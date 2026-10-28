REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze

Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2026, 07:44
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze
Nawet 4 tysiące złotych od ZUS na opiekę nad chorymi rodzicami. Jak odebrać należne pieniądze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choroba rodzica potrafi postawić dorosłe dzieci przed trudnym wyborem. Zostać w pracy i się zamartwiać czy wziąć wolne, by zapewnić jej opiekę? Nie każdy wie, że w takiej sytuacji można skorzystać ze wsparcia ZUS. Na początek przysługuje zasiłek opiekuńczy, a gdy rodzic wymaga stałej pomocy, warto sprawdzić możliwość uzyskania świadczenia wspierającego. W grę wchodzą nie tylko dni wolne od pracy, ale również regularne przelewy na konto. Jak załatwić formalności?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica. ZUS wypłaci 80 proc. wynagrodzenia

REKLAMA

REKLAMA

Schemat jest dobrze znany wielu rodzinom. Kiedy choruje dziecko, rodzice korzystają ze zwolnienia lekarskiego na opiekę. Gdy jednak pomocy potrzebuje mama lub tata, sytuacja się odwraca. To dorosłe dzieci muszą znaleźć sposób, by pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad chorym rodzicem.

Nie oznacza to jednak, że muszą rezygnować z wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. ZUS przewiduje w takich sytuacjach zasiłek opiekuńczy, który wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba jednak dopełnić określonych formalności. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy, a procedura wymaga złożenia odpowiedniego dokumentu.

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie to dopiero początek. Trzeba złożyć formularz Z-15B

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pierwszym krokiem jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Podczas wizyty u lekarza lub teleporady medyk może wystawić elektroniczne zwolnienie e-ZLA.

Dokument trafia automatycznie do pracodawcy oraz ZUS. To jednak dopiero początek procedury. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, trzeba jeszcze złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wypełniony formularz Z-15B.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, czyli dawnego PUE ZUS. Dzięki temu nie trzeba osobiście odwiedzać placówki.

Warto pamiętać, że opieka nad chorym rodzicem wiąże się z określonym limitem. Zasiłek opiekuńczy na dorosłego członka rodziny przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Co istotne, limit ten nie zwiększa się nawet wtedy, gdy opieki wymagają oboje rodzice. Nie można więc liczyć na dodatkowe dni zwolnienia tylko dlatego, że sytuacja rodzinna staje się bardziej wymagająca.

Co zrobić, gdy mama lub tata potrzebują pomocy nie przez kilka dni, ale przez dłuższy czas? W takiej sytuacji warto zainteresować się świadczeniem wspierającym. To rozwiązanie, które może pozwolić dorosłym dzieciom wrócić do pracy, a jednocześnie zapewnić rodzicowi środki na opłacenie opiekuna.

Świadczenie wspierające z ZUS. Nawet kilka tysięcy złotych co miesiąc

Świadczenie wspierające to comiesięczna pomoc finansowa przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W przypadku rodziców wymagających stałej opieki może ono stanowić istotne wsparcie dla całej rodziny.

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest to, że pieniądze można przeznaczyć na opłacenie opiekuna. Dzięki temu dorosłe dzieci nie muszą samodzielnie sprawować opieki przez całą dobę i mogą wrócić do pracy oraz normalnego zarobkowania.

Świadczenie wspierające jest również zwolnione z podatku dochodowego. Co więcej, jego przyznanie nie zależy od wysokości zarobków osoby uprawnionej ani od tego, czy pobiera ona inne świadczenia, takie jak renta lub emerytura.

Nie oznacza to jednak, że pieniądze przysługują każdej osobie wymagającej pomocy. Kluczowe znaczenie ma poziom potrzeby wsparcia, który określa się w punktach.

Od 840 zł do ponad 4100 zł miesięcznie. Ile można dostać?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Skala obejmuje wartości od 70 do 100 punktów.

Im większa potrzeba wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, wysokość pomocy wynosi od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie.

To pieniądze, które mogą znacząco odciążyć budżet osoby wymagającej opieki. W przypadku rodziców, którzy nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować, regularne świadczenie może pomóc w pokryciu kosztów opiekuna, rehabilitacji czy codziennych potrzeb.

Warto przy tym podkreślić, że świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. To ona decyduje, na co przeznaczy otrzymane pieniądze.

Jak uzyskać świadczenie wspierające? Najpierw decyzja WZON, potem wniosek do ZUS

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające składa się z dwóch etapów. Nie można rozpocząć jej od złożenia wniosku o wypłatę pieniędzy w ZUS.

Najpierw trzeba uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, wydawaną przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

To właśnie w tej decyzji określana jest liczba punktów, która ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia. Dopiero po otrzymaniu dokumentu można przejść do kolejnego etapu.

Następnie należy złożyć elektroniczny wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem portalu eZUS.

Ważna jest więc kolejność podejmowanych działań. Najpierw decyzja WZON określająca poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później wniosek o wypłatę pieniędzy.

Dla osób, które muszą na co dzień opiekować się chorym rodzicem, znajomość tych zasad może mieć ogromne znaczenie. Zasiłek opiekuńczy pozwala uzyskać krótkoterminową pomoc, natomiast świadczenie wspierające może zapewnić regularne środki na opiekę i ułatwić pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle od nowego roku zapłacą właściciele nieruchomości
28 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.
Petycja w sprawie renty wdowiej. Autorzy ostrzegają przed tzw. pułapką wieku owdowienia
28 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.
Szkolenie oraz wdrożenie psów asystujących do pracy z osobami z niepełnosprawnościami
28 paź 2026

Do 2027 roku przy wsparciu samorządu Mazowsza Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik będzie prowadzić całościowe szkolenia oraz wdrożenie do pracy 13 psów asystujących, w ramach projektu „Pies - oczy, ręce i dużo więcej”. Działania mają na celu uzyskanie przez osoby z niepełnosprawnościami pomocy w codziennym życiu.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2027 r. 3488 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
28 paź 2026

W Monitorze Polskim opublikowano już kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2027 rok. Opiekunowie otrzymają 3488 zł miesięcznie. Kto aktualnie ma prawo do takiego wsparcia? Od czego zależy podwyżka świadczenia?
Jak zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł na składkach ZUS? Z wakacji składkowych można skorzystać tylko raz w roku
28 paź 2026

Raz w roku przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych. Nie płaci wówczas własnych składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Nie musi w tym celu zawieszać działalności ani przerywać sprzedaży. W 2026 roku można w ten sposób zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł. Kiedy złożyć wniosek?
Konkurs na Polską Stolicę Kultury 2030
28 paź 2026

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że program Polska Stolica Kultury będzie kontynuowany.

Piątki i poniedziałki na L4. Krótkie, fikcyjne zwolnienia lekarskie w celu przedłużenia weekendu problemem pracodawców
28 paź 2026

Absencje chorobowe najczęściej wypadają w piątki i poniedziałki. Krótkie zwolnienia lekarskie często służą pracownikom do przedłużania weekendów - także tych świątecznych. Pracodawcy mierzą się z problemem fikcyjnych zwolnień na co dzień. Jak im przeciwdziałać?

REKLAMA

Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Co dla seniora? Zniżki i świadczenia dla osób 60+ [LISTA]
28 paź 2026

Wiele ulg osoby starsze zyskują dopiero po ukończeniu 70 czy 75 lat. Jakie zatem przywileje seniorzy, którzy ukończyli 60 czy 65 lat? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA