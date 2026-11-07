1150 zł na ferie zimowe w 2027 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2022 r. Nabór już trwa, a pula świadczenia będzie ograniczona

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzi aktualnie nabór ofert na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników. Kolonie zimowe dla dzieci urodzonych do dnia 31 grudnia 2022 r. odbędą się w okresie ferii zimowych w 2027 r. Każdy z uczestników zimowiska, będzie mógł otrzymać aż 1150 zł dofinansowania.

rozwiń >

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzi nabór ofert na organizację zimowisk

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR lub Fundusz) prowadzi aktualnie nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, tj. organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2021 r.

REKLAMA

REKLAMA

Wypoczynek zimowy dla dzieci w 2027 r., dofinansowany przez Fundusz, odbędzie się w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W konkursie tym, mogą wziąć udział organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidulanych oraz izby rolnicze które – jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci – zobowiązane będą do zapewnienia:

zakwaterowania w budynkach ośrodków wypoczynkowych, domach wczasowych lub pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia (stołówki) oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 osób każdy, o jak najwyższym standardzie,

opieki nad uczestnikami sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

całodziennego wyżywienia – pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji i dodatkowo suchego prowiantu na powrót z turnusu do miejsca odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych,

transportu uczestników wypoczynku,

ubezpieczenia kadry pedagogicznej w zakresie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem obowiązków podczas trwania turnusów,

ubezpieczenia w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) uczestników wypoczynku, którzy ukończyli 16 rok życia przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania turnusu,

dostępu do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie umowy pisemnej na usługi medyczne,

programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęć sportowych oraz

programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych z poznawaniem danego regionu.

Organizator, któremu zostanie udzielone dofinansowanie przez Fundusz – zobowiązany będzie do organizacji wypoczynku dla dzieci w terminie od dnia 16 stycznia 2027 r. do dnia 28 lutego 2027 r., w formie turnusów wyjazdowych trwających minimum 7 dni (6 noclegów w miejscu wypoczynku), na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym.

REKLAMA

Nabór ofert konkursowych przez FSUSR, które można składać w formie papierowej w siedzibie biura zarządu Funduszu w Warszawie (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), potrwa do 9 listopada 2026 r., do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór oferentów-organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci, nastąpi natomiast niezwłocznie, nie później niż do 11 grudnia 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na realizację zadania objętego konkursem, Fundusz przeznaczył w tym roku kwotę 8500 zł, czyli taką samą jak na ferie zimowe 2026. W 2025 r. była to natomiast kwota 8000 zł.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – komu przysługiwać będzie świadczenie?

Informacji na temat naboru wniosków na zimowisko w 2027 r., należy, w najbliższym czasie, poszukiwać na stronach organizatorów, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert ogłoszonym przez FSUSR. Jednym z takich podmiotów, który co roku bierze udział w powyższym konkursie i organizuje taki dofinansowany wypoczynek dla dzieci jest Fundacja „Szansa dla Gmin”.

Już dzisiaj – na podstawie ogłoszenia konkursu ofert FSUSR – wiemy jednak, jakie będą warunki naboru wniosków u organizatorów kolonii zimowych.

W wypoczynku zimowym zorganizowanym w ramach umowy zawartej z FSUSR – a zatem wziąć udział w rekrutacji na zimowisko w 2026 r., ogłoszone przez jego organizatora, który zostanie wyłoniony w konkursie – będą mogły dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzone od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przez „objęcie rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego” należy przy tym rozumieć:

ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka w KRUS w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim),

otrzymywanie przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS albo

przysługiwanie co najmniej jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie?

W tym roku (a konkretniej w roku 2027 r., bo wówczas przypadają „tegoroczne” ferie zimowe) – każdy uczestnik wypoczynku zimowego zorganizowanego w ramach umowy zawartej przez organizatora tego wypoczynku z FSUSR – będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1150 zł, które stanowić będzie nie więcej niż 80% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów jego pobytu na turnusie. Dokładnych kwot dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać – należy poszukiwać u organizatorów wypoczynku, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundusz. Łącznie, w roku 2027, dofinansowaniem wypoczynku zimowego dla dzieci, FSUSR zamierza objąć maksymalnie 650 dzieci.

Jednym z takich organizatorów jest, co roku, Fundacja „Szansa dla Gmin”. W ramach organizowanych przez nią zimowisk w 2026 r. – każdy uczestnik otrzymał 1100 zł dofinansowania z Funduszu. Odpłatność rodziców wynosiła natomiast 900,00 zł (w przypadku dzieci z dofinansowaniem z Funduszu) lub odpowiednio – 2000 zł (w przypadku dzieci, którym dofinansowanie z Funduszu nie przysługiwało, a mimo tego – chcieli uczestniczyć w zimowisku organizowanym przez Fundację).

Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. – gdzie będą organizowane zimowiska, w ramach których można skorzystać ze świadczenia?

Zgodnie z warunkami konkursu ofert ogłoszonego przez FSUSR – wypoczynek zimowy organizowany przez wyłonione podmioty, ma odbywać się na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym.

Tegoroczne, minione zimowiska organizowane np. przez Fundację „Szansa dla Gmin”, miały miejsce w następujących ośrodkach:

Domu Wczasowym Halina w Zakopanem oraz

Centrum Wypoczynku Odys w Tresnej koło Żywca.

Kiedy przypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027?

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027, zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji, wydanym na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, przypadają w terminach:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 r. – na obszarze województwa podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskie,

– na obszarze województwa podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskie, 1 lutego – 14 lutego 2027 r. – na obszarze województwa mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz odpowiednio

– na obszarze województwa mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz odpowiednio 15 lutego – 28 lutego 2027 r. – na obszarze województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.

W powyższych terminach, będą organizowane zimowiska dla dzieci dofinansowane ze środków FSUSR.

Jakie jeszcze dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2027 r. można otrzymać?

Osoby, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy (co może dotyczyć również „rolniczych” rodzin, w których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, a zatem może skorzystać z omówionego dofinansowania, a drugi w ZUS) – powinny ponadto zweryfikować czy nie mogą liczyć na dofinansowanie do ferii zimowych od swojego pracodawcy. Może to być zarówno dofinansowanie w formie świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym) oraz dofinansowania tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna: