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Taki będzie wzrost emerytur i rent w 2027 roku. ZUS podał nowe, dokładne kwoty

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12 listopada 2026, 09:58
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Taki będzie wzrost emerytur i rent w 2027 roku. ZUS podał nowe, dokładne kwoty
Taki będzie wzrost emerytur i rent w 2027 roku. ZUS podał nowe, dokładne kwoty
Shutterstock

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Więcej emerytów i rencistów, wyższe świadczenia i setki miliardów złotych na wypłaty. W 2027 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał zmierzyć się z rosnącymi wydatkami, choć prognozowane przychody mają nieznacznie przewyższyć koszty. ZUS przedstawił plan finansowy, z którego wynika, że przeciętna miesięczna emerytura i renta zbliży się do 4530 zł, a liczba osób pobierających świadczenia wzrośnie o 113 tys. w porównaniu z 2026 rokiem.

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na 2027 rok zakłada 539 mld zł przychodów oraz 537,2 mld zł kosztów. Oznacza to, że skala finansowania emerytur, rent i pozostałych świadczeń nadal będzie liczona w setkach miliardów złotych. Istotne znaczenie będą miały zarówno wpływy ze składek, jak i dotacja z budżetu państwa.

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Wydatki FUS wzrosną. Składki nadal głównym źródłem pieniędzy

Z planu finansowego na 2027 rok, przedstawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wynika, że podstawą finansowania FUS pozostaną składki na ubezpieczenia społeczne. W przyszłym roku mają one przynieść 428,8 mld zł, czyli o 24,6 mld zł więcej niż w 2026 roku. Przychody ze składek wzrosną o 6,1 proc. rok do roku i pokryją 79,8 proc. wszystkich kosztów funduszu. To właśnie z tych wpływów finansowana będzie zdecydowana większość wydatków związanych z wypłatą świadczeń.

Nie wszystkie koszty FUS uda się jednak pokryć z bieżących składek. Jak podkreślił ZUS, brakującą część środków zabezpieczy przede wszystkim dotacja z budżetu państwa. W planie na 2027 rok przewidziano na ten cel 91,7 mld zł. Kolejne 15,4 mld zł mają stanowić wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), związane z tak zwanym suwakiem bezpieczeństwa. Mechanizm ten polega na stopniowym przekazywaniu środków z OFE do ZUS przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez członków funduszy.

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Na emerytury i renty pójdzie 471,3 mld zł

Największą część wydatków FUS w 2027 roku pochłoną emerytury i renty. Zgodnie z prognozą ich koszt wyniesie 471,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na te świadczenia przypadnie niespełna 88 proc. wszystkich wydatków funduszu. Pozostałe świadczenia będą kosztować FUS 50,5 mld zł. Blisko połowę tej kwoty mają stanowić wypłaty zasiłków chorobowych.

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ZUS wskazuje na kilka przyczyn wzrostu kosztów. Znaczenie będzie miała waloryzacja świadczeń, zwiększająca się liczba emerytów i rencistów, a także zmiana zasad wypłaty renty wdowiej. W prognozie finansowej przyjęto wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,96 proc. Ostateczny wskaźnik będzie zależał od obowiązujących zasad oraz danych uwzględnianych przy jego ustalaniu.

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W 2027 roku zmieni się również wysokość drugiego składnika renty wdowiej. Obecnie wynosi on 15 proc. drugiego świadczenia, natomiast zgodnie z przyjętymi założeniami wzrośnie do 25 proc. Oznacza to kolejną zmianę, którą trzeba będzie uwzględnić przy planowaniu wydatków na świadczenia społeczne.

Ponad 8,7 mln emerytów i rencistów. Przeciętne świadczenie zbliży się do 4530 zł

Na wzrost kosztów FUS wpłynie również liczba osób pobierających świadczenia. Z prognoz ZUS wynika, że w 2027 roku przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów przekroczy 8,7 mln osób. Będzie to o 113 tys. więcej niż w 2026 roku. Jednocześnie wzrośnie przeciętna wysokość wypłat. ZUS szacuje, że miesięczna emerytura i renta wyniesie średnio blisko 4530 zł. To o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, na początku 2026 roku przeciętna emerytura wynosiła 4233,64 zł. Była więc o około 300 zł niższa od kwoty prognozowanej na 2027 rok.

Warto jednak pamiętać, że zestawienie tych wartości nie oznacza, że przeciętne świadczenie wzrośnie dokładnie o różnicę między wskazanymi kwotami. Prognoza na 2027 rok uwzględnia zmianę przeciętnej wysokości świadczeń w ujęciu rocznym, a nie tylko poziom wypłat na początku roku.

Ubiegłoroczny plan finansowy FUS przewidywał, że w 2026 roku przeciętne świadczenie wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie. Do końca 2026 roku jego przeciętna wysokość może się jeszcze zwiększyć, co ograniczy różnicę między wcześniejszą prognozą a założeniami na 2027 rok.

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ZUS będzie kosztował FUS 6,7 mld zł. To najniższy udział odpisu od lat

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje nie tylko emerytury, renty i inne świadczenia. Z jego środków pokrywane są również koszty działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2027 roku odpis na ten cel ma wynieść 6,7 mld zł. Będzie to 1,25 proc. wszystkich wydatków FUS.

ZUS podkreślił, że tak niski udział odpisu w całkowitych kosztach funduszu nie występował w ostatnich kilkunastu latach. Wydatki administracyjne pozostają więc jedynie częścią znacznie większego budżetu, którego głównym zadaniem jest zapewnienie finansowania świadczeń społecznych.

W planie uwzględniono także blisko 5 mld zł na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Jego rolą jest wspieranie stabilności systemu emerytalnego w obliczu zmian demograficznych. Przewidziano również pieniądze na działania prewencyjne. Na prewencję rentową, obejmującą między innymi rehabilitację leczniczą, ma trafić 436 mln zł. Kolejne 188 mln zł zaplanowano na prewencję wypadkową.

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Stabilna sytuacja finansowa FUS. Ministerstwo Finansów zakłada 3-proc. wzrost gospodarczy

Mimo rosnących wydatków prognozy wskazują, że sytuacja finansowa FUS w 2027 roku pozostanie stabilna. Założenia przedstawione w planie uwzględniają przewidywane tempo wzrostu polskiej gospodarki, inflację, zatrudnienie oraz zmiany wynagrodzeń.

Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2027 roku polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a inflacja wyniesie 2,8 proc. Zatrudnienie ma utrzymać się na poziomie zbliżonym do tego z 2026 roku. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie ma być wyższe o 5,9 proc.

To właśnie sytuacja na rynku pracy i poziom płac będą miały znaczenie dla wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Wyższe wynagrodzenia oznaczają bowiem większą podstawę naliczania składek, co może wspierać przychody FUS.

Plan finansowy na 2027 rok zakłada zatem jednocześnie wzrost wpływów ze składek i dalsze zwiększanie wydatków na świadczenia. ZUS prognozuje, że fundusz będzie dysponował 539 mld zł przychodów wobec 537,2 mld zł kosztów. Ostateczna sytuacja finansowa będzie jednak zależała od tego, jak w rzeczywistości ukształtują się warunki gospodarcze, wynagrodzenia i liczba osób pobierających świadczenia.

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Źródło: INFOR
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