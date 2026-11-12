REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet sześć pensji przy przejściu na emeryturę. Po zaległe pieniądze można sięgnąć także po latach

Nawet sześć pensji przy przejściu na emeryturę. Po zaległe pieniądze można sięgnąć także po latach

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 listopada 2026, 09:13
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
emerytura, emeryci, pieniądze, świadczenie, odprawa
Nawet sześć pensji przy przejściu na emeryturę. Po zaległe pieniądze można sięgnąć także po latach
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Przejście na emeryturę lub rentę może oznaczać dodatkową wypłatę od pracodawcy, sięgającą nawet sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Od 2026 r. korzystniejsze odprawy przysługują również nauczycielom. O zaległe pieniądze mogą upomnieć się także osoby, które zakończyły pracę kilka miesięcy lub lat temu.

rozwiń >

Ostatnia pensja, rozliczenie urlopu, świadectwo pracy i formalności w ZUS. Przy przejściu na emeryturę łatwo przeoczyć jeszcze jedną należność – odprawę emerytalno-rentową. W zależności od miejsca zatrudnienia i obowiązujących przepisów może ona wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co więcej, zakończenie pracy nie zamyka drogi do odzyskania zaległego świadczenia. Były pracownik może wystąpić o jego wypłatę również wtedy, gdy od pewnego czasu pobiera już emeryturę – potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy.

Komu przysługuje odprawa emerytalna i rentowa? Oto warunki

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a jego zatrudnienie zakończyło się w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń. Umowę można rozwiązać za porozumieniem stron albo za wypowiedzeniem. Znaczenie mają okoliczności zakończenia zatrudnienia i jego związek z przejściem na emeryturę lub rentę.

REKLAMA

REKLAMA

Odprawę może otrzymać również osoba, która osiągnęła wiek emerytalny kilka lat wcześniej, ale zdecydowała się dłużej pracować. Prawo do pieniędzy powstaje w związku z zakończeniem stosunku pracy, po spełnieniu ustawowych warunków.

Ważne

Świadczenie wypłaca pracodawca, a nie ZUS, i przysługuje ono osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Prowadzenie działalności gospodarczej czy wykonywanie zleceń nie daje prawa do odprawy przewidzianej w Kodeksie pracy.

Odprawa ma charakter jednorazowy. Osoba, która otrzymała ją przy przejściu na rentę, co do zasady nie nabędzie ponownie tego prawa przy późniejszym przejściu na emeryturę.

Ile wynosi odprawa emerytalna w 2026 roku? Niektórzy otrzymają nawet sześć pensji

Kodeks pracy gwarantuje odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od stażu pracy. Przy podstawie wynagrodzenia wynoszącej 5500 zł brutto pracownik otrzyma więc 5500 zł brutto.Wyższe świadczenia przewidziano między innymi dla pracowników samorządowych i nauczycieli. W ich przypadku wysokość odprawy zależy od stażu uprawniającego do świadczenia.

REKLAMA

Staż pracy|

Wysokość odprawy

Co najmniej 10 lat

2-miesięczne wynagrodzenie

Co najmniej 15 lat

3-miesięczne wynagrodzenie

Co najmniej 20 lat

6-miesięczne wynagrodzenie

W przypadku pracowników samorządowych podstawą jest art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, a nauczycieli – art. 87 Karty Nauczyciela. Przy stażu krótszym niż 10 lat może przysługiwać odprawa jednomiesięczna na ogólnych zasadach Kodeksu pracy. W niektórych zakładach pracy korzystniejsze warunki wynikają również z regulaminów wynagradzania lub układów zbiorowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawę odprawy oblicza się według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dlatego na wysokość wypłaty mogą wpływać odpowiednie dodatki i zmienne składniki wynagrodzenia.

Odprawa nauczycielska w 2026 roku. Miesiąc stażu może oznaczać 19,5 tys. zł różnicy

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują korzystniejsze zasady przyznawania odpraw nauczycielom. Po 20 latach pracy przysługuje świadczenie w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Wcześniej nauczyciel z takim stażem otrzymywał co do zasady odprawę trzymiesięczną.

Jak duże znaczenie może mieć przekroczenie progu stażowego, pokazuje to przykład dwóch nauczycielek kończących pracę w 2026 r.

Przykład

Pani Anna ma 19 lat i 11 miesięcy stażu uprawniającego do odprawy. Jej wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia świadczenia wynosi 6500 zł brutto. Przy spełnieniu pozostałych warunków otrzyma odprawę trzymiesięczną, czyli 19 500 zł brutto.

Pani Maria ma pełne 20 lat takiego stażu. Przy identycznej podstawie wynagrodzenia jej odprawa wyniesie 39 000 zł brutto.

Różnica to aż 19 500 zł.

Przed ustaleniem terminu odejścia z pracy opłaca się więc dokładnie sprawdzić dokumenty potwierdzające staż. Zgodnie z Kartą Nauczyciela uwzględnia się również poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, także poza szkołą, oraz inne okresy zaliczane na podstawie odrębnych przepisów. Nowe zasady obejmują także nauczycieli przechodzących na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dla osób zatrudnionych równocześnie w kilku szkołach przewidziano odrębną regułę: odprawę określoną w art. 87 wypłaca szkoła wskazana jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Ważne

Podwyższenie stawek od 2026 r. dotyczy uprawnień powstających pod rządami nowych przepisów. Osoby, które nabyły prawo do odprawy wcześniej, nie otrzymują z tego powodu automatycznego wyrównania.

Emeryt może odzyskać zaległą odprawę. Ma na to zasadniczo trzy lata

Pracodawca powinien wypłacić odprawę najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Takie stanowisko przedstawia Państwowa Inspekcja Pracy, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r., sygn. I PKN 508/97.

Wypłaty nie powinno się uzależniać od przedstawienia decyzji ZUS o przyznaniu emerytury. Decyzja może zostać wydana później, jeśli pracownik rzeczywiście spełnia wymagane warunki.

A co w sytuacji, gdy pracodawca pominął odprawę w końcowym rozliczeniu?

Przykład

Załóżmy, że pan Marek przeszedł na emeryturę 31 marca 2024 r. Przy zakończeniu pracy powinien otrzymać 5200 zł brutto odprawy, ale pieniądze nigdy nie trafiły na jego konto. Dopiero w listopadzie 2026 r. dowiedział się o przysługującym mu świadczeniu.

Pan Marek nadal może dochodzić zapłaty. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się co do zasady po trzech latach od dnia ich wymagalności. W przypadku odprawy emerytalno-rentowej termin ten liczy się zasadniczo od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Przy standardowym biegu przedawnienia roszczenie pana Marka przedawni się 31 marca 2027 r. Ma więc jeszcze czas, aby podjąć odpowiednie działania.

Minęły trzy lata od zakończenia pracy. Czy pieniądze przepadły?

Upływ terminu przedawnienia utrudnia dochodzenie odprawy przed sądem, ale pracodawca nadal może dobrowolnie wypłacić zaległe świadczenie. Jeżeli sprawa trafi do sądu pracy, były pracodawca może podnieść zarzut przedawnienia. Skuteczne powołanie się na ten zarzut może doprowadzić do oddalenia żądania zapłaty.

Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których bieg przedawnienia zostaje przerwany lub zawieszony. Zgodnie z art. 295 Kodeksu pracy może do tego dojść między innymi wskutek wniesienia pozwu w celu dochodzenia roszczenia albo uznania roszczenia przez pracodawcę. Samo wysłanie wezwania do zapłaty zasadniczo nie przerywa biegu przedawnienia. Dlatego przy zbliżającym się terminie warto odpowiednio wcześnie rozważyć skierowanie sprawy do sądu pracy.

Pracownik podpisał zrzeczenie się odprawy. Czy stracił prawo do pieniędzy?

Niektórzy pracodawcy przy rozwiązywaniu umowy proponują pracownikowi podpisanie oświadczenia o rezygnacji z odprawy. Taki dokument co do zasady nie pozbawia go ustawowego uprawnienia. Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lutego 2005 r., sygn. II PK 235/04, wskazał, że odprawa emerytalno-rentowa podlega ochronie podobnej do wynagrodzenia za pracę, a zrzeczenie się prawa do niej jest nieskuteczne. Pracownik, który podpisał takie oświadczenie, może więc nadal dochodzić należnej odprawy, z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu.

