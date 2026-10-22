W 800+ ZUS z wyrokami rozwodowymi, choć rodzice zgodnie oświadczają, że jest inaczej
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ZUS nie chce badać, gdzie rzeczywiście mieszka dziecko po rozwodzie rodziców, i wypłaca 800+ temu rodzicowi, który według wyroku rozwodowego opiekuje się nim. Stanowisko ZUS wydaje się logiczne – skąd urzędnicy mają wiedzieć, gdzie przebywa dziecko i które z byłych małżonków się nim opiekuje? Ale omówiona w artykule sprawa pozwala na postawienie hipotezy, że chodzi po prostu o wygodę urzędników, gdyż nie chcą oni ponosić trudu weryfikacji miejsca zamieszkania dziecka. Ta hipoteza wynika z tego, że matka oświadczyła ZUS-owi, że dane w wyroku rozwodowym są już nieaktualne i dziecko mieszka z ojcem. Kobieta nawet zwróciła pieniądze z 800+ na konto ZUS, informując, że to ojciec jest uprawniony do tego świadczenia. A ZUS uparcie twierdził, że to jest świadczenie jej należne. Do tego stopnia uparcie, że sąd stwierdził w uzasadnieniu: „Sąd nic z tego nie rozumie”.
Chodzi o sytuacje, gdy dziecko miało według wyroku rozwodowego mieszka z matką, ale byli małżonkowie ostatecznie zdecydowali, że będzie z ojcem. ZUS w takich sprawach zasłania się zasadą, że jest związany ustaleniami wynikającymi z wyroku rozwodowego. Wskazuje art. 365 § 1 k.p.c. i nie może przyznać świadczenia rodzicowi, z którym dziecko mieszka, gdyż w ten sposób naruszałby zapisy wyroku, w którym np. pełnię władzy rodzicielskiej przyznano obojgu rodzicom i ustalono miejsce pobytu syna przy matce oraz zobowiązano skarżącego do uiszczania alimentów na rzecz syna.
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Dziecko mieszka z ojcem od 1 września 2015 r. ZUS wypłaca 800+ matce 31 maja 2026 r. bo wskazuje jej miejsce zamieszkania właściwe dla dziecka wyrok rozwodowy. Kobieta zwraca do ZUS kolejne wpłaty 800+, ale to nic nie daje. Podobnie jak oświadczenie matki, że dziecko mieszka z ojcem
Dlatego sąd w tej sprawie wyraził zdumienie:
"Tymczasem ZUS pismem z 19 listopada 2025 r. powiadomił matkę dziecka, że nadal przysługuje jej prawo do przedmiotowego świadczenia na syna i organ będzie jej nadal je wypłacał.
Powyższe zachowanie organu jest całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z art. 4 ust. 1 u.p.p.w.d., bowiem celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
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Organ doprowadził do sytuacji, że świadczenie wychowawcze otrzymuje osoba nieuprawniona, z którą dziecko nie mieszka i która nie ponosi wydatków na jego dziecka, mimo, iż matka dziecka wypełniła obowiązek informacyjny na podstawie art. 20 ust. 1 u.p.p.w.d. o zmianie okoliczności faktycznych, zaś ww. świadczenia nie otrzymuje skarżący, który rzeczywiście ponosi koszty utrzymania dziecka, co nie jest sporne. Według Sądu, organ swoim działaniem naruszył art. 22 u.p.p.w.d.
W niniejszej sprawie stan faktyczny był jasny i nie budził żadnych wątpliwości, iż skarżący sprawuje opiekę nad synem, który z nim mieszka i tam znajduje się jego centrum życiowe oraz iż skarżący ponosi w całości koszty utrzymania. Z uwagi, że nie było wątpliwości co do stanu faktycznego, nie było podstaw do wystąpienia organu do kierownika ośrodka pomocy społecznej o sporządzeniu wywiadu środowiskowego w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem."
ZUS ignoruje przepisy o 800+, a te jednoznacznie stanowią:
"W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem."
Źródło: Art. 22 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Słowo „faktycznie” oznacza, że ZUS nie może zasłaniać się zapisami wyroku rozwodowego.
Pomoże też MOPS
ZUS ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. Przepisy art. 15 ust. 2 stosuje się.
Sąd strofuje ZUS
W ocenie Sądu wyrok sądu rozwodowego miejsca zamieszkania (pobytu) dziecka przy jednym z rodziców oznacza wyłącznie to, że przy tym rodzicu małoletni ma swoje główne centrum życiowe, dom oraz stałe miejsce pobytu.
Jednak w sytuacji gdy w rzeczywistości dziecko zamieszkuje z drugim rodzicem i gdy ten ponosi wszystkie koszty jego utrzymania, tak jak w niniejszej sprawie, nie ma podstaw do odmowy przyznania przedmiotowego świadczenia temu rodzicowi.
Sędziowie wskazali:
"W okolicznościach niniejszej sprawy bezsporne było, że syn skarżącego zamieszkuje z nim od dnia 1 września 2025 r. i że to skarżący ponosi koszty jego utrzymania. Ponadto syn skarżącego rozpoczął z 1 września 2025 r. naukę w szkole w miejscowości zamieszkania skarżącego.
Z akt wynika również, że skarżący podjął kroki prawne do zmiany orzeczenia sądu w kwestii miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto w związku zamieszkaniem syna u ojca, matka dziecka została zobowiązana do uiszczenia alimentów na dziecko do rąk skarżącego."
źródło: Wyrok WSA w Szczecinie z 2026-09-17 (II SA/Sz 286/26) link do wyroku
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