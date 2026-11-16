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Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną

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16 listopada 2026, 06:01
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. T
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych.
Shutterstock

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To świadczenie bije rekordy. Miliony rodzin już skorzystały z dodatkowych pieniędzy na szkolną wyprawkę, ale tegoroczny nabór do programu Dobry Start wciąż nie jest zakończony. Zainteresowanie świadczeniem 300 plus pozostaje bardzo duże. Do 23 października 2026 roku ZUS otrzymał już 3,2 mln wniosków obejmujących 4,6 mln uczniów. Na konta rodziców i opiekunów trafiło łącznie 1 mld 325 mln zł. Nie wszyscy jednak zdążyli jeszcze wystąpić o pieniądze. Problem w tym, że czasu jest coraz mniej. Obowiązuje nieprzekraczalny termin, a spóźnienie może oznaczać utratę prawa do tegorocznego świadczenia.

Ponad 1,4 mld zł trafiło do rodzin w poprzednim roku

Skalę zainteresowania programem Dobry Start dobrze pokazują również dane z poprzedniego roku. W 2025 roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków obejmujących niemal 4,9 mln dzieci. Łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł. – W 2025 roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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Tegoroczne statystyki również robią wrażenie. Z informacji opublikowanych przez ZUS 23 października 2026 roku wynika, że od początku naboru wpłynęło już niemal 3,2 mln wniosków o 300 plus. Dokumenty dotyczą łącznie 4,6 mln uczniów, a kwota zrealizowanych wypłat wyniosła 1 mld 325 mln zł.

Program Dobry Start to coroczne wsparcie finansowe dla rodzin, które przygotowują dzieci do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Jednorazowe 300 zł ma pomóc w zakupie wyposażenia niezbędnego do nauki. Choć kwota świadczenia nie jest wysoka, przy kilkorgu uczniach w rodzinie może stanowić odczuwalne odciążenie domowego budżetu.

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300 zł na każde dziecko. Dochody rodziców nie mają znaczenia

Zasady programu są stosunkowo proste. Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko uczące się w szkole. Pieniądze przysługują raz w roku, a ich przyznanie nie jest uzależnione od sytuacji materialnej rodziny.

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Oznacza to, że ZUS nie bierze pod uwagę wysokości zarobków rodziców ani opiekunów. Nie ma znaczenia, czy rodzina osiąga niskie dochody, czy jej sytuacja finansowa jest bardzo dobra. W obu przypadkach świadczenie wynosi tyle samo, czyli 300 zł na uprawnionego ucznia.

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Wsparcie przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 20. roku życia. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością granica wieku została przesunięta do 24 lat.

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na zakup rzeczy potrzebnych do nauki. Chodzi między innymi o podręczniki, zeszyty, długopisy, kredki, plecaki, piórniki i pozostałe artykuły szkolne. Rodzice mogą wykorzystać środki również na inne wydatki związane z przygotowaniem dziecka do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Nie każdy uczeń dostanie 300 plus. Te dzieci są wyłączone z programu

Mimo że program obejmuje miliony dzieci, nie oznacza to, że świadczenie przysługuje każdemu, kto kontynuuje edukację. Przepisy przewidują konkretne ograniczenia dotyczące zarówno wieku, jak i rodzaju placówki. Z programu wyłączone są dzieci uczęszczające do zerówek. Pieniędzy nie otrzymają również studenci, ponieważ świadczenie Dobry Start jest przeznaczone dla uczniów szkół.

Warto zwrócić uwagę na sposób ustalania wieku uprawniającego do otrzymania pieniędzy. W programie stosowana jest zasada wieku liczonego rocznikowo. Dzięki temu świadczenie mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, nawet jeśli wymagany wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Nie wystarczy więc samo kontynuowanie nauki, aby uzyskać 300 zł. Znaczenie ma również rodzaj placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w przepisach.

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Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Po 30 listopada będzie za późno

Rodzice, którzy jeszcze nie wystąpili o pieniądze na rok szkolny 2026/2027, powinni pilnować kalendarza. Nabór wniosków do programu Dobry Start kończy się 30 listopada 2026 roku. To ostateczna data, której nie warto przegapić.

Po tym terminie złożenie wniosku nie zapewni już prawa do standardowej wypłaty świadczenia na obecny rok szkolny. Oznacza to, że rodzina, która zapomni o formalnościach lub zbyt długo będzie odkładać ich załatwienie, może stracić 300 zł na uprawnione dziecko.

Nie warto czekać do ostatnich dni listopada. Wcześniejsze przesłanie dokumentów pozwala szybciej rozpocząć procedurę ich rozpatrywania i uniknąć problemów związanych z ewentualnymi błędami we wniosku.

Trzeba też pamiętać o terminach wypłaty. W przypadku dokumentów złożonych we wrześniu i październiku ZUS ma dwa miesiące od dnia ich złożenia na przekazanie pieniędzy. Rodzice powinni więc uwzględnić ten czas, jeżeli zależy im na możliwie szybkim otrzymaniu świadczenia.

Najważniejsza pozostaje jednak data 30 listopada. Jej przekroczenie oznacza, że na standardowe 300 zł za rok szkolny 2026/2027 będzie już za późno.

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Jak złożyć wniosek o 300 plus? Papierowy formularz nie wystarczy

Osoby ubiegające się o świadczenie Dobry Start nie mogą załatwić formalności w tradycyjny sposób. ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie elektronicznie. Nie ma zatem możliwości dostarczenia papierowego formularza do placówki Zakładu ani przesłania go pocztą. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru cztery kanały składania dokumentów. za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, portalu eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Każdy może wybrać sposób, który jest dla niego najwygodniejszy. Samo złożenie wniosku nie powinno być skomplikowane, ale przed jego wysłaniem warto dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer PESEL dziecka, dane dotyczące szkoły oraz numer rachunku bankowego, na który ZUS ma przekazać pieniądze.

To istotne, ponieważ świadczenie Dobry Start wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto. Błędny numer rachunku lub nieprawidłowe dane mogą więc utrudnić realizację wypłaty i wymagać dodatkowych wyjaśnień.

Warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie formularza przed jego wysłaniem. Tym bardziej że w przypadku programu 300 plus nie trzeba spełniać kryterium dochodowego ani przedstawiać rachunków za zakup szkolnej wyprawki. Najważniejsze jest złożenie prawidłowego wniosku w ustawowym terminie.

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Źródło: INFOR
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