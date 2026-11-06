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600 zł dopłaty do rachunków za prąd. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. Ze składaniem wniosków trzeba się pośpieszyć, bo termin minie niebawem

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06 listopada 2026, 08:27
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
600 zł dopłaty do rachunków za prąd. Te pieniądze należą się bez względu na dochody
600 zł dopłaty do rachunków za prąd. Te pieniądze należą się bez względu na dochody
Shutterstock

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Wysokie rachunki za energię elektryczną to problem wielu gospodarstw domowych. Dla niektórych rodzin zużycie prądu jest jednak znacznie większe nie z powodu liczby domowników czy sprzętów AGD, ale konieczności zapewnienia bliskim stałego dostępu do urządzeń medycznych. Osoby z niepełnosprawnością korzystające w domu z respiratora lub koncentratora tlenu mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie z PFRON. W 2026 roku wsparcie wynosi nawet 600 zł, ale na złożenie wniosku pozostało już niewiele czasu.

Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych są szczególnie odczuwalne przez osoby, które ze względów zdrowotnych muszą nieprzerwanie korzystać ze specjalistycznego sprzętu. W takich przypadkach rachunki za energię elektryczną mogą być znacznie wyższe niż w gospodarstwach, w których nie używa się podobnych urządzeń. Właśnie z myślą o tej grupie odbiorców Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Aby otrzymać pieniądze, trzeba jednak spełnić określone warunki i złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

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Rachunki za prąd obciążają domowe budżety. Niektóre rodziny ponoszą dodatkowe wydatki

Energia elektryczna należy do podstawowych wydatków ponoszonych przez polskie gospodarstwa domowe. Wysokość rachunków zależy między innymi od liczby używanych urządzeń, ich zapotrzebowania na energię oraz częstotliwości korzystania z nich. W przypadku części rodzin istotnym czynnikiem są również specjalistyczne sprzęty wykorzystywane do codziennej opieki nad osobami przewlekle chorymi.

Szczególną grupę stanowią pacjenci wymagający wspomagania oddychania. W warunkach domowych mogą oni korzystać między innymi z respiratorów oraz koncentratorów tlenu. Urządzenia te do prawidłowego funkcjonowania potrzebują energii elektrycznej, a w zależności od stanu zdrowia pacjenta mogą pracować przez wiele godzin dziennie, a niekiedy nawet bez przerwy.

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Możliwość prowadzenia części terapii w domu jest dla pacjentów i ich bliskich dużym ułatwieniem. Wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Regularne korzystanie ze sprzętu medycznego zwiększa zużycie energii, co bezpośrednio przekłada się na wysokość miesięcznych rachunków za prąd.

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Dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin szczególnie ważny jest więc dostęp do programów, które pozwalają ograniczyć wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem. Jedną z instytucji oferujących taką pomoc jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON realizuje program „Aktywny samorząd”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na różne potrzeby związane z niepełnosprawnością. Jednym z elementów programu jest pomoc w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez określone urządzenia medyczne.

W 2026 roku nabór wniosków o to wsparcie rozpoczął się w lutym. Osoby zainteresowane uzyskaniem pieniędzy powinny się jednak pospieszyć, ponieważ tegoroczny termin składania dokumentów upływa już 30 listopada.

Nawet 600 zł dopłaty do prądu. Kto może otrzymać pieniądze z PFRON?

Jak informuje Interia Biznes, osoby z niepełnosprawnością, które korzystają w warunkach domowych z respiratora lub koncentratora tlenu, mogą ubiegać się o refundację kosztów energii elektrycznej. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Modułu I, Obszaru E programu „Aktywny samorząd”.

W 2026 roku wysokość wsparcia wynosi 100 zł miesięcznie. Wnioskodawca może jednorazowo ubiegać się o dofinansowanie obejmujące od trzech do sześciu miesięcy. W praktyce oznacza to, że jednorazowa wypłata może wynieść od 300 do maksymalnie 600 zł.

Nie jest to jednak powszechna dopłata do rachunków za energię elektryczną, z której może skorzystać każdy odbiorca prądu. O pieniądze mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 lat – orzeczenie o niepełnosprawności. Konieczny jest również warunek korzystania z respiratora lub koncentratora tlenu w warunkach domowych w ramach odpowiedniego leczenia lub opieki.

Zgodnie z informacjami PFRON wsparcie obejmuje między innymi osoby pozostające pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, poradni, ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem, a także hospicjum lub zespołu opieki paliatywnej. Z dofinansowania mogą skorzystać również osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową oraz pacjenci, którym stosowanie odpowiedniego urządzenia zalecił lekarz specjalista.

Co istotne, dofinansowanie można otrzymać również wtedy, gdy respirator lub koncentrator tlenu został kupiony za własne pieniądze albo jest wypożyczony.

PFRON podkreśla także, że osoba ubiegająca się o świadczenie nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunków za energię elektryczną. Nie ma również obowiązku przedstawiania faktur, które potwierdzałyby wysokość poniesionych kosztów.

Dodatek jest wypłacany w formie refundacji, ale jego wysokość nie zależy od konkretnych kwot widniejących na rachunkach za prąd. Kluczowe znaczenie ma udokumentowane korzystanie ze sprzętu medycznego w okresie objętym wnioskiem.

Z pomocy nie mogą natomiast skorzystać osoby, które mają zaległe zobowiązania wobec PFRON lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wnioski o dopłatę do prądu tylko do 30 listopada. Jak otrzymać pieniądze?

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania muszą pamiętać o terminie składania dokumentów. Tegoroczny nabór rozpoczął się 16 lutego i zakończy się 30 listopada 2026 roku. Po tej dacie standardowy nabór w Obszarze E programu „Aktywny samorząd” zostanie zamknięty.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni formularz w ramach Obszaru E, uzupełnić wymagane informacje i dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.

Do najważniejszych załączników należą orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu oraz zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora albo koncentratora tlenu.

Zaświadczenie może zostać podpisane między innymi przez uprawnionego lekarza, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu sprawującego odpowiednią opiekę domową. W określonych przypadkach dokument może również wystawić placówka medyczna realizująca świadczenie.

Istotne są także zasady dotyczące okresu, za który można otrzymać zwrot pieniędzy. PFRON dopuszcza refundację kosztów poniesionych maksymalnie 180 dni przed złożeniem wniosku. We wniosku można wskazać wyłącznie miesiące już minione, a jeden formularz musi obejmować okres od trzech do sześciu miesięcy.

Oznacza to, że data złożenia dokumentów ma wpływ na to, za jaki okres będzie można uzyskać pieniądze. Osoby, które od dłuższego czasu korzystają ze sprzętu medycznego, nie powinny więc odkładać formalności na ostatnią chwilę.

Warto również pamiętać, że wniosek nie musi być składany osobiście przez osobę korzystającą z urządzenia. W przypadku dzieci mogą zrobić to rodzice lub opiekunowie prawni. Osoby dorosłe mogą natomiast działać za pośrednictwem odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie ma przy tym konieczności podpisywania dodatkowej umowy.

Osoby, które potrzebują pomocy przy korzystaniu z elektronicznego systemu, mogą skontaktować się z bezpłatną infolinią SOW pod numerem 800 889 777. Konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach od 9 do 17.

Trzeba jednak pamiętać, że 30 listopada to termin obowiązujący w naborze na 2026 rok. Zasady i daty przyjmowania wniosków w kolejnych latach będą ogłaszane przez PFRON odrębnie.

Źródło: INFOR
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