Pozostawienie wskaźnika zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej na obecnym poziomie 15% i niepodwyższanie go do 25% od 1 stycznia 2027 r., miałoby „pozwolić na sfinansowanie ochrony młodszych wdów i wdowców, dla których strata męża lub żony w wieku młodszym [niż wiek emerytalny] jest ogromnym wstrząsem emocjonalnym i finansowym.” Sprawa obniżenia kryterium wiekowego uprawniającego do nabycia prawa do tzw. renty wdowiej z zamian za rezygnację z podwyżki wskaźnika zbiegu świadczeń (aby nie obciążać budżetu państwa i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), w dniu 2 października 2026 r., trafiła na biurko Prezydenta.

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Renta wdowia 2026 – trawa ciągły nabór wniosków o świadczenie (a konkretnie – o wypłatę wdowom lub wdowcom kilku świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu)

Od 1 lipca 2025 r. – w ramach tzw. renty wdowiej – wdowy i wdowcy mogą pobierać jednocześnie (w tzw. zbiegu) kilka świadczeń emerytalno-rentowych. W tym celu – seniorki i seniorzy, którzy spełniają ustawowe warunki do otrzymania renty wdowiej – muszą złożyć do ZUS wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Wzór wniosku ERWD jest dostępny na stronie internetowej ZUS, pod następującym adresem: LINK. Można również pobrać go w wersji papierowej, w każdej placówce ZUS.

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Świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną (inaczej tzw. renta wdowia), przyznawane są przez ZUS od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń.

Renta wdowia 2026 – w jakiej wysokości świadczenie przysługuje wdowie lub wdowcowi?

Wdowa lub wdowiec, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz

po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,

i która/y spełnia ponadto następujące warunki:

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ma co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet ) lub odpowiednio – 65 lat (w przypadku mężczyzn ),

(w przypadku ) lub odpowiednio – (w przypadku ), do dnia śmierci małżonka/małżonki pozostawała/pozostawał z nim/z nią we wspólności małżeńskiej ,

, nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz

po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – (w przypadku mężczyzn) oraz nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim,

od miesiąca, w którym złoży wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną – może aktualnie (tj. w 2026 r., a konkretnie – do 31 grudnia 2026 r.) otrzymywać, według własnego wyboru (czyli w zależności od tego, który wariant będzie dla niej lub dla niego korzystniejszy):

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100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

oraz albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wdowa lub odpowiednio wdowiec, której/któremu poza rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnej emerytury, przysługuje ponadto prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – jeżeli spełnia ww. warunki (określone dla przypadku zbiegu dwóch świadczeń) w zakresie wieku, pozostawania ze zmarłym małżonkiem/małżonką we wspólności małżeńskiej, wieku, w którym nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej oraz stanu cywilnego – może nawet aktualnie (tj. w 2026 r., a konkretnie – do 31 grudnia 2026 r.) nabyć prawo do pobierania trzech świadczeń jednocześnie (w wybranej przez siebie konfiguracji):

100% renty rodzinnej , 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% emerytury , 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zasady te, mają również zastosowanie w przypadku prawa do renty rodzinnej oraz zbiegu świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Renta wdowia 2027 – na jaki wzrost świadczenia mogą liczyć wdowy i wdowcy od 1 stycznia 2027 r., czyli o co chodzi z tym wskaźnikiem 25%?

Ważne Od 1 stycznia 2027 r. – zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (którą została wprowadzona renta wdowia) – wdowy i wdowcy będą mogli otrzymać nie 15%, a 25% drugiego świadczenia (wypłacanego w zbiegu z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, w ramach tzw. renty wdowiej). A zatem – wdowa lub wdowiec, która/który spełnia określone powyżej warunki ustawowe do przyznania/wypłaty renty wdowiej – od 1 stycznia 2027 r. będzie mogła/mógł pobierać jednocześnie, według własnego wyboru (czyli w zależności od tego, który wariant będzie dla niej lub dla niego korzystniejszy): 100% renty rodzinnej oraz 25% własnego świadczenia albo

oraz albo 100% własnego świadczenia oraz 25% renty rodzinnej. Wdowa lub odpowiednio wdowiec, której/któremu poza rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnej emerytury, przysługuje ponadto prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – jeżeli spełnia ww. warunki ustawowe (określone dla przypadku zbiegu dwóch świadczeń) w zakresie wieku, pozostawania ze zmarłym małżonkiem/małżonką we wspólności małżeńskiej, wieku, w którym nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej oraz stanu cywilnego – będzie natomiast mogła/mógł nawet – od 1 stycznia 2027 r. – pobierać trzy świadczenia emerytalno-rentowe jednocześnie (w wybranej przez siebie konfiguracji), tj.: 100% renty rodzinnej , 25% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% emerytury , 25% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 25% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Renta wdowia 2026 i 2027 – wdowa lub wdowiec może pobierać dwa albo nawet trzy świadczenia emerytalno-rentowe jednocześnie, ale nie bez limitu

Wdowy i wdowcy, będący emerytami lub rencistami, którzy spełniają powyższe warunki ustawowe do otrzymywania dwóch albo nawet trzech świadczeń emerytalno-rentowych jednocześnie, nie mogą jednak otrzymywać ich bez żadnych limitów. Ustawodawca zdecydował się bowiem na zastrzeżenie maksymalnej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach zbiegu (w ramach tzw. renty wdowiej). I tak – zgodnie z art. 95a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – suma świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu z rentą rodzinną, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy. Na dzień dzisiejszy (od 1 marca 2026 r.) – próg ten opiewa na kwotę 5 935,47 zł (w związku z tym, że najniższa emerytura, od marca br., wynosi 1 978,49 zł1). Ma on zastosowanie do świadczeń wypłacanych w okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2026 r., ponieważ 1 marca 2027 r. – w związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych – zostanie ustalona nowa kwota najniższej emerytury, a tym samym – nowy limit renty wdowiej.

Do powyższego limitu, wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub odrębnych przepisów wraz ze świadczeniami, których dotyczy zbieg (tj. m.in. z rentą rodzinną i emeryturą).

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury – nie będzie to skutkowało utratą przez wdowę lub wdowca prawa do pobierania dwóch lub odpowiednio – trzech świadczeń jednocześnie. W takiej sytuacji – ZUS dokona odpowiedniego pomniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia. Jako pierwsze, zostaną pomniejszone świadczenia finansowane z budżetu państwa, według następującej kolejności:

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych,

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz

inne świadczenia,

a następnie, kolejno:

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

świadczenia finansowane z Funduszu Pracy,

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych oraz

świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zamiast podwyżki renty wdowiej do 25% od 1 stycznia 2027 r., dla obecnych beneficjentów świadczenia – rozwiązanie „pułapki wieku owdowienia”? Do Prezydenta trafiła petycja zbiorowa

W dniu 2 października 2026 r. do Prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja zbiorowa, której autorzy zwrócili się do głowy państwa o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do obniżenia kryterium wiekowego uprawniającego do nabycia prawa do tzw. renty wdowiej, w zamian za rezygnację z podwyżki wskaźnika zbiegu świadczeń, który zgodnie z obowiązującymi przepisami (co zostało opisane powyżej) – od 1 stycznia 2027 r. ma wzrosnąć z obecnych 15% do 25%.

Jak argumentują petytorzy – „obecny kształt przepisów niesie za sobą głęboką niesprawiedliwość społeczną i tworzy tzw. „pułapkę wieku owdowienia”. Młodsze wdowy i wdowcy zostają pozbawieni prawa do korzystania z mechanizmu łączenia świadczeń w przyszłości, mimo, że długi czas samotnie ponoszą ciężar utrzymania gospodarstwa domowego i opłacania składek.” Osoba, które owdowiała np. w wieku 40-50 lat – jak przekonują dalej autorzy petycji – musi samotnie „stawiać czoła” kosztom utrzymania jednoosobowego gospodarstwa domowego (takim jak czynsz, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenia czy fundusz remontowy, które są niemal identyczne dla jednej, jak i dwóch osób, podczas, gdy dochód gospodarstwa po śmierci współmałżonka spada nagle o 50%) nawet przez 15-20 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W związku z powyższym – aby realizacja postulatu petycji nie wymagała generowania nowych, nieprzewidzianych wydatków z budżetu państwa ani nie doprowadziła do destabilizacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – petytorzy zaproponowali „sprawiedliwy podział środków” polegający na „zamrożeniu wskaźnika zbiegu świadczeń na poziomie 15% dla obecnych beneficjentów”, co „pozwoli sfinansować objęcie programem osób dotychczas niesprawiedliwie wykluczonych ze względu na wiek.”

„Zamiast kumulować dodatkowe wsparcie finansowe (wzrost z 15% do 25%) dla grupy osób, która już nabyła uprawnienia i ma zapewnione bezpieczeństwo socjalne, Państwo powinno kierować się zasadą solidaryzmu społecznego. Pozostawienie wskaźnika na poziomie 15% pozwoli na sfinansowanie ochrony młodszych wdów i wdowców, dla których strata męża lub żony w wieku młodszym jest ogromnym wstrząsem emocjonalnym i finansowym” – podsumowują autorzy petycji.

Zamiast podwyżki renty wdowiej do 25% od 1 stycznia 2027 r., dla obecnych beneficjentów świadczenia – rozwiązanie „pułapki wieku owdowienia”? Na jakim etapie są aktualnie prace nad rozpatrzeniem petycji zbiorowej

Petycja zbiorowa z dnia 26 sierpnia 2026 r. (która wpłynęła do Kancelarii Prezydenta w dniu 2 października br.) w sprawie obniżenia kryterium wiekowego uprawniającego do nabycia prawa do tzw. renty wdowiej w zamian za rezygnację z podwyżki wskaźnika zbiegu świadczeń, który od 1 stycznia 2027 r. ma wzrosnąć z obecnych 15% do 25% – na dzień dzisiejszy nie została jeszcze rozpatrzona przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Jeżeli Prezydent ostatecznie przychyliłby się do zawartego w niej postulatu – będzie mógł wówczas wystąpić z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (która wprowadziła tzw. rentę wdowią).

1 Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)

Podstawa prawna: