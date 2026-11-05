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Pilny apel ZUS. Miliony Polaków dostaną niższe emerytury, bo zapomnieli o tych dokumentach

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05 listopada 2026, 06:14
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Pilny apel ZUS. Miliony Polaków dostaną niższe emerytury, bo zapomnieli o tych dokumentach
Pilny apel ZUS. Miliony Polaków dostaną niższe emerytury, bo zapomnieli o tych dokumentach
Shutterstock

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Przepracowali kilkanaście, a niektórzy nawet kilkadziesiąt lat przed reformą emerytalną z 1999 r. Dziś mogą jednak stracić część pieniędzy, jeśli nie udowodnią w ZUS, gdzie i jak długo byli wówczas zatrudnieni. Problem dotyczy przede wszystkim osób po pięćdziesiątce, które często mają znacznie dłuższy staż zawodowy, niż wynikałoby to z historii zapisanej na ich indywidualnych kontach emerytalnych. Jest jednak sposób, by uwzględnić te lata przy obliczaniu przyszłego świadczenia. Chodzi o ustalenie kapitału początkowego. Trzeba jednak samodzielnie zgromadzić dokumenty i złożyć odpowiedni wniosek. ZUS nie załatwi tej sprawy za ubezpieczonego.

Reforma emerytalna z 1999 roku pozostawiła problem. Chodzi o pieniądze

Od 27 lat każdy pracujący Polak ma w ZUS indywidualne konto, na którym ewidencjonowane są składki emerytalne odprowadzane z tytułu zatrudnienia. Dzięki temu można ustalić, jakie środki zostały zgromadzone na przyszłą emeryturę. Przed 1999 r. system wyglądał jednak zupełnie inaczej. Nie funkcjonowały indywidualne konta w obecnym kształcie, na których zapisywano by historię składek każdego ubezpieczonego.

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I właśnie w tym tkwi problem. Miliony osób, które obecnie mają 50 lat i więcej, pracowały zawodowo jeszcze przed reformą emerytalną. Ich staż pracy może być znacznie dłuższy niż ostatnie 27 lat, ale samo zatrudnienie w tamtym okresie nie wystarczy, by ZUS automatycznie uwzględnił je przy wyliczaniu świadczenia.

Konieczne jest udokumentowanie okresów zatrudnienia i zarobków sprzed 1999 r. Służy do tego tzw. kapitał początkowy. Warto dopilnować tej formalności, ponieważ jego wysokość ma bezpośredni wpływ na przyszłą emeryturę. Co więcej, ustalony kapitał początkowy podlega waloryzacji, a więc jego wartość może wzrastać wraz z kolejnymi latami.

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Kapitał początkowy to odtworzona i obliczona przez ZUS kwota, która odpowiada składkom emerytalnym zgromadzonym przez ubezpieczonego przed 1 stycznia 1999 r. Nie jest to więc suma pieniędzy, którą można po prostu znaleźć na dawnym koncie. To teoretycznie ustalona wartość, uwzględniająca przebieg zatrudnienia i wysokość osiąganych wówczas zarobków. Ma ona jednak bardzo konkretne znaczenie. Kapitał początkowy stanowi jeden z podstawowych elementów, na podstawie których ZUS oblicza emeryturę w nowym systemie.

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Aby ZUS mógł go ustalić, trzeba złożyć wniosek ZUS EKP i dołączyć dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej przed 1999 rokiem. Najbardziej pomocne będą oryginały świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na formularzu Rp-7, a także legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące zatrudnienia i zarobków.

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Znaczenie mają również kartoteki zarobkowe uzyskane od dawnych pracodawców. Mogą one dokumentować wynagrodzenie z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających 1999 rok. Możliwe jest także przedstawienie dokumentacji obejmującej cały okres zatrudnienia przed tą datą. Im dokładniejsze informacje uda się zgromadzić, tym łatwiej będzie ZUS odtworzyć historię zawodową ubezpieczonego i ustalić wysokość kapitału początkowego.

