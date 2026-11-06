380 plus co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2027 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat (niezależnie od osiąganych dochodów) – przysługuje od ZUS dodatkowe, comiesięczne świadczenie, które od 1 marca 2027 r. – zgodnie z komunikatem Rady Ministrów odnośnie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent – wzrośnie co najmniej do kwoty 379,44 zł (z dotychczasowych 366,68 zł). Niezależnie od kryterium wiekowego – dodatek ten, należy się również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Pomimo, że świadczenie to nie jest zależne od dochodów, niektórzy seniorzy, którzy przekroczą inny ustawowy limit, mogą go jednak nie otrzymać (lub otrzymać w odpowiednio obniżonej wysokości).

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Artykuł odpowiada m.in. na pytania: czym jest dodatek pielęgnacyjny i na jakiej podstawie należy się on seniorom,

do jakiej kwoty ww. świadczenie dla seniorów z ZUS wzrośnie od 1 marca 2027 r.,

czy seniorzy muszą wystąpić z wnioskiem do ZUS, aby otrzymać świadczenie oraz

dlaczego pomimo tego, że świadczenie nie jest uzależnione od dochodów – niektórzy seniorzy go nie otrzymają, z powodu przekroczenia innego limitu ustawowego.

Dodatek pielęgnacyjny, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która:

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ukończyła 75 rok życia lub posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS nie przyzna jednak dodatku pielęgnacyjnego osobie, która spełnia powyższe kryteria, jeżeli przebywa ona w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Jedynym wyjątkiem od powyższego wyłączenia, w którym – pomimo przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jest sytuacja, w której osoba uprawniona do dodatku, przebywa poza ww. placówka przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. – dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 366,68 zł miesięcznie1. Kwota dodatku pielęgnacyjnego – rokrocznie – podlega jednak podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Podwyżka następuje od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – coroczna waloryzacja emerytur i rent, przeprowadzana jest od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji stanowi natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ostatnia podwyżka kwoty dodatku pielęgnacyjnego, została zatem dokonana 1 marca 2026 r., a kolejna odbędzie się 1 marca 2027 r.

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Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych (i niektórych dodatków do nich, takich jak m.in. dodatek pielęgnacyjny) jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując – w sposób ciągły – wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

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Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, takie jak m.in. dodatek pielęgnacyjny) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten – zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa FUS), jak zostało już wspomniane powyżej – odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2026 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Do jego wyliczenia – potrzebne są zatem dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym,

które podawane są przez GUS w I kwartale każdego roku.

Ważne W kwestii przyszłorocznej waloryzacji, która będzie miała miejsce 1 marca 2027 r. – rozporządzeniem z dnia 28 lipca 2026 r., Rada Ministrów przyjęła już, że w 2027 r., wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 lipca 2026 r. Jak (w komunikacie z dnia 9 czerwca 2026 r.) podała Rada Ministrów – oznacza to, że: w roku 2027 emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48% ,

, prognozowana najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli z 1978,49 zł do 2047,34 zł oraz

oraz szacowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 16,7 mld zł.

Ostateczne dane w zakresie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent (tj. rzeczywisty wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych), poznamy jednak dopiero na początku przyszłego roku, gdyż opierają się one na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (które ogłaszane są przez GUS w pierwszym kwartale każdego roku).

Ważne Niemniej – biorąc pod uwagę powyższy komunikat Rady Ministrów, w zakresie tego o ile co najmniej wzrosną emerytury i renty w 2027 r. (z uwagi na fakt, iż wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., została ustalona przez RM na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2026) – już dzisiaj, możemy ustalić o ile co najmniej wzrośnie dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2027 r.: zgodnie z informacją RM, że w roku 2027 emerytury i renty (red.: oraz niektóre dodatki do nich) wzrosną o co najmniej 3,48% – dodatek pielęgnacyjny, od 1 marca 2027 r., wzrośnie z aktualnej kwoty 366,68 zł miesięcznie do co najmniej 379,44 zł miesięcznie. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. będzie zapewne jeszcze wyższy, co skutkować będzie tym, że podwyżka świadczenia (od 1 marca 2027 r.) również będzie większa, ale parametr ten poznamy dopiero w pierwszym kwartale 2027 r.

Sposób uzyskania dodatku pielęgnacyjnego uzależniony jest od tego czy uprawnienie do niego wynika z:

ukończenia 75 roku życia czy

całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W pierwszym z ww. przypadków – tj. w przypadku, gdy podstawą przysługiwania dodatku jest ukończenie 75 roku życia – świadczenie przyznawane jest przez ZUS z urzędu i – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadają 75 urodziny uprawnionego (lub uprawnionej) – wypłacany jest przez ZUS wraz z emeryturą.

W drugim przypadku natomiast – tj. w przypadku ubiegania się o dodatek przez osobę posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny, do którego należy załączyć wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie to – musi przy tym zostać wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Ww. dokumenty można złożyć w ZUS:

osobiście lub przez pełnomocnika, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), jak również

za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Od decyzji ZUS w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego można odwołać się w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Można je wnieść w formie pisemnej (także pocztą) albo ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS. Niewniesienie odwołania w terminie co do zasady powoduje uprawomocnienie się decyzji. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sąd może jednak wyjątkowo rozpoznać także odwołanie wniesione po terminie, jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (zgodnie z art. 4779 § 3 kodeksu postępowania cywilnego).

Przypadek ten dotyczy seniorów, którzy pobierają jednocześnie dodatek pielęgnacyjny i rentę wdowią oraz przekroczą ustawowy limit renty wdowiej, który aktualnie (tj. od 1 marca 2026 r.) opiewa na 5 935,47 zł.

W związku z wejściem w życie – w dniu 1 stycznia 2025 r. – przepisów wprowadzających tzw. rentę wdowią, którą potocznie określana jest zmiana zasad pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez wdowy i wdowców, polegająca na dopuszczeniu możliwości pobierania przez nich kilku świadczeń emerytalno-rentowych jednocześnie – w niektórych przypadkach (w odniesieniu do osób, które ukończyły 75 rok życia i na tej podstawie powinien przysługiwać im dodatek pielęgnacyjny) – może okazać się, że przyznanie ww. dodatku nie zawsze będzie skutkowało zwiększeniem kwoty wypłacanej łącznie świadczeniobiorcy (który pobiera tzw. rentę wdowią). Wynika to z faktu, że – w ramach zasad dotyczących renty wdowiej – w art. 95a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawca zastrzegł, że – wysokość sumy świadczeń wypłacanych w zbiegu (w ramach tzw. renty wdowiej, tj. sumy świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu z rentą rodzinną), nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2. Od 1 marca 2026 r. próg ten opiewa na 5 935,47 zł (w związku z tym, że najniższa emerytura, od marca br., wynosi 1 978,49 zł1). Art. 95a ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi natomiast, że – do powyższego limitu, wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub odrębnych przepisów wraz ze świadczeniami, których dotyczy zbieg (tj. m.in. z rentą rodzinną i emeryturą). Jako, iż dodatek pielęgnacyjny stanowi świadczenie o charakterze stałym, wypłacane wraz z emeryturą – zgodnie z ww. przepisem – wlicza się go do łącznej kwoty świadczeń objętych wskazanym powyżej limitem (w okresie od 1 marca 2026 r. do 1 marca 2027 r. opiewającym na wspomniane 5 935,47 zł). Oznacza to, że przyznanie ww. dodatku nie zawsze będzie skutkowało faktycznym zwiększeniem kwoty wypłacanej świadczeniobiorcy. W sytuacji bowiem, gdy łączna wysokość świadczeń (wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym) przekroczy ustawowy limit – nastąpi odpowiednie pomniejszenie świadczenia wypłacanego w zbiegu. W konsekwencji – nierzadko występują przypadki, w których mimo formalnego przyznania dodatku pielęgnacyjnego, całkowita kwota wypłaty pozostaje na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że pomimo przyznania seniorowi dodatku pielęgnacyjnego w związku z osiągnięciem przez niego wieku 75 lat – w rzeczywistości może on nie zostać wypłacony beneficjentowi świadczenia (albo zostać wypłacony w odpowiednio pomniejszonej wysokości – w zależności o tego o jaką kwotę suma pobieranych świadczeń przekracza ustawowy limit), ponieważ suma pobieranej przez niego np. emerytury i renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, przekracza ustawowy limit wynikający z przepisów o rencie wdowiej (opiewający aktualnie na 5 935,47 zł).

Więcej na temat zbiegu prawa do dodatku pielęgnacyjnego i renty wdowiej oraz jego konsekwencji, jak również interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, można dowiedzieć się w poniższym artykule:

Renta rodzinna, to świadczenie, które – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przysługuje uprawnionym członkom rodziny m.in. po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba ta – jeżeli miała ukończony 75 rok życia lub posiadała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – mogła jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny.

Pomimo, że renta rodzinna stanowi niejako element renty wdowiej, o której była mowa powyżej – przejście na rentę wdowią nie było obowiązkiem ustawowym i nadal są świadczeniobiorcy, którzy pobierają rentę rodzinną np. po zmarłym współmałżonku i jednocześnie dodatek pielęgnacyjny.

Renta rodzinna po zmarłym, przysługuje wszystkim uprawnionym członkom rodziny, w wysokości:

85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba ,

(tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli , 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby i odpowiednio

(tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby i odpowiednio 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy lub więcej osób.

Łączna kwota renty rodzinnej nie może być przy tym niższa od kwoty 1 978,49 zł, która stanowi aktualną (tj. obowiązującą od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.) kwotę najniższej renty rodzinnej. Kwota ta, podlega corocznej waloryzacji, a zatem – ulegnie zmianie od 1 marca 2027 r.

W ramach renty rodzinnej – na uprawnioną do niej osobę – w żadnym wypadku, nie przechodzi natomiast uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego po zmarłym. Dla przykładu : w ramach renty rodzinnej po zmarłym mężu, który w związku z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, miał prawo do dodatku pielęgnacyjnego – prawo do pobierania tegoż dodatku pielęgnacyjnego (w odpowiednim stosunku procentowym) nie przejdzie na wdowę. Wynika to z tego, że dodatek pielęgnacyjny może zostać przyznany danej osobie wyłącznie z powodu utraty zdrowia przez nią samą lub też – osiągnięcia odpowiedniego wieku, uprawniającego do pobierania dodatku (tj. w tym przypadku – 75 lat).

Zasiłek pielęgnacyjny – w odróżnieniu od dodatku pielęgnacyjnego – to świadczenie, które nie jest wypłacane przez ZUS, a przez urząd gminy lub miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającej się o niego osoby. Przysługuje on na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz

osobie, która ukończyła 75 lat

i przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie (tj. od 1 listopada 2024 r.) 215,84 zł miesięcznie2.

Co istotne – zasiłek pielęgnacyjny, nie może być pobierany jednocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym. Senior – musi zatem zdecydować się wyłącznie na jedno z ww. świadczeń. Z uwagi na fakt, iż osobom, które ukończyły 75 rok życia – dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez ZUS z urzędu – jeżeli w następstwie powyższego, okaże się, że za okres, w którym ww. osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny, jednocześnie był jej wypłacany zasiłek pielęgnacyjny – wówczas, ZUS dokona pomniejszenia emerytury ww. osoby o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekaże tę kwotę na rachunek bankowy właściwego organu (tj. urzędu gminy lub miasta, który dokonał wypłaty zasiłku).

Przypadek zbiegu dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym (tj. jednoczesnego pobierania obu ww. świadczeń przez emeryta) był przedmiotem orzeczenia NSA z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt. I OSK 1559/23, w którym Sąd potwierdził, że w takiej sytuacji – zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, następuje w trybie określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. poprzez potrącenie kwoty odpowiadającej wysokości wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego za cały okres zbiegu świadczeń, z emerytury lub renty osoby, której dotyczył zbieg. Nie znajduje przy tym zastosowania regulacja zawarta w art. 30 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej osoby u której nastąpił zbieg ww. świadczeń – może ona ubiegać się w urzędzie gminny lub miasta (tj. organie, który wypłacał zasiłek pielęgnacyjny) o zastosowanie wobec niej instytucji określonych w art. 30 ust. 9 ww. ustawy, tj. umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia kwoty podlegającej zwrotowi na raty. Na wspomniane uprawnienia – Sąd zwrócił uwagę w uzasadnieniu ww. wyroku, ze względu na zasygnalizowaną przez skarżącego emeryta – jego trudną sytuacją zdrowotną i finansową oraz podeszły wiek.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Przepis ten, nie jest co prawda precyzyjny, gdyż – w zakresie dodatku pielęgnacyjnego – nie odsyła wprost do art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – jednak, na jego podstawie, przyjmuje się, że – dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie trzeba wykazywać go w rocznym rozliczeniu PIT.

Dodatek pielęgnacyjny nie podlega egzekucji sądowej oraz administracyjnej. Wynika to wprost z art. 833 par. 6 kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto – zawieszenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (w związku z osiąganiem przez emeryta lub odpowiednio rencistę – przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (na podstawie art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) – nie powoduje zawieszenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego (zob. wyrok SO w Sieradzu z dnia 19.08.2021 r., sygn. akt IV U 383/21).

1 Zgodnie z pkt 2 lit. a komunikatu Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)

2 Zgodnie z § 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2024 r., poz. 1238)

Podstawa prawna: