Zmiany w zasadach dla emerytów. Podwyżki co miesiąc sięgną 400 złotych

Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie mogą otrzymać wdowy i wdowcy, którzy korzystają z renty wdowiej. Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się bowiem zasady obliczania tego świadczenia. Dotychczas do pełnej emerytury lub renty można było doliczyć 15 proc. drugiego świadczenia. Po zmianach będzie to już 25 proc. Nie oznacza to jednak, że wszyscy uprawnieni dostaną taką samą podwyżkę. Znaczenie będzie miała wysokość pobieranych świadczeń, a także ustawowy limit, którego przekroczyć nie można. Kto może liczyć na wyższe pieniądze i ile faktycznie zyska?

Renta wdowia w 2027 roku. Zmiana już przesądzona

Renta wdowia nie jest zwykłą rentą rodzinną. To rozwiązanie, które pozwala osobie po śmierci współmałżonka pobierać jednocześnie dwa świadczenia: własną emeryturę lub rentę oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Nie można jednak otrzymywać obu świadczeń w pełnej wysokości. Jedno jest wypłacane w całości, natomiast drugie stanowi określony procent jego wartości.

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Do końca grudnia 2026 roku dodatkowa część drugiego świadczenia wynosi 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 25 proc. Nie jest to jedynie zapowiedź kolejnej zmiany, która dopiero wymaga przygotowania przepisów. Nowe zasady wynikają już z obowiązujących regulacji. Potwierdził je również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 16 października 2026 roku.

Osoby uprawnione będą mogły korzystać z jednego z dwóch wariantów wypłaty. Pierwszy zakłada otrzymywanie 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz 25 proc. własnej emerytury lub renty. Drugi polega na pobieraniu pełnej własnej emerytury lub renty i dodatkowo 25 proc. renty rodzinnej. Wybór powinien zależeć od tego, który wariant będzie korzystniejszy finansowo.

W praktyce oznacza to zwiększenie dodatkowej części świadczenia o 10 punktów procentowych. Dla wielu osób będzie to odczuwalna różnica w miesięcznych dochodach. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna wysokość wypłaty zależy również od ustawowego ograniczenia łącznej kwoty świadczeń.

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Jest limit renty wdowiej. Nie każdy dostanie pełną podwyżkę

Wyższy procent drugiego świadczenia nie oznacza, że emerytury i renty będzie można sumować bez żadnych ograniczeń. Przepisy przewidują maksymalną wysokość łącznej wypłaty. Nie może ona przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

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Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że limit renty wdowiej wynosi obecnie 5935,47 zł brutto miesięcznie. Jeżeli suma świadczeń przekroczy tę kwotę, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona o wysokość przekroczenia.

To właśnie ten mechanizm może ograniczyć korzyści wynikające ze styczniowej zmiany. Osoby, których łączna emerytura i renta rodzinna już teraz zbliżają się do ustawowego maksimum, niekoniecznie odczują podwyżkę w takim samym stopniu jak pozostali uprawnieni. Sam wzrost udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. nie gwarantuje więc każdemu identycznego przyrostu miesięcznych pieniędzy.

ZUS potwierdza, że od 1 stycznia 2027 roku limit nadal będzie wynosił trzykrotność najniższej emerytury, a świadczenia przekraczające tę granicę zostaną odpowiednio zmniejszone.

Nawet 400 zł więcej miesięcznie. Tak mogą wyglądać podwyżki

Różnica między dotychczasowymi zasadami a nowymi może być całkiem spora. Jak wynika z wyliczeń przywołanych przez „Fakt”, w przypadku świadczenia wynoszącego 4740 zł wypłata może wzrosnąć o 360 zł miesięcznie. Przy świadczeniu w wysokości 5400 zł dodatkowa kwota może natomiast wynieść 400 zł.

Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt lub rencista otrzyma dokładnie taką samą podwyżkę. Wysokość dodatkowych pieniędzy będzie zależała od tego, jak duże są oba świadczenia i czy ich łączna suma nie przekroczy ustawowego limitu. Dlatego w niektórych przypadkach korzyść z podwyższenia drugiego świadczenia do 25 proc. będzie większa, a w innych zostanie ograniczona przez obowiązujące przepisy.

Warto również pamiętać, że korzystniejszy wariant wypłaty nie zawsze będzie taki sam dla wszystkich. Osoba, która ma wysoką własną emeryturę i stosunkowo niską rentę rodzinną, może zyskać więcej, wybierając pełną emeryturę i część renty rodzinnej. W innej sytuacji bardziej opłacalny będzie wariant odwrotny.

Kto może otrzymywać rentę wdowią? Trzeba spełnić kilka warunków

Samo posiadanie prawa do emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wystarczy, aby otrzymywać oba świadczenia jednocześnie. Ustawodawca określił warunki, które trzeba spełnić łącznie.

Przede wszystkim kobieta musi osiągnąć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Ważne jest również pozostawanie ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci. Kolejny warunek dotyczy momentu uzyskania prawa do renty rodzinnej. Kobieta musiała nabyć to prawo nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat, a mężczyzna nie wcześniej niż po ukończeniu 60 lat. Oznacza to, że renta rodzinna nie mogła przysługiwać od momentu wcześniejszego niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie może również pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Wszystkie te kryteria muszą zostać spełnione jednocześnie. Nawet jeśli wdowa lub wdowiec pobiera własną emeryturę i rentę rodzinną po zmarłym małżonku, brak spełnienia jednego z warunków może wykluczyć możliwość korzystania ze zbiegu świadczeń.

ZUS i KRUS przeliczą rentę wdowią bez nowego wniosku

Dobra wiadomość dla osób, które już pobierają rentę wdowią, jest taka, że nie będą musiały ponownie przechodzić całej procedury. ZUS oficjalnie potwierdził, że od 1 stycznia 2027 roku zwiększy wysokość drugiego świadczenia z urzędu. Oznacza to, że osoby, które już otrzymują rentę wdowią lub uzyskają do niej prawo do końca 2026 roku, nie będą musiały składać kolejnego wniosku tylko po to, aby skorzystać z wyższego procentu.

Podobne rozwiązanie zapowiedziała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS poinformował, że przeliczy świadczenia osób uprawnionych automatycznie. Kasa nie będzie wymagała składania dodatkowego dokumentu, a każda wypłata zostanie ustalona indywidualnie z uwzględnieniem wysokości obu świadczeń i ustawowego limitu.

Warto więc pamiętać o jednej istotnej rzeczy: od stycznia 2027 roku renta wdowia będzie korzystniejsza, ale nie oznacza to jednakowej podwyżki dla wszystkich. Zmiana z 15 do 25 proc. obejmie uprawnionych, natomiast ostateczna kwota, która trafi na konto, będzie zależała od indywidualnej sytuacji każdego świadczeniobiorcy.