Niewypłacona odprawa z odsetkami. Jak wystąpić o zaległe pieniądze?

Pracownik, który nie otrzymał odprawy w terminie, może domagać się również odsetek ustawowych za opóźnienie. Podstawę stanowi art. 481 Kodeksu cywilnego, stosowany w sprawach pracowniczych na podstawie art. 300 Kodeksu pracy. Wysokość odsetek zależy od kwoty zadłużenia, czasu opóźnienia i stawek obowiązujących w poszczególnych okresach. Przy dłuższej zwłoce mogą one zwiększyć należną wypłatę. Roszczenie o odsetki również podlega przedawnieniu.

Aby odzyskać pieniądze, najlepiej rozpocząć od sprawdzenia ostatniego rozliczenia wynagrodzenia i potwierdzeń przelewów. Następnie należy skierować do byłego pracodawcy pisemne wezwanie do zapłaty, wskazując datę zakończenia pracy, podstawę prawną i żądaną kwotę. Pomocne będą świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające staż, informacje o wynagrodzeniu oraz dokumenty dotyczące prawa do emerytury lub renty.

Przepisy nie wymagają specjalnego formularza. Warto zachować kopię pisma i dowód jego doręczenia. Jeżeli pracodawca odmówi wypłaty, były pracownik może skorzystać z porady Państwowej Inspekcji Pracy lub skierować sprawę do sądu pracy.

Czy odprawa emerytalna podlega opodatkowaniu i składkom ZUS?

Odprawa emerytalno-rentowa co do zasady podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jednocześnie świadczenie spełniające warunki określone w przepisach jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Niektóre osoby mogą jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach ulgi dla pracujących seniorów. Dotyczy to między innymi osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny, nadal uzyskują przychody z pracy objętej ubezpieczeniami społecznymi i nie pobierają emerytury, a także spełniają pozostałe warunki ulgi.=

W interpretacji indywidualnej z 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość objęcia taką ulgą również odprawy emerytalnej wypłaconej przed rozpoczęciem pobierania emerytury. Zwolnienie obejmuje kwalifikujące się przychody do ustawowego limitu 85 528 zł rocznie.

Ostateczna kwota wypłaty zależy więc od indywidualnej sytuacji podatkowej.

Osobom planującym przejście na emeryturę opłaca się sprawdzić wysokość odprawy jeszcze przed ustaleniem daty zakończenia pracy. Ci, którzy są już na emeryturze, powinni zajrzeć do ostatniego rozliczenia z pracodawcą. Jedna pominięta pozycja może oznaczać kilka, a niekiedy kilkadziesiąt tysięcy złotych, o które nadal można wystąpić.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245),

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 515),

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1135),

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2026 poz. 795),

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 592 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. 2025 poz. 316).

Powiązane
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek do zapłaty. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek do zapłaty. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Nawet 3700 zł dla seniorów na ferie zimowe 2026/2027. Można już składać wnioski o świadczenie
Nawet 3700 zł dla seniorów na ferie zimowe 2026/2027. Można już składać wnioski o świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Większość młodych Polaków chce mieć dzieci, ale decyzji towarzyszą obawy. Eksperci: gotowość do rodzicielstwa przychodzi z czasem
12 lis 2026

Aż 86 proc. badanych uważa, że dzieci przynoszą wiele radości, ale ich wychowanie to duże wyzwanie. Choć większość młodych Polaków marzy o dwójce lub większej liczbie dzieci, decyzji tej często towarzyszą obawy i niepewność.
Karta Rodziny Mundurowej. Kto zyska leczenie bez kolejki i nowe ulgi?
12 lis 2026

