 4,5 miliona osób już skorzystało
ZUS radzi co zrobić, żeby dostać wyższą emeryturę. 4,5 miliona osób już skorzystało
Shutterstock

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Czy wiecie, ile pieniędzy co miesiąc dostaniecie po zakończeniu zawodowej aktywności? Dla wielu Polaków wysokość przyszłej emerytury wciąż pozostaje niewiadomą. Tymczasem wystarczy sprawdzić zgromadzone składki, by przekonać się, na jakie świadczenie można liczyć i co zrobić, żeby je zwiększyć. W tej sprawie ZUS oferuje bezpłatną pomoc doradców. Zainteresowanie takim wsparciem jest ogromne. Tylko w tym roku skorzystało z niej już ponad 4,5 mln osób.

Chcesz wiedzieć, ile dostaniesz na emeryturze? ZUS oferuje pomoc doradców

Ta usługa działa w Zakładzie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych już od 2017 roku i pozwala sprawdzić prognozowaną wysokość przyszłej emerytury i poznać możliwości zwiększenia świadczenia. Można z niej skorzystać w placówkach ZUS w całym kraju.

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Jak mówi w rozmowie z serwisem polskieradio24.pl Anna Kalita, rzeczniczka ZUS, zainteresowani nie powinni obawiać się długiego oczekiwania na pomoc. - W naszych 316 placówkach czeka 996 doradców. Kompletną wiedzę o wysokości swojej emerytury można poznać od ręki. Kolejek nie ma.

Jak tłumaczy Kalita, spotkanie z doradcą emerytalnym to coś więcej niż poznanie jednej orientacyjnej kwoty. Pracownik analizuje historię ubezpieczenia, sprawdza zgromadzone składki i przedstawia możliwe scenariusze. Dzięki temu można zobaczyć, jak zmieniłaby się wysokość miesięcznego świadczenia, gdyby zamiast kończyć aktywność zawodową w najbliższym czasie, pracować jeszcze rok lub dwa.

Taka analiza może przynieść konkretne korzyści finansowe. Zdarza się bowiem, że dopiero dokładne sprawdzenie dokumentacji pozwala zauważyć, że emerytura mogłaby być wyższa.

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Polskieradio24.pl przytacza konkretny przykład. O tym, że warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację, przekonał się mężczyzna z Łodzi, który wcześniej przeszedł na emeryturę. Skorzystał z rozmowy z doradcą emerytalnym.

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Podczas spotkania okazało się jednak, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego jego świadczenie nie zostało ponownie przeliczone. Doradcca pomógł mu złożyć odpowiedni wniosek, a sprawdzenie dokumentów przełożyło się na wyższą wypłatę.

To przykład, który pokazuje, że sprawdzenie własnej sytuacji w ZUS może mieć znaczenie nie tylko dla osób dopiero planujących zakończenie pracy. Warto również przyjrzeć się świadczeniu, które jest już wypłacane, i upewnić się, czy zostało ustalone z uwzględnieniem wszystkich przysługujących możliwości.

Masz 50 lat? To ważny moment dla przyszłej emerytury

ZUS zwraca również uwagę na znaczenie aktywności zawodowej w średnim wieku. Służy temu między innymi program „Aktywni 50 plus”, którego celem jest edukowanie pracowników i uświadamianie im, jak podejmowane decyzje zawodowe wpływają na przyszłe świadczenie.

Według instytucji pięćdziesiąte urodziny to ważny moment, jeśli chodzi o planowanie finansowej przyszłości. Pozostawanie na rynku pracy i dalsze opłacanie składek mogą realnie wpłynąć na wysokość emerytury.

Nie oznacza to, że dopiero w tym wieku należy zacząć interesować się swoimi składkami. Im wcześniej sprawdzimy prognozy, tym więcej czasu mamy na przeanalizowanie różnych możliwości. Dodatkowe lata pracy mogą bowiem zwiększyć zgromadzony kapitał, a w konsekwencji także wysokość przyszłego świadczenia.

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Nie trzeba jednak jechać do placówki, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na koncie emerytalnym. ZUS udostępnia również rozwiązania internetowe, które pozwalają samodzielnie sprawdzić zgromadzone składki i prognozowaną wysokość świadczenia.

Ci, którzy wolą bezpośredni kontakt z pracownikiem, mogą wcześniej zarezerwować wizytę za pośrednictwem portalu eZUS lub aplikacji mZUS. Dostępna jest również możliwość umówienia wideorozmowy. Jeśli jednak zależy nam na szybkim sprawdzeniu informacji bez wychodzenia z domu, warto zajrzeć do rocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego.

Aby sprawdzić informacje, należy zalogować się do systemu PUE ZUS lub eZUS za pomocą Profilu Zaufanego albo bankowości elektronicznej. Następnie trzeba przejść do panelu ubezpieczonego, otworzyć zakładkę z informacjami o stanie konta i wyświetlić dokument podsumowujący 2025 rok. W przypadku tych, którzy do końca 2025 roku ukończyłli 35 lat, dokument zawiera również symulację przyszłej emerytury. Przedstawia ona dwa scenariusze, dzięki którym można porównać, jak dalsza praca wpłynie na wysokość świadczenia.

Pierwszy wariant zakłada kontynuowanie aktywności zawodowej aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego oraz dalsze opłacanie składek na dotychczasowym poziomie. Drugi scenariusz ma charakter hipotetyczny. Pokazuje, jak mogłaby wyglądać emerytura, gdyby ubezpieczony nie pracował już w przyszłości, a świadczenie zostało obliczone wyłącznie na podstawie kapitału zgromadzonego do tej pory. Takie zestawienie pozwala lepiej zrozumieć, jak duże znaczenie mają kolejne lata pracy i regularne odprowadzanie składek.

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Osoby, które chcą dokładniej zaplanować swoją przyszłość, mogą skorzystać z internetowego kalkulatora emerytalnego ZUS. Narzędzie jest dostępne w panelu ubezpieczonego, w sekcji dotyczącej emerytur na nowych zasadach.

Kalkulator pozwala sprawdzić różne scenariusze, również te zakładające przejście na emeryturę kilka lat po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dzięki temu można porównać prognozowaną wysokość świadczenia w zależności od planowanego terminu zakończenia pracy. Przy wyliczeniach uwzględniane są dotychczas zgromadzone składki, prognozowane przyszłe wpłaty oraz przewidywane wskaźniki waloryzacji. Użytkownik może więc sprawdzić, jak kolejne lata aktywności zawodowej mogą przełożyć się na wysokość comiesięcznej emerytury.

Warto jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Zarówno prognoza zamieszczona w rocznej informacji o stanie konta, jak i wynik uzyskany w kalkulatorze mają charakter orientacyjny. Nie są gwarancją, że po zakończeniu pracy ZUS przyzna świadczenie dokładnie w takiej wysokości.

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Źródło: INFOR
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