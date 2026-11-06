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Postanowione. To już koniec 800 plus na takich zasadach. Od 2027 roku zacznie się wielka zmiana

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06 listopada 2026, 07:57
Maja Retman
Maja Retman
Postanowione. To już koniec 800 plus na takich zasadach. Od 2027 roku zacznie się wielka zmiana
Postanowione. To już koniec 800 plus na takich zasadach. Od 2027 roku zacznie się wielka zmiana
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

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Co roku trzeba pamiętać o tym samym: złożeniu wniosku o 800 plus, nawet jeśli sytuacja rodziny się nie zmieniła, a dane dziecka i rodziców pozostają dokładnie takie same. To ma się jednak zmienić. Rząd chce, aby od 2027 roku ZUS automatycznie przedłużał prawo do świadczenia na kolejny okres. Dla milionów rodziców oznaczałoby to mniej formalności i koniec corocznego pilnowania terminów. Nie wszyscy będą jednak zwolnieni ze składania wniosków.

800 plus bez corocznego wniosku. Co chce zmienić rząd?

Obecnie rodzice i opiekunowie, którzy chcą nadal pobierać świadczenie 800 plus, muszą co roku składać nowy wniosek. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą kolejny okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli rodzina nadal spełnia wszystkie warunki do otrzymywania pieniędzy, a jej sytuacja się nie zmieniła, formalności trzeba powtarzać. Wniosek dotyczący kontynuacji świadczenia często zawiera te same informacje co rok wcześniej.

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Rząd chce to uprościć. Plan zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. Jeśli rodzina nadal będzie uprawniona do 800 plus, ZUS ma samodzielnie przedłużać wypłatę na kolejny okres, bez konieczności ponownego składania wniosku przez rodzica.

Nad zmianami pracują obecnie ministrowie, a rozwiązanie ma zostać wprowadzone w ramach projektu deregulacyjnego nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jak informowała „Gazeta Prawna”, proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 czerwca 2027 roku. Właśnie wtedy miałby rozpocząć się okres świadczeniowy 2027/2028, w którym rodziny mogłyby po raz pierwszy skorzystać z automatycznego przedłużania prawa do świadczenia.

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Nie wszyscy rodzice będą zwolnieni z wniosków o 800 plus

Automatyzacja nie oznacza całkowitej likwidacji wniosków o świadczenie wychowawcze. Nadal będą one potrzebne w sytuacjach, w których ZUS musi po raz pierwszy ustalić prawo do pieniędzy na dane dziecko. Wniosek będą więc musieli złożyć rodzice ubiegający się o 800 plus po raz pierwszy. Formalności mogą być konieczne również wtedy, gdy zmieni się sytuacja rodziny i trzeba będzie ponownie ustalić uprawnienia do świadczenia, na przykład po powrocie z zagranicy.

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Najważniejsza zmiana ma zatem dotyczyć rodzin, które już pobierają 800 plus i nadal spełniają warunki do jego otrzymywania. W ich przypadku coroczne składanie dokumentów ma przestać być konieczne. Dla rodziców oznaczałoby to mniej obowiązków administracyjnych i mniejsze ryzyko, że przez przeoczenie terminu nie dopełnią formalności związanych z kontynuacją świadczenia.

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Zmiany w 800 plus. Więcej osób może otrzymać pieniądze

Planowana nowelizacja ma dotyczyć nie tylko automatycznego przedłużania świadczenia. Rząd chce również poszerzyć katalog osób uprawnionych do otrzymywania 800 plus. Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają objąć także osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem. Oznaczałoby to rozszerzenie grupy uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

To istotna zmiana dla osób, które faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, ale niekoniecznie są jego rodzicami. Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia będą jednak zależały od ostatecznego kształtu przepisów.

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Kiedy nowe zasady 800 plus wejdą w życie?

Zgodnie z obecnymi planami automatyczne przedłużanie świadczenia ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2027 roku, czyli od początku okresu świadczeniowego 2027/2028. Wprowadzenie zmian wymaga jednak odpowiedniego przygotowania systemów informatycznych ZUS. To właśnie dlatego niezbędne jest dostosowanie rozwiązań technicznych, które pozwolą automatycznie ustalać prawo do świadczenia bez konieczności składania przez rodziców kolejnych wniosków.

Rządowy dokument wskazuje, że zmiany mogą realnie wejść w życie w okresie świadczeniowym rozpoczynającym się 1 czerwca 2027 roku. Na tym etapie mowa jednak o planowanych rozwiązaniach, których wdrożenie wymaga przeprowadzenia procesu legislacyjnego i przygotowania systemów obsługujących wypłaty.

Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, rodzice pobierający 800 plus nie będą już musieli co roku pamiętać o składaniu wniosku na kolejny okres. ZUS ma przejąć ten obowiązek w przypadku kontynuacji świadczenia, a rodziny nadal spełniające wymagane warunki będą mogły otrzymywać pieniądze bez powtarzania tych samych formalności.

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Źródło: INFOR
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