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Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze

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07 listopada 2026, 09:39
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze
Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze
Shutterstock

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Choroba rodzica potrafi postawić dorosłe dzieci przed trudnym wyborem. Zostać w pracy i się zamartwiać czy wziąć wolne, by zapewnić jej opiekę? Nie każdy wie, że w takiej sytuacji można skorzystać ze wsparcia ZUS. Na początek przysługuje zasiłek opiekuńczy, a gdy rodzic wymaga stałej pomocy, warto sprawdzić możliwość uzyskania świadczenia wspierającego. W grę wchodzą nie tylko dni wolne od pracy, ale również regularne przelewy na konto. Jak załatwić formalności?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica. ZUS wypłaci 80 proc. wynagrodzenia

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Schemat jest dobrze znany wielu rodzinom. Kiedy choruje dziecko, rodzice korzystają ze zwolnienia lekarskiego na opiekę. Gdy jednak pomocy potrzebuje mama lub tata, sytuacja się odwraca. To dorosłe dzieci muszą znaleźć sposób, by pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad chorym rodzicem.

Nie oznacza to jednak, że muszą rezygnować z wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. ZUS przewiduje w takich sytuacjach zasiłek opiekuńczy, który wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba jednak dopełnić określonych formalności. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy, a procedura wymaga złożenia odpowiedniego dokumentu.

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Zwolnienie lekarskie to dopiero początek. Trzeba złożyć formularz Z-15B

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Pierwszym krokiem jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Podczas wizyty u lekarza lub teleporady medyk może wystawić elektroniczne zwolnienie e-ZLA.

Dokument trafia automatycznie do pracodawcy oraz ZUS. To jednak dopiero początek procedury. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, trzeba jeszcze złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wypełniony formularz Z-15B.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, czyli dawnego PUE ZUS. Dzięki temu nie trzeba osobiście odwiedzać placówki.

Warto pamiętać, że opieka nad chorym rodzicem wiąże się z określonym limitem. Zasiłek opiekuńczy na dorosłego członka rodziny przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Co istotne, limit ten nie zwiększa się nawet wtedy, gdy opieki wymagają oboje rodzice. Nie można więc liczyć na dodatkowe dni zwolnienia tylko dlatego, że sytuacja rodzinna staje się bardziej wymagająca.

Co zrobić, gdy mama lub tata potrzebują pomocy nie przez kilka dni, ale przez dłuższy czas? W takiej sytuacji warto zainteresować się świadczeniem wspierającym. To rozwiązanie, które może pozwolić dorosłym dzieciom wrócić do pracy, a jednocześnie zapewnić rodzicowi środki na opłacenie opiekuna.

Świadczenie wspierające z ZUS. Nawet kilka tysięcy złotych co miesiąc

Świadczenie wspierające to comiesięczna pomoc finansowa przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W przypadku rodziców wymagających stałej opieki może ono stanowić istotne wsparcie dla całej rodziny.

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest to, że pieniądze można przeznaczyć na opłacenie opiekuna. Dzięki temu dorosłe dzieci nie muszą samodzielnie sprawować opieki przez całą dobę i mogą wrócić do pracy oraz normalnego zarobkowania.

Świadczenie wspierające jest również zwolnione z podatku dochodowego. Co więcej, jego przyznanie nie zależy od wysokości zarobków osoby uprawnionej ani od tego, czy pobiera ona inne świadczenia, takie jak renta lub emerytura.

Nie oznacza to jednak, że pieniądze przysługują każdej osobie wymagającej pomocy. Kluczowe znaczenie ma poziom potrzeby wsparcia, który określa się w punktach.

Od 840 zł do ponad 4100 zł miesięcznie. Ile można dostać?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Skala obejmuje wartości od 70 do 100 punktów.

Im większa potrzeba wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, wysokość pomocy wynosi od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie.

To pieniądze, które mogą znacząco odciążyć budżet osoby wymagającej opieki. W przypadku rodziców, którzy nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować, regularne świadczenie może pomóc w pokryciu kosztów opiekuna, rehabilitacji czy codziennych potrzeb.

Warto przy tym podkreślić, że świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. To ona decyduje, na co przeznaczy otrzymane pieniądze.

Jak uzyskać świadczenie wspierające? Najpierw decyzja WZON, potem wniosek do ZUS

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające składa się z dwóch etapów. Nie można rozpocząć jej od złożenia wniosku o wypłatę pieniędzy w ZUS.

Najpierw trzeba uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, wydawaną przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

To właśnie w tej decyzji określana jest liczba punktów, która ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia. Dopiero po otrzymaniu dokumentu można przejść do kolejnego etapu.

Następnie należy złożyć elektroniczny wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem portalu eZUS.

Ważna jest więc kolejność podejmowanych działań. Najpierw decyzja WZON określająca poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później wniosek o wypłatę pieniędzy.

Dla osób, które muszą na co dzień opiekować się chorym rodzicem, znajomość tych zasad może mieć ogromne znaczenie. Zasiłek opiekuńczy pozwala uzyskać krótkoterminową pomoc, natomiast świadczenie wspierające może zapewnić regularne środki na opiekę i ułatwić pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową.

Źródło: INFOR
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