Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia

Jak wyżyć tylko z jednej, zazwyczaj nędznej emerytury? Tysiące wdów i wdowców po śmierci współmałżonka ledwie wiążą koniec z końcem. Budżet domowy zmniejsza się o połowę, koszty utrzymania wcale nie maleją. W takiej sytuacji kołem ratunkiem jest renta wdowia. Co ważne od 2027 świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką.

Renta wdowia pozwala połączyć dwa świadczenia. Dla seniorów to realne wsparcie

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Utrata współmałżonka wiąże się z ogromnymi zmianami w życiu. Oprócz samotności i konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości pojawia się często problem znacznie skromniejszego budżetu. W wielu gospodarstwach domowych po śmierci jednej osoby pozostaje tylko jedno świadczenie, choć codzienne wydatki nie zmniejszają się proporcjonalnie do utraconych dochodów.

Właśnie z myślą o takich osobach wprowadzono rentę wdowią. Rozwiązanie pozwala połączyć własną emeryturę lub rentę z częścią renty rodzinnej przysługującej po zmarłym małżonku. Dzięki temu wdowa lub wdowiec nie musi całkowicie rezygnować z jednego świadczenia na rzecz drugiego.

Warto przy tym pamiętać, że sama możliwość łączenia świadczeń nie jest zupełnie nowym pomysłem. Nowe przepisy uporządkowały jednak zasady wypłat i określiły, w jakiej części można pobierać drugie świadczenie. W praktyce oznacza to dodatkowe pieniądze, które mogą pomóc w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia.

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Zainteresowanie rozwiązaniem jest duże. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

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Pełna emerytura i część renty rodzinnej. Jak działa renta wdowia?

Nie oznacza to jednak, że seniorzy mogą otrzymywać jednocześnie dwie pełne emerytury lub renty. Ustawodawca wprowadził zasadę łączenia świadczeń, ale określił również, jaka część drugiego z nich może zostać wypłacona.

Do końca 2026 roku obowiązuje wariant 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Senior może zatem pobierać pełną własną emeryturę i dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Możliwe jest również odwrotne rozwiązanie. Wdowa lub wdowiec może zdecydować się na pobieranie 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnej emerytury albo renty. Wybór zależy przede wszystkim od wysokości obu świadczeń.

To ważne, ponieważ nie w każdym przypadku korzystniejszy będzie ten sam wariant. Przed podjęciem decyzji warto więc dokładnie przeliczyć obie możliwości. Różnica może przełożyć się na wysokość pieniędzy, które co miesiąc trafią na konto seniora.

Limit renty wdowiej po waloryzacji. ZUS nie wypłaci więcej niż 5935,48 zł

Przy obliczaniu renty wdowiej trzeba uwzględnić jeszcze jedno istotne ograniczenie. Nawet jeśli po zsumowaniu świadczeń okaże się, że seniorowi przysługuje wyższa kwota, ZUS nie wypłaci jej w całości, jeżeli przekroczy ustawowy próg.

Łączna wysokość pobieranej emerytury lub renty oraz drugiego świadczenia nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury.

Do końca lutego limit wynosił 5636,73 zł brutto. Po marcowej waloryzacji, przeprowadzonej przy wskaźniku 5,3 proc., wzrósł do 5935,48 zł brutto.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli suma świadczeń przekracza ustawową granicę, ZUS odpowiednio zmniejszy wypłatę. Senior nie otrzyma więc całej kwoty wynikającej z prostego dodania emerytury i części renty rodzinnej. Ostateczna wysokość przelewu będzie uzależniona również od obowiązującego limitu.

Od 2027 roku renta wdowia będzie wyższa. Zamiast 15 proc. będzie 25 proc.

Jeszcze większe zmiany zaplanowano na 1 stycznia 2027 roku. Właśnie wtedy zwiększy się udział drugiego świadczenia, który będzie można doliczyć do podstawowej emerytury lub renty.

Obecnie jest to 15 proc. Od początku 2027 roku będzie to już 25 proc. Oznacza to, że seniorzy będą mogli otrzymywać większą część świadczenia przysługującego po zmarłym współmałżonku.

Zasada wyboru jednego z dwóch wariantów pozostanie bez zmian. Pierwsza możliwość to 100 proc. własnej emerytury oraz 25 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Druga zakłada pobieranie pełnej renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia.

Dla wielu osób będzie to odczuwalna różnica. Dodatkowe 10 punktów procentowych może oznaczać nawet kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. Wysokość zysku będzie oczywiście zależała od tego, jak wysokie świadczenie przysługuje po zmarłym współmałżonku.

Emerytura 4800 zł i renta rodzinna 4000 zł. Tak zmieni się wypłata seniora

Jak podwyższenie drugiego świadczenia przełoży się na konkretne kwoty? Przykładowe wyliczenia przedstawił superbiz.se.pl.

Załóżmy, że senior otrzymuje własną emeryturę w wysokości 4800 zł, a renta rodzinna po zmarłym małżonku wynosi 4000 zł. Przy obecnych zasadach może doliczyć do swojej emerytury 15 proc. drugiego świadczenia, czyli 600 zł.

Od 2027 roku będzie mógł uwzględnić już 25 proc. renty rodzinnej. W tym przypadku oznacza to dodatkowe 1000 zł miesięcznie. Łączna wypłata wyniesie zatem 5800 zł.

Różnica jest wyraźna. Zamiast 5400 zł senior będzie otrzymywał 5800 zł, czyli o 400 zł więcej niż przy obecnym poziomie łączenia świadczeń. W porównaniu z samą emeryturą jego miesięczny dochód będzie natomiast wyższy o 1000 zł.

Niższa emerytura nie oznacza małego zysku. Przykłady pokazują, ile można dostać

Na zmianie skorzystają nie tylko osoby pobierające wysokie emerytury. Dodatkowe pieniądze będą miały znaczenie również dla seniorów, których miesięczne świadczenia są znacznie niższe.

Przykładowo osoba otrzymująca 4200 zł własnej emerytury i mająca prawo do 3600 zł renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku będzie mogła doliczyć od 2027 roku 25 proc. drugiego świadczenia. To 900 zł miesięcznie. W rezultacie łączna kwota wypłaty wzrośnie do około 5100 zł.

Inny przykład to senior, którego emerytura wynosi 2800 zł, a renta rodzinna po zmarłym małżonku 2400 zł. W tym przypadku 25 proc. drugiego świadczenia daje 600 zł. Po połączeniu obu świadczeń senior otrzyma więc 3400 zł miesięcznie.

Warto jednak pamiętać, że są to wyliczenia uwzględniające określony wariant łączenia świadczeń. Ostateczna kwota wypłaty będzie zależała również od ustawowego limitu. Jeżeli suma przekroczy obowiązujący próg, ZUS zastosuje odpowiednie ograniczenie.

Maksymalna renta wdowia również wzrośnie. Wszystko przez waloryzację emerytur

Większy procent drugiego świadczenia to niejedyna zmiana, która może poprawić sytuację finansową seniorów. W 2027 roku zwiększy się również maksymalna kwota renty wdowiej.

Wynika to bezpośrednio z zasad ustalania limitu. Jest on powiązany z trzykrotnością najniższej emerytury. Jeżeli więc wzrośnie minimalne świadczenie, automatycznie podniesie się również maksymalna kwota, którą będzie można otrzymać w ramach renty wdowiej.

Przy prognozowanej waloryzacji wynoszącej 3,48 proc. najniższa emerytura od marca 2027 roku mogłaby wzrosnąć do 2047,34 zł brutto. W takim scenariuszu maksymalny limit renty wdowiej wyniósłby 6142,02 zł brutto.

Trzeba jednak podkreślić, że są to wartości prognozowane, a nie ostatecznie zatwierdzone kwoty. Ostateczny limit będzie zależał od wysokości najniższej emerytury po kolejnej waloryzacji.

Eksperci zwracają przy tym uwagę, że samo podniesienie limitu nie oznacza rewolucji w zasadach przyznawania świadczenia. Jego podstawową funkcją jest przede wszystkim dostosowywanie maksymalnej wypłaty do rosnących emerytur i rent, tak aby kolejne waloryzacje nie powodowały niekorzystnych zmian dla osób korzystających z renty wdowiej.

Renta wdowia nie dla wszystkich. Kontrowersje budzi granica wieku

Choć renta wdowia spotkała się z dużym zainteresowaniem seniorów, wprowadzone przepisy nie są pozbawione kontrowersji. Szczególnie dużo emocji wzbudzają warunki, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z możliwości łączenia świadczeń.

Jednym z najważniejszych ograniczeń jest wiek, w którym nastąpiło owdowienie. Kobieta może uzyskać prawo do renty wdowiej, jeżeli została wdową po ukończeniu 55 lat. W przypadku mężczyzn granica ta wynosi 60 lat.

W praktyce oznacza to, że osoby, które straciły współmałżonka wcześniej, nie mogą skorzystać z tego rozwiązania, nawet jeżeli ich sytuacja finansowa po śmierci partnera jest równie trudna.

Problem ten wielokrotnie podnoszono w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Seniorzy zwracają uwagę, że skutki finansowe utraty współmałżonka nie zależą przecież od wieku wdowy lub wdowca. Utrata drugiego źródła dochodu może być równie dotkliwa dla osoby mającej 50 lat, jak i dla kogoś, kto owdowiał kilka lat później.

Dlatego coraz częściej pojawiają się postulaty zniesienia obecnych ograniczeń wiekowych. Ich zwolennicy chcieliby, aby możliwość łączenia świadczeń obejmowała szerszą grupę osób, które po śmierci współmałżonka znalazły się w trudniejszej sytuacji materialnej.

Rząd zapowiada przegląd przepisów. W 2028 roku mogą pojawić się kolejne zmiany

Obowiązujące zasady renty wdowiej nie muszą być ostateczne. Rząd zapowiedział, że w 2028 roku przeprowadzony zostanie przegląd funkcjonowania przepisów regulujących to świadczenie.

Dopiero po analizie dotychczasowych doświadczeń i skutków wprowadzonych rozwiązań mają zapaść decyzje dotyczące ewentualnych kolejnych zmian. Będzie to okazja do sprawdzenia, czy obecny system rzeczywiście odpowiada na potrzeby seniorów i czy nie wymaga dodatkowych korekt.

Wśród najważniejszych postulatów pojawiają się przede wszystkim dalsze zwiększenie wsparcia finansowego oraz złagodzenie ograniczeń, które obecnie wykluczają część wdów i wdowców z możliwości łączenia świadczeń.

Jedno jest pewne: renta wdowia pozostanie ważnym elementem dyskusji o zabezpieczeniu finansowym osób starszych. Dla seniorów, którzy po śmierci współmałżonka muszą utrzymać się z jednego źródła dochodu, nawet kilkaset złotych dodatkowo może mieć ogromne znaczenie. A od 2027 roku możliwości uzyskania takiego wsparcia będą jeszcze większe.