Dawny zakład pracy już nie istnieje? Dokumenty mogą być w archiwum

Największy problem pojawia się wtedy, gdy firma, w której ktoś pracował kilkadziesiąt lat temu, już nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że dokumentacja przepadła. Przed reformą emerytalną z 1999 r. nie funkcjonował jeden centralny rejestr dokumentów pracowniczych, dlatego akta osobowe i płacowe likwidowanych lub przekształcanych zakładów trafiały do różnych instytucji.

W zależności od sytuacji dokumentacja mogła zostać przekazana do organu założycielskiego lub nadrzędnego, na przykład właściwego ministerstwa albo urzędu wojewódzkiego. Jeżeli zakład został przejęty lub sprywatyzowany, dokumenty mogły trafić do firmy, która kontynuowała jego działalność.

Część dokumentacji przechowywana jest również w archiwach państwowych. Warto w tym kontekście sprawdzić zasoby Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej, które obecnie funkcjonuje w strukturach Archiwum Państwowego w Warszawie, z oddziałem w Milanówku.

Osobne zasady dotyczyły likwidowanych spółdzielni. Ich dokumenty mogły zostać przekazane do właściwego związku rewizyjnego albo Krajowej Rady Spółdzielczej. W przypadku likwidacji lub upadłości spółek o miejscu przechowywania dokumentacji decydował natomiast likwidator lub syndyk. To od okoliczności zakończenia działalności firmy zależało, gdzie ostatecznie trafiły akta – mogły zostać przekazane m.in. do sądu lub urzędu skarbowego.

Zdarzało się również, że dokumentację dawnych zakładów pracy przekazywano bezpośrednio do oddziałów ZUS. Dlatego poszukiwania warto rozpocząć od sprawdzenia, czy akta nie znajdują się już w zasobach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Baza zlikwidowanych zakładów pracy ZUS. Od niej warto zacząć poszukiwania

Osoby, które nie wiedzą, gdzie szukać dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 r., mogą skorzystać z oficjalnej i bezpłatnej wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej ZUS. Chodzi o „Bazę zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”. To właśnie tam warto sprawdzić dawną nazwę pracodawcy. Wyszukiwarka pomaga ustalić, gdzie obecnie przechowywana jest dokumentacja osobowa i płacowa nieistniejących już przedsiębiorstw.

Jest to szczególnie ważne dla osób, które pracowały w zakładach państwowych, przedsiębiorstwach przekształcanych po 1989 r. albo firmach, które zakończyły działalność wiele lat temu. Zamiast szukać dokumentów na własną rękę w przypadkowych instytucjach, można w pierwszej kolejności sprawdzić informacje zgromadzone w bazie ZUS.

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Nie ma dokumentów? W niektórych przypadkach można powołać świadków

Co zrobić, jeśli mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć dokumentacji dawnego pracodawcy? Brak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zarobkach nie zawsze oznacza, że nie da się potwierdzić okresu zatrudnienia. W określonych przypadkach można posłużyć się zeznaniami świadków i ich oświadczeniami. Mogą one pomóc w odtworzeniu historii zatrudnienia, jeżeli dokumenty zakładowe nie zachowały się lub nie ma możliwości ich odnalezienia.

Warto pamiętać również o okresach nauki. Przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniane mogą być także okresy nieskładkowe, w tym okresy ukończonych studiów wyższych. Od 1 września 2001 r. do okresów nieskładkowych zalicza się również czas trwania studiów doktoranckich.

Dlatego ci, którzy pracowali przed 1999 rokiem powinni możliwie dokładnie odtworzyć nie tylko przebieg zatrudnienia, ale również inne okresy mające znaczenie przy ustalaniu kapitału początkowego. Dla wielu przyszłych emerytów może to oznaczać realną różnicę w wysokości świadczenia. Warto więc sprawdzić, czy ZUS ma już wszystkie informacje potrzebne do obliczenia kapitału początkowego. Jeśli nie, trzeba samodzielnie zadbać o dokumenty i złożyć wniosek. W przeciwnym razie lata pracy sprzed reformy mogą nie zostać odpowiednio uwzględnione przy wyliczaniu emerytury.

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Źródło: INFOR
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