Żołnierze, policjanci i ich bliscy mogą zyskać nowe uprawnienia, w tym pierwszeństwo korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych. Sejm 6 listopada 2026 r. uchwalił ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej. Przewidziano też zniżki kolejowe i paszportowe. Nie wszystkie rozwiązania obejmą jednak strażaków ochotników. Na czwartek, 12 listopada, kluczowe jest to, że uchwalenie ustawy przez Sejm nie oznacza jeszcze wejścia nowych zasad w życie.
Test z krwi wykryje kilkanaście rodzajów raka? Rusza duże badanie kliniczne
12 lis 2026

Wczesne wykrycie nowotworu może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia. Brytyjscy naukowcy rozpoczynają szeroko zakrojone badanie kliniczne, które ma sprawdzić, czy nowoczesne testy krwi pozwolą szybciej rozpoznawać kilkanaście rodzajów raka. W projekcie weźmie udział ponad 20 tys. pacjentów, a do analizy próbek zostaną wykorzystane m.in. zaawansowane technologie badania białek i sztuczna inteligencja. Jeśli metoda okaże się skuteczna, może w przyszłości usprawnić diagnostykę onkologiczną.
Tyle zarabia Karol Nawrocki. Ile wynosi pensja prezydenta?
12 lis 2026

Przy wyliczaniu pensji Prezydenta Polski ważna jest kwota bazowa ustalana na konkretny rok, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat. Podajemy minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia Prezydenta PR. Ile obecnie zarabia z tego tytułu Karol Nawrocki?

REKLAMA

Zezwolenie na podróż do państw Unii Europejskiej. Polska wprowadzi system ETIAS
12 lis 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Służby będą mogły sprawdzić przed przyjazdem, czy podróż osób spoza UE, które nie potrzebują wizy, nie wiąże się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, nielegalną migracją lub ryzykiem epidemicznym.
Pokrewieństwo pracowników, a prace komisji socjalnej. Pracodawca musi dbać o przejrzystość i wiarygodność podejmowanych decyzji
12 lis 2026

Choć powszechnie obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku powołania komisji socjalnej, wielu pracodawców się na to decyduje. Muszą jednak w takiej sytuacji zadbać o to, by podejmowane przez nią decyzje były w pełni przejrzyste i wiarygodne. Powinna to zapewnić dobra procedura.
Obywatelski projekt zmiany przepisów prawa łowieckiego – co dalej?
12 lis 2026

Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli poparło zmiany przepisów związanych z polowaniami, pozwoleniami na broń wydawanych do tych celów, nadzorem nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Odbyły się konsultacje społeczne projektu. Jakie będą dalsze działania?
Osoby głuche w procesie orzekania o niepełnosprawności – interwencja RPO
12 lis 2026

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Stowarzyszenia Polski Instytut Głuchych dotyczących modelu orzekania o niepełnosprawności. Kolejna kwestia w nim podnoszona to problemy komunikacyjne podczas orzekania o niepełnosprawności. Na co zwrócono uwagę Rzecznikowi ?

REKLAMA

Jak obniżyć koszt energii w firmie bez inwestycji? 5 decyzji zakupowych, które wpływają na koszty
12 lis 2026

Wysoki rachunek za energię nie zawsze oznacza wysokie zużycie energii. Dwie firmy o podobnym profilu działalności i porównywalnym zużyciu mogą płacić różne stawki za jej zakup. O kosztach coraz częściej decyduje nie tylko ilość pobieranej energii, ale również sposób jej zakupu. Obniżanie kosztów energii nie zawsze musi więc zaczynać się od wymiany maszyn, montażu fotowoltaiki czy modernizacji budynku. Znaczenie mają również decyzje podejmowane podczas samego zakupu energii: wybór modelu cenowego, moment zawarcia kontraktu, sposób zabezpieczania ceny czy dopasowanie oferty do rzeczywistego profilu zużycia.
Mobbing i dyskryminacja - choć oba zjawiska są niepożądane, to wysokość minimalnego zadośćuczynienia jest różna. Z konkretnego powodu
12 lis 2026

Zarówno mobbing, jak i dyskryminacja są zjawiskami niepożądanymi. Jednak to mobbing z założenia ma najwyższy stopień uciążliwości, a co za tym idzie, poziom minimalnego zadośćuczynienia możliwego do uzyskania z tego tytułu jest wyższy niż w przypadku nierównego traktowania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA