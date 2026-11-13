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1150 zł na ferie zimowe w 2027 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2022 r. Nabór już trwa, a pula świadczenia będzie ograniczona

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13 listopada 2026, 11:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
świadczenie, ferie zimowe, dzieci, ferie zimowe 2027, dofinansowanie, zimowisko
1150 zł na ferie zimowe w 2027 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2022 r. Nabór już trwa, a pula świadczenia będzie ograniczona
Shutterstock

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Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzi aktualnie nabór ofert na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników. Kolonie zimowe dla dzieci urodzonych do dnia 31 grudnia 2022 r. odbędą się w okresie ferii zimowych w 2027 r. Każdy z uczestników zimowiska, będzie mógł otrzymać aż 1150 zł dofinansowania.

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Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzi nabór ofert na organizację zimowisk

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR lub Fundusz) prowadzi aktualnie nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, tj. organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2021 r.

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Wypoczynek zimowy dla dzieci w 2027 r., dofinansowany przez Fundusz, odbędzie się w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W konkursie tym, mogą wziąć udział organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidulanych oraz izby rolnicze które – jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci – zobowiązane będą do zapewnienia:

  • zakwaterowania w budynkach ośrodków wypoczynkowych, domach wczasowych lub pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia (stołówki) oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 osób każdy, o jak najwyższym standardzie,
  • opieki nad uczestnikami sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • całodziennego wyżywienia – pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji i dodatkowo suchego prowiantu na powrót z turnusu do miejsca odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych,
  • transportu uczestników wypoczynku,
  • ubezpieczenia kadry pedagogicznej w zakresie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem obowiązków podczas trwania turnusów,
  • ubezpieczenia w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) uczestników wypoczynku, którzy ukończyli 16 rok życia przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania turnusu,
  • dostępu do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie umowy pisemnej na usługi medyczne,
  • programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęć sportowych oraz
  • programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych z poznawaniem danego regionu.

Organizator, któremu zostanie udzielone dofinansowanie przez Fundusz – zobowiązany będzie do organizacji wypoczynku dla dzieci w terminie od dnia 16 stycznia 2027 r. do dnia 28 lutego 2027 r., w formie turnusów wyjazdowych trwających minimum 7 dni  (6 noclegów w miejscu wypoczynku), na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym.  

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Nabór ofert konkursowych przez FSUSR, które można składać w formie papierowej w siedzibie biura zarządu Funduszu w Warszawie (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), potrwa do 9 listopada 2026 r., do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór oferentów-organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci, nastąpi natomiast niezwłocznie, nie później niż do 11 grudnia 2026 r.

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Na realizację zadania objętego konkursem, Fundusz przeznaczył w tym roku kwotę 8500 zł, czyli taką samą jak na ferie zimowe 2026. W 2025 r. była to natomiast kwota 8000 zł.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – komu przysługiwać będzie świadczenie?

Informacji na temat naboru wniosków na zimowisko w 2027 r., należy, w najbliższym czasie, poszukiwać na stronach organizatorów, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert ogłoszonym przez FSUSR. Jednym z takich podmiotów, który co roku bierze udział w powyższym konkursie i organizuje taki dofinansowany wypoczynek dla dzieci jest Fundacja „Szansa dla Gmin”.

Już dzisiaj – na podstawie ogłoszenia konkursu ofert FSUSR – wiemy jednak, jakie będą warunki naboru wniosków u organizatorów kolonii zimowych.

W wypoczynku zimowym zorganizowanym w ramach umowy zawartej z FSUSR – a zatem wziąć udział w rekrutacji na zimowisko w 2026 r., ogłoszone przez jego organizatora, który zostanie wyłoniony w konkursie – będą mogły dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzone od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przez „objęcie rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego” należy przy tym rozumieć:

  • ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka w KRUS w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim),
  • otrzymywanie przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS albo
  • przysługiwanie co najmniej jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS. 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie?

W tym roku (a konkretniej w roku 2027 r., bo wówczas przypadają „tegoroczne” ferie zimowe) – każdy uczestnik wypoczynku zimowego zorganizowanego w ramach umowy zawartej przez organizatora tego wypoczynku z FSUSR – będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1150 zł, które stanowić będzie nie więcej niż 80% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów jego pobytu na turnusie. Dokładnych kwot dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać – należy poszukiwać u organizatorów wypoczynku, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundusz. Łącznie, w roku 2027, dofinansowaniem wypoczynku zimowego dla dzieci, FSUSR zamierza objąć maksymalnie 650 dzieci

Jednym z takich organizatorów jest, co roku, Fundacja „Szansa dla Gmin”. W ramach organizowanych przez nią zimowisk w 2026 r. – każdy uczestnik otrzymał 1100 zł dofinansowania z Funduszu. Odpłatność rodziców wynosiła natomiast 900,00 zł (w przypadku dzieci z dofinansowaniem z Funduszu) lub odpowiednio – 2000 zł (w przypadku dzieci, którym dofinansowanie z Funduszu nie przysługiwało, a mimo tego – chcieli uczestniczyć w zimowisku organizowanym przez Fundację). 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – gdzie będą organizowane zimowiska, w ramach których można skorzystać ze świadczenia?

Zgodnie z warunkami konkursu ofert ogłoszonego przez FSUSR – wypoczynek zimowy organizowany przez wyłonione podmioty, ma odbywać się na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym.  

Tegoroczne, minione zimowiska organizowane np. przez Fundację „Szansa dla Gmin”, miały miejsce w następujących ośrodkach:

  • Domu Wczasowym Halina w Zakopanem oraz
  • Centrum Wypoczynku Odys w Tresnej koło Żywca.

Kiedy przypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027?

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027, zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji, wydanym na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, przypadają w terminach:

  • 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r. – na obszarze województwa podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskie,
  • 1 lutego – 14 lutego 2027 r. – na obszarze województwa mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz odpowiednio
  • 15 lutego – 28 lutego 2027 r. – na obszarze województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.

W powyższych terminach, będą organizowane zimowiska dla dzieci dofinansowane ze środków FSUSR.

Jakie jeszcze dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. można otrzymać?

Osoby, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy (co może dotyczyć również „rolniczych” rodzin, w których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, a zatem może skorzystać z omówionego dofinansowania, a drugi w ZUS) – powinny ponadto zweryfikować czy nie mogą liczyć na dofinansowanie do ferii zimowych od swojego pracodawcy. Może to być zarówno dofinansowanie w formie świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym) oraz dofinansowania tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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