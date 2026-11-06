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Zmarli zostawili w ZUS fortunę. Rodziny nie wiedzą, że pieniądze mogą odzyskać. To może być nawet 100 tysięcy złotych

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06 listopada 2026, 08:36
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zmarli zostawili w ZUS fortunę. Rodziny nie wiedzą, że mogą odzyskać pieniądze
Zmarli zostawili w ZUS fortunę. Rodziny nie wiedzą, że mogą odzyskać pieniądze
Shutterstock

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Po śmierci bliskiej osoby rodzina zajmuje się formalnościami, spadkiem i organizacją pogrzebu. Mało kto w tym czasie zastanawia się, czy zmarły zostawił po sobie pieniądze na subkoncie emerytalnym w ZUS. A to może być kosztowna niewiedza. W latach 2020–2024 na subkontach zmarłych pozostało niemal 660 mln zł, po które nikt się nie zgłosił. Tymczasem w grę mogą wchodzić dziesiątki tysięcy złotych, a nawet znacznie większe kwoty.

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Prawie 660 mln zł wciąż czeka na właścicieli. Rodziny nie zgłosiły się po pieniądze

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci ubezpieczonego pieniądze zgromadzone w systemie emerytalnym po prostu przepadają. Tymczasem nie wszystkie środki zapisane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają takim zasadom. Pieniądze zgromadzone na subkoncie mogą zostać przekazane bliskim zmarłego, osobom wskazanym przez niego jeszcze za życia albo spadkobiercom. Problem w tym, że nie wszyscy wiedzą o takim prawie.

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Skalę zjawiska pokazują dane, na które powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”. W latach 2020–2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających subkonto w ZUS. Wypłaty zgromadzonych tam pieniędzy objęły jednak tylko nieco ponad 8 tys. przypadków. Oznacza to, że w zdecydowanej większości sytuacji środki nie trafiły do osób, którym mogły przysługiwać.

Łącznie na subkontach zmarłych w analizowanym okresie znajdowało się niemal 940 mln zł. Z tej kwoty prawie 660 mln zł nie zostało wypłaconych bliskim. Mówimy więc o ogromnych pieniądzach, które nie zasiliły rodzinnych budżetów, choć przepisy przewidują możliwość ich odzyskania.

Jednym z głównych powodów jest zwyczajny brak wiedzy. Rodzina nie zawsze wie, że zmarły miał subkonto w ZUS, a tym bardziej, że zapisane na nim środki nie muszą przepaść wraz z jego śmiercią. Jeżeli bliscy nie podejmą odpowiednich działań, pieniądze mogą przez lata pozostawać niewypłacone.

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ZUS nie zawsze wie, komu powinien przekazać pieniądze

Dlaczego system nie działa tak, by pieniądze automatycznie trafiały do rodzin? Jednym z problemów jest ustalenie, kto dokładnie ma prawo do otrzymania środków po zmarłym.

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Jak tłumaczą przedstawiciele ZUS, wiele zależy od tego, czy ubezpieczony wskazał osoby uprawnione jeszcze za życia. Jeżeli tego nie zrobił, Zakład ani otwarty fundusz emerytalny nie muszą wiedzieć, komu przekazać pieniądze. Trudno im również ustalić, kogo należałoby poinformować o możliwości ich odzyskania.

W praktyce oznacza to, że samo istnienie prawa do wypłaty nie wystarcza. Rodzina musi wiedzieć, że takie środki mogą istnieć, a następnie podjąć odpowiednie kroki. Bez tego pieniądze mogą pozostać na subkoncie, mimo że są osoby, które mogłyby je otrzymać.

To właśnie brak informacji okazuje się jednym z najpoważniejszych problemów. Śmierć bliskiej osoby wiąże się z wieloma formalnościami, a sprawdzenie subkonta emerytalnego rzadko znajduje się na liście najpilniejszych spraw. Nie każdy też zdaje sobie sprawę, że przepisy przewidują w takim przypadku odrębne zasady przekazywania środków.

Prawo gwarantuje wypłatę, ale rodzina musi wiedzieć, że może się o nią ubiegać

Na problem zwracali uwagę eksperci cytowani przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Ich zdaniem nie chodzi o to, by ZUS samodzielnie ustalał wszystkich spadkobierców, lecz o to, aby obywatele mieli świadomość, że mogą odzyskać pieniądze zgromadzone przez zmarłych.

– Nie chodzi o to, aby ZUS ustalał spadkobierców, ale o to, aby obywatel był w ogóle informowany, że takie środki istnieją i mogą zostać wypłacone. Dziś mamy sytuację, w której prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale w praktyce działa wyłącznie wobec tych, którzy wiedzą, że powinni złożyć wniosek. To nie jest kwestia wygody systemu, tylko podstawowej rzetelności państwa wobec obywatela – wskazuje gazeta.

Mimo skali problemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w obowiązujących przepisach. W praktyce rodziny nadal muszą więc same pamiętać o tym, że po zmarłym mogą pozostać środki, które nie przepadły i mogą zostać wypłacone osobom uprawnionym.

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Komu należą się pieniądze z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego?

To, kto otrzyma pieniądze, zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej zmarłego oraz od tego, czy wcześniej wskazał osoby uprawnione do ich otrzymania.

Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczony pozostawał w związku małżeńskim i między małżonkami obowiązywała wspólność majątkowa, współmałżonek otrzymuje w ramach tak zwanej wypłaty transferowej połowę środków zgromadzonych na subkoncie. Chodzi o tę część pieniędzy, która stanowiła przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pozostałe środki mogą zostać przekazane osobom wskazanym przez zmarłego. Jeżeli ubezpieczony nikogo nie wskazał, pieniądze wchodzą w skład spadku. Podobna zasada dotyczy sytuacji, w której zmarły nie miał współmałżonka – wówczas środki mogą trafić do wskazanych osób, a jeśli ich nie wskazano, podlegają zasadom dziedziczenia.

– Jeśli w chwili śmierci osoba posiadająca subkonto pozostawała w związku małżeńskim, współmałżonek zmarłego otrzymuje w ramach wypłaty transferowej połowę środków znajdujących na subkoncie w ZUS w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki (albo wszystkie, jeśli osoba zmarła nie miała współmałżonka) przekazujemy osobom wskazanym przez osobę zmarłą, a jeśli nie ma takich osób, środki te wchodzą w skład spadku – informuje ZUS.

Warto więc pamiętać, że pieniądze zgromadzone na subkoncie nie są automatycznie przejmowane przez państwo po śmierci ubezpieczonego. Mogą należeć się współmałżonkowi, osobom wskazanym przez zmarłego albo spadkobiercom. Kluczowe jest jednak ustalenie, czy takie środki istnieją, oraz dopełnienie formalności niezbędnych do ich wypłaty.

Czym jest subkonto w ZUS i skąd biorą się na nim pieniądze?

Subkonto to wydzielona część indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Funkcjonuje od 1 maja 2011 roku. Zapisywana jest na nim część składek emerytalnych, w tym środki związane z otwartymi funduszami emerytalnymi.

To istotna różnica w porównaniu z podstawowym kontem emerytalnym w ZUS. Środki zapisane na głównym koncie co do zasady nie podlegają dziedziczeniu na takich zasadach jak pieniądze zgromadzone na subkoncie. W przypadku subkonta przepisy przewidują możliwość przekazania środków osobom uprawnionym po śmierci ubezpieczonego.

Kwoty zgromadzone na subkontach mogą być znaczące. Część osób przez lata odprowadzała składki emerytalne, a niektórzy ubezpieczeni mieli również środki zgromadzone wcześniej w otwartych funduszach emerytalnych. Dlatego nie chodzi wyłącznie o symboliczne sumy, lecz niekiedy o pieniądze, które mogą realnie poprawić sytuację finansową rodziny po śmierci bliskiej osoby.

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„Suwak bezpieczeństwa” może zwiększać kwoty zapisane na subkoncie

Na wysokość środków zgromadzonych na subkontach wpływa również mechanizm określany jako „suwak bezpieczeństwa”. Polega on na stopniowym przenoszeniu pieniędzy z otwartego funduszu emerytalnego do ZUS w okresie poprzedzającym osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego.

W rezultacie część środków, które wcześniej znajdowały się w OFE, trafia na subkonto prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że osoby, które przez lata oszczędzały w otwartych funduszach emerytalnych, mogą mieć dziś zapisane na subkontach niemałe kwoty.

Skala wypłat po zmarłych pokazuje, że w grę wchodzą pieniądze, których nie można lekceważyć. Jak podkreślają eksperci, tylko w 2022 roku ZUS przekazał rodzinom zmarłych prawie 800 mln zł. Z kolei w lipcu 2026 roku średnia wypłacana kwota wyniosła aż 29 tys. zł. Rekordowe przelewy przekraczały 100 tys. zł.

Te liczby pokazują, że sprawdzenie, czy zmarły miał subkonto w ZUS, może mieć dla rodziny bardzo konkretne znaczenie finansowe. Warto więc nie zakładać z góry, że po śmierci bliskiej osoby wszystkie środki emerytalne pozostają wyłącznie w systemie i nie można ich odzyskać.

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Jak sprawdzić, czy zmarły miał pieniądze na subkoncie ZUS?

Najlepiej zadbać o wskazanie osób uprawnionych jeszcze za życia. Dzięki temu po śmierci ubezpieczonego łatwiej ustalić, komu należą się zgromadzone pieniądze, a część formalności może być prostsza.

Jeżeli jednak zmarły nie wskazał takich osób, rodzina nie traci automatycznie prawa do sprawdzenia, czy na subkoncie pozostały środki. W takiej sytuacji również można zwrócić się do ZUS i ustalić, czy istnieją pieniądze, które mogą zostać wypłacone.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Po przeanalizowaniu dokumentów Zakład informuje o zgromadzonych środkach i sposobie ich wypłaty. Wśród istotnych dokumentów znajdują się akt zgonu oraz dokument potwierdzający prawo do spadku lub status osoby uprawnionej.

Warto zatem pamiętać o jednej rzeczy: pieniądze zapisane na subkoncie ZUS nie muszą przepadać po śmierci ubezpieczonego. Mogą trafić do jego bliskich, ale często nie dzieje się to automatycznie. Niemal 660 mln zł niewypłaconych środków pokazuje, jak wiele rodzin wciąż nie wie, że może mieć prawo do tych pieniędzy.

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Źródło: INFOR
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