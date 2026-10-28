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Od 1 stycznia 2027 r. 3488 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

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28 października 2026, 14:52
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ile będzie wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w 2027 roku?
Ile będzie wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w 2027 roku?
Shutterstock

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W Monitorze Polskim opublikowano już kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2027 rok. Opiekunowie otrzymają 3488 zł miesięcznie. Kto aktualnie ma prawo do takiego wsparcia? Od czego zależy podwyżka świadczenia?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2027 roku. Jest oficjalna kwota

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na przyszły rok została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2026. Zgodnie z obwieszczeniem, w 2027 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 3488 zł miesięcznie.

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Przypomnijmy, iż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zmienia się co roku począwszy od 1 stycznia. Waloryzacja jest powiązana z podwyżką płacy minimalnej.

Ważne

W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł. Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie zatem o 102 zł miesięcznie.

Kto otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne?

Jest to jedna za najważniejszych form finansowej pomocy, z której mogą korzystać opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

Obecnie gminy przyznają świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia 18. roku życia legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

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W praktyce zatem orzeczenie o niepełnosprawności dziecka powinno zawierać łącznie wskazania w punktach 7 i 8.

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Na takich zasadach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje również innym osobom, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, opiekunom faktycznemu dziecka, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom określonych placówek.

Według tzw. nowych zasad otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego można łączyć z pracą zarobkową. Wcześniej (do 2024 roku) obowiązywał zakaz podejmowania zatrudnienia. Stare świadczenie pielęgnacyjne można już pobierać tylko na zasadzie praw nabytych. W związku z wprowadzeniem świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowie mogli dokonać wyboru czy chcą zachować swoje świadczenie czy zrezygnować, aby dorosła osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać świadczenie wspierające.

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Co ważne, zarówno „stare”, jak i „nowe” świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w tej samej kwocie.

Co powinien zrobić rodzic, jeśli chce otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

Przede wszystkim trzeba uzyskać orzeczenie, które wydają powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do takiej procedury trzeba dobrze się przygotować. Ważne jest tu bowiem jak najlepsze wykazanie, że dziecko z niepełnosprawnością wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. W praktyce uzyskanie punktu 7 sprawia rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami najwięcej problemów. Warto pamiętać o możliwości odwołania się od orzeczenia. Pismo do wojewódzkiego zespołu składa się za pośrednictwem PZON, który wydal orzeczenie.

Gdy rodzic ma już orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia) bądź orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dla starszych dzieci powyżej 16. roku życia), to może złożyć wniosek. Najlepiej zrobić to w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia, aby otrzymać świadczenie począwszy od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w urzędzie gminy (często zajmują się tym ośrodki pomocy społecznej) lub za pomocą portalu Emp@tia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 1240);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (M. P. z 2026 r., poz. 1042).

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Źródło: INFOR
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