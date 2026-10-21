Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci. Jest projekt zmian

W przypadku ciężkiej choroby dziecka rodzicowi będzie przysługiwał dodatkowy 60-dniowy okres zasiłku opiekuńczego - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który trafił do konsultacji. Resort rodziny zapowiada, że nowe przepisy wejdą w życie w 2027 r.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

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Rząd planuje większe wsparcie dla rodziców ciężko chorych dzieci

Regulacja przygotowana przez MRPiPS zakłada wprowadzenie dodatkowych 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego, niezależnie od obecnie przysługującego okresu zasiłku, na opiekę nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18. Przewiduje też podniesienie wieku dziecka, do którego rodzicowi przysługują 2 dni opieki – z 14 lat do 18 lat.

Jak poinformował resort rodziny, 19 października projekt został skierowany do 21-dniowych uzgodnień międzyresortowych i 30-dniowych konsultacji z partnerami społecznymi.

Według obecnych przepisów długość okresu zasiłkowego w przypadku sprawowania opieki nad osobami chorymi nie zależy od rodzaju schorzenia, ale przede wszystkim od wieku osoby pozostającej pod opieką. Wszystkie choroby, w tym również te najcięższe, do których m.in. zalicza się choroby onkologiczne, są traktowane przez ustawę jednolicie.

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W praktyce oznacza to, że taka sama liczba dni zasiłku opiekuńczego przysługuje opiekunom dziecka przechodzącego typowe choroby wieku dziecięcego oraz tym, którzy opiekują się dzieckiem cierpiącym np. na nowotwór i wymagającym długotrwałej hospitalizacji.

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Jak podkreślili autorzy zmian, obowiązujące zasady są postrzegane przez osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ciężko i przewlekle chorymi, jako niesprawiedliwe i krzywdzące.

Celem projektu jest więc przyznanie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego, ale wyłącznie w przypadku ciężkich chorób dziecka. Daną sytuację każdorazowo będzie oceniał lekarz wystawiający zaświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (tzw. e-ZLA).

Zaproponowano, aby dodatkowy okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego wynosił do 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to będzie przysługiwało niezależnie od standardowego limitu zasiłku opiekuńczego (czyli do 60, 30 lub 14 dni).

Obecne zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

Obecnie zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad tzw. zdrowym dzieckiem do 8 lat w przypadkach ściśle określonych ustawą (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem) lub chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku.

Zasiłek może także przysługiwać 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat. Przypadki te są ściśle określone w ustawie (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem).

­Zasiłek w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